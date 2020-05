¿Puedo coger el coche para hacer deporte lejos de casa?

Desde mañana sábado se podrá salir a hacer deporte tal y como regula la Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad fiísica no profesional al aire libre durante la situacioón de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Sin embargo, muchas personas tenían pensado usar el vehículo particular o el transporte público para desplazarse a algún lugar para realizar la actividad física. Pero la propia Orden prohíbe el uso del coche para acudir a otro espacio lejos de nuestro domicilio: “Se podrá circular por cualquier vía o espacio de uso público, incluidos los espacios naturales y zonas verdes autorizadas, no estará permitido el acceso a instalaciones deportivas cerradas y no se podrá hacer uso de vehículo motorizado o del transporte público para desplazarse a vías o espacios de uso público con el fin de practicar la actividad física prevista en esta orden.