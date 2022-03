Día de los Bosques 2022, objetivo: consumir solo madera sostenible

El próximo lunes se celebra el Día Internacional de los Bosques. Una jornada proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012, para rendir homenaje a todos los tipos de bosques y con la que se trata de generar conciencia sobre su importancia. Este año el lema “Bosques: consumo y producción sostenibles”, una llamada a elegir madera sostenible para las personas y el planeta.

Muchos aspectos de la vida están relacionados con los bosques, aunque no siempre se toman conciencia sobre ello. Las masas forestales albergan el 80% de la biodiversidad terrestre, protegen el suelo, intervienen en la regulación hídrica y suministran recursos alimenticios, energéticos, materiales de construcción y materia prima para incontables usos de la vida diaria, para reemplazar al plástico y crear otros materiales a través de la tecnología, etc. Y, además, son fundamentales para combatir el cambio climático. Los beneficios ambientales, económicos y sociales que los bosques ofrecen son innumerables, en definitiva. Aunque, no por ello, el ritmo de la deforestación se ha reducido a nivel global: el mundo pierde 10 millones de hectáreas de bosques cada año, extensión similar a Islandia, según datos de la ONU. Por lo mismo, gestionarlos y consumir los productos que aportan de manera sostenible es imprescindible.

En esta línea se asientan diversas acciones de Leroy Merlin, encaminadas tanto a asegurar la compra responsable de madera sostenible como a favorecer la producción de nuevas materias primas derivadas de sus propios residuos de madera.

Así, la compañía dispone de una Estrategia de Madera Sostenible, con la que se compromete a que todos los productos con madera de sus tiendas procedan de bosques gestionados de forma 100 % responsable. El objetivo es que el 100 por 100 de las 30.000 referencias que contienen madera comercializadas por la compañía, esta sea de origen sostenible y certificado. Para ello, concreta María Herranz, directora de Mercado de Madera de Leroy Merlin, «En 2019, creamos nuestra Política de Compras Responsables de Madera Sostenible contando con la participación de proveedores, el tercer sector, certificadores y especialistas en la materia. Y, a día de hoy, ya hemos conseguido que el 95% de nuestros productos con madera cuenten con sellos forestales FSC o PEFC que garantizan que su origen es sostenible. Esto solo ha sido posible gracias a la colaboración de toda la cadena de valor».

Además, sus proveedores y equipos propios reciben formación específica sobre bosques sostenibles y sellos forestales, y realizan campañas de sensibilización destinadas a los clientes, así como reforestaciones ecológicas y programas de educación ambiental para escolares.

De restos de madera a tableros y muebles

Pero no toda la madera que comercializan o integra sus muebles procede directamente de los bosques ni es de primer uso. Como expresa María de Ramón, responsable de Gestión de Residuos de Leroy Merlin España, «nuestra política ambiental se basa en la lucha contra el cambio climático, en incentivar un consumo responsable y en la apuesta por la economía circular. Participamos en un cambio del modelo productivo que pase de un modelo lineal a uno regenerativo para alargar la vida de los materiales el mayor tiempo posible y así reducir el consumo de recursos y energía».

La compañía genera más de 18.000 toneladas de restos de madera al año, un tercio del total de sus residuos, que proceden del servicio de corte de madera, los palés rotos, etc., «nos preguntamos qué podíamos hacer con estos residuos para generar un impacto positivo a nivel social y ambiental. Y nos planteamos un objetivo muy ambicioso: hacer un seguimiento del 100% de esas toneladas de residuos de madera, desde el momento en que se generan para reintroducirlas en el mercado en forma de nuevos productos», explica De Ramón.

Para ello, en 2021 llegaron a un acuerdo con uno de sus principales proveedores, Finsa, por el que cada año los residuos de madera de las tiendas de Galicia «van a sus centros de producción, donde los acondicionan, les quitan elementos metálicos que puedan llevar, trituran y con ellos se conforman nuevos tableros de aglomerado de partículas y productos derivados que vendemos en nuestras tiendas».

Estas maderas, procedentes del reciclaje de otras, se pueden utilizar en los usos habituales: decorativos, bricolaje, hacer mobiliario y, también, añade la responsable de Gestión de Residuos, «vuelve a las tiendas en forma de productos terminados, como módulos de nuestras líneas de cocina, o armarios, cajoneras y zapateros de la línea One».