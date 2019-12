Sólo para los que saben lo que compran

Es un coche sólo para minorías entendidas, con una solución de bloque motor de las más lógicas del mercado y con una mecánica que combina la gasolina con el GLP gracias a lo cual consigue la etiqueta Eco de emisiones reducidas y evita todas las restricciones circulatorias. El Subaru Outback es amplio, eficaz y bien terminado, con una línea discreta y elegante.

El Outback, como todos los Subaru, posee un motor bóxer de cilindros opuestos, lo que beneficia a la estabilidad ya que el centro de gravedad es más bajo que en los motores de estructura tradicional. Y también, como toda la gama de esta marca japonesa, tracción integral a las cuatro ruedas, lo que le beneficia en los recorridos fuera del asfalto.

Su carrocería no presenta cambios radicales respecto a la anterior generación. hay que recordar que este modelo lleva ya dos décadas de éxito en el mercado y este es su quinto rediseño. La carrocería, amplia y elegante, puede pasar desapercibida en el tráfico urbano. No tiene rasgos espectaculares, pero el conjunto es elegante y discreto en el que destacan los faros leed y las llantas de 17 pulgadas. En el interior se deja notar una mejora de materiales no sólo a la vista, sino también al tacto. Y una gran capacidad interior tanto en los asientos para cinco personas como en la zona de equipajes.

Bajo su capot delantero encontramos un motor de cuatro cilindros bóxer de dos litros y medio de cilindrada que desarrolla una potencia de 175 caballos, con los que consigue unas prestaciones suficientes para un uso divertido, como pueden ser una aceleración de 0 a 100 en 11 segundos y medio y una velocidad máxima que se acerca a los doscientos por hora. La caja de cambios es automática de 7 velocidades.

Pero su gran ventaja es la combinación con el GLP. Los gases licuados de petróleo son un combustible ecológico que, además de proporcionar la etiqueta ECO, aporta un gran ahorro de utilización. Porque el Outback viene equipado con dos depósitos de 60 litros, uno para gasolina y otro para GLP. Su consumo medio está ligeramente por debajo de los diez litros, con lo que alcanza una autonomía de, por lo menos, 1.200 kilómetros. Pero la ventaja del GLP es que su coste es de la mitad que la gasolina, 0,7 euros el litro frente a 1,4 el de gasolina. El coche arranca con el motor en función gasolina e inmediatamente pasa a GLP hasta que se agote este combustible. Es entonces cuando entra la gasolina para aumentar su autonomía.

Su peso que no es excesivo, ya que da en la báscula mil setecientos kilos, y su altura al suelo de 20cm., son una ventaja en sus recorridos fuera de carretera. La tracción integral simétrica reparte el par entre las cuatro ruedas, lo que resulta muy eficaz a la hora de pasar por zonas resbaladizas, como nieve o barro. Además el Outback incorpora el sistema X-Mode, que regula los principales elementos mecánicos, como transmisión, aceleración, frenos.... para conseguir la máxima eficacia en los momentos en que se acumulan las dificultados. Y todo se complementa con un asistente de descenso y subidas para superar las zonas más empinadas.

Su precio, de 36.000 euros, puede considerarse muy equilibrado en relación a las prestaciones que ofrece y el nivel de acabados y capacidad interior. Subaru, una firma que ha ganado varios Campeonatos del Mundo de Rallyes y que tuvo a Carlos Sainz como piloto, es una referencia entre los conductores más entendidos, aunque en España sea aún una marca para minorías.