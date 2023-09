«El cicloturismo, una forma de viajar que está en auge»

Monumentos, naturaleza, playas y numerosas bicicletas. Durante las últimas y recientes vacaciones, probablemente muchos hayan notado que las bicis se han convertido en el principal medio de transporte de muchos turistas, sin que estos sean, necesariamente, ciclistas profesionales. Iván González, CEO de Kolotrip, startup valenciana que promueve el cicloturismo, explica que esta tendencia comenzó a repuntar tras la pandemia, cuando los turistas buscaban visitar lugares más rurales y al aire libre. Desde entonces, la industria no ha dejado de crecer.

¿Cómo nace Kolotrip?

La idea nace de una mala experiencia. Yo quería hacer un viaje de 4 o 5 días en bicicleta por Asia, concretamente, en Taiwán. Cuando llegué ahí todo salió mal, llegué en días festivos, transportar la bicicleta era difícil, los hoteles no me daban un espacio para guardarla, el clima no ayudaba y los caminos que elegí nos eran los más adecuados para pedalear, básicamente, el viaje se convirtió en una pesadilla. Fue entonces cuando pensé en que hubiese sido «ideal» que alguien me diera las guías para que mi viaje no resultara tan malo y así fundé Kolotrip. La empresa nació justo antes de la pandemia, pero a pesar del parón posterior, aquí seguimos, porque aprovechamos este tiempo para fidelizar a nuestros clientes y perfeccionar el área digital. En un inicio, comenzamos haciendo rutas en Valencia, lugar donde vivo, y por País Vasco, mi lugar natal. Poco a poco hemos ido expandiendo rutas incluso fuera de España, contamos con más de 35 rutas a nivel nacional y con más de 10 destinos en Europa.

¿Qué es el cicloturismo?

Es una forma de viajar donde las bicicletas son el medio principal de desplazamiento. Nosotros ofrecemos distintos tipos de cicloturismo, dependiendo de las necesidades de los clientes, pero al final lo que lo hace especial es que se trata de una experiencia diferente. Mientras el turista se desplaza de un sitio a otro con total libertad y disfruta del destino, nosotros como empresa nos encargamos de la logística, es decir, elaboramos las guías, encontramos los hoteles, donde se puedan guardar las bicis y maletas. La libertad que te da viajar pedaleando es que los turistas tienen la libertad de parar en los pueblos, ríos o playas, que se encuentran en el camino al destino. Hay tiempo para descansar y hablar con la gente local, lo cual es un nuevo descubrimiento cultural.

¿Cuándo inició este boom?

El auge fue más notorio después de la pandemia. Veo que las personas han tomado una conciencia diferente respecto a los viajes por la naturaleza, muchos han optado por buscar más aire libre y destinos rurales ante las restricciones y se han dado cuenta de que podemos encontrar cosas muy interesantes por aquí cerca, tanto en nuestro país como dentro de Europa. La gente ha cambiado el chip en cuanto a la forma de disfrutar los viajes, por ejemplo, hay un mayor interés de las personas por dormir en lugares más rurales, en vez de hoteles de 4 o 5 estrellas, de hecho, un gran número de nuestros viajeros buscan adentrarse a conocer entornos poco accesibles y parques naturales. En este sentido, el cicloturismo no solo es una opción más ecológica, sino también más saludable.

¿Cuál es el aporte sostenible del cicloturismo?

Al viajar en bicicleta, conseguimos pedalear a lugares donde los vehículos no pueden llegar, nos encontramos con rutas escondidas, vías verdes donde solo se puede llegar andando. En este sentido, da igual el número de personas que desplazamos, porque viajamos sin contaminar. Asimismo, nos convertimos en dinamizador para el comercio rural. En nuestras guías buscamos pueblos pequeñitos con mucha naturaleza, donde los cicloturistas paran a comer y disfrutar de los productos locales. Conviven con estas personas, visitan sus pequeños museos y dan a conocer estos enclaves que antes resultaban desconocidos.

¿Cuál ha sido la tendencia de crecimiento?

Aún somos una empresa joven, llevamos cuatro años en el mercado, y esperamos seguir en esta línea de crecimiento. No obstante, estamos muy contentos porque el año que viene vamos a duplicar nuestras cifras y comenzaremos a centrarnos en atraer el público internacional. Por ahora, el 80% de los turistas son españoles, pero cada vez más nos encontramos clientes de países sudamericanos, procedentes de países como Argentina, México o Chile. Fuera del habla hispana, comienzan a llegar turistas estadounidenses, alemanes y aquellos de culturas que están más acostumbradas al uso de bicicletas en el día a día.