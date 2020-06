¿Cómo puedo desinfectar yo mismo mi coche?

¿Qué puedo hacer para que mi coche no se vea infectado por el coronavirus y pueda infectarme yo o cualquiera de los que viajen en mi coche?. Estos días hemos vistos algunos tratamientos a base de ozono que se llevan a cabo en concesionarios y centros de asistencia rápida. Pero si no tiene ninguno cerca o no puede perder una hora, hay métodos más simples pero igualmente efectivos.

Sólo hay que seguir unas recomendaciones que han sido diseñadas por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. La primera recomendación básica es lavarse bien las manos. Así evitaremos que, si hemos tocado algo contaminado, podamos transmitirlo a cualquier lugar del habitáculo. Asimismo es importante desinfectar las superficies con las que tengamos contacto directo nosotros o nuestros acompañantes.

Una recomendación importante es la de usar guantes desechables para limpiar y desinfectar las superficies, y limpiar las superficies con agua y jabón antes de la desinfección. Para interiores de vehículos, se puede usar un paño suave o de microfibra humedecido con agua y jabón en superficies duras.

Los desinfectantes más comunes son efectivos, pero algunos no son lo más adecuado ideales para vehículos. Mucho cuidado si utilizamos productos como lejía, peróxido de hidrógeno, benceno, diluyentes o limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar la tapicería y los interiores. Los plásticos son especialmente sensibles y pueden perder propiedades o incluso disolverse en parte. Los técnicos americanos recomiendan mejor el uso de toallitas o aerosoles a base de alcohol con al menos un 70% de alcohol. Su efectividad ha sido probada y además no deterioran los componentes de su automóvil.

Para pantallas de información que hay en el salpicadero se recomienda, en lugar de limpiadores a base de amoníaco, usar toallitas para pantallas o un paño suave humedecido con agua y jabón para limpiar. El secado deberá hacerse con un paño limpio y suave. Los elementos que deben recibir una mayor atención en la limpieza son los que tienen un mayor contacto con las manos, es decir, volante, llaves y control remoto, tiradores exteriores de todas las puertas, tapa del maletero o áreas de agarre del portón trasero, tiradores interiores de las puertas, botón de arranque si dispone de este sistema, espejo retrovisor y su entorno, sistemas de climatización, palancas de cambio y de freno de mano, mando de los intermitentes, botones de control, consola central y reposabrazos y cinturón de seguridad y su hebilla. En este último caso es más importante no utilizar limpiadores fuertes ya que pueden degradar las fibras y la resistencia del cinturón.