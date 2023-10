Esto de cumplir años no tiene remedio. Cada doce meses llega el aniversario, con sus festejos, que cubren a veces situaciones difíciles, frente a las que debe aparentarse que estamos en plena felicidad. Cuando ya resuena por dentro, todos los días, aquello de «a la vejez, viruelas».

Los 80 eran los más comentados, por la sencilla razón de que la esperanza de vida al nacer estaba muy por debajo de esa cifra, y la longevidad de ocho décadas era más que sorprendente. Así lo expresó vivamente Don Santiago Ramón y Cajal en el libro fastuoso que publicó precisamente con el título «La vida a los 80 años». Y hace pocos días, dolorosamente, se llevó la Parca a Alejandro Nieto, compañero del alma en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que acababa de terminar otro libro igualmente fastuoso, «El mundo visto a los 90 años».

Servidor de Vds., y habitante de la columna “Planeta Tierra” en el diario La Razón desde hace más de veinte años, cumplirá el 1 de noviembre próximo los 90. Bien que se publicitó ese hecho irreparable durante la moción de censura que encabecé el pasado mes de marzo frente al gobierno de Sánchez. E inexorablemente, llega, en noviembre, la fecha en que ya pueda decir aquello de «nueve decenios décadas os contemplan».

Dicen que la vida es muy corta. No, no lo es, no hagan Vds. caso de ese falso pronunciamiento. Es muy larga. Cuando yo nací, Hitler acababa de ser nombrado canciller de Alemania, y preparaba su larga lista de maldades. Manuel Azaña había perdido la presidencia del Gobierno por el triste episodio de Casas Viejas. Y la crisis mundial arreciaba en toda la Tierra, presagiando la mayor guerra de todos los tiempos. La vida, a los 90 años, es muy larga.