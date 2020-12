El sector del motor advierte al Gobierno: está en juego el 60% de la industria española

La totalidad de los empresarios del sector del motor, representados por las cuatro principales asociaciones, han pedido al Gobierno una moratoria en la aplicación de la subida del impuesto de matriculación que, a partir del próximo día 1 de enero, encarecerá el precio de los automóviles nuevos en unos 800 euros como media. Según los empresarios, las consecuencias de este incremento impositivo pueden ser dramáticas para este sector que ya representa al 60% de la industria española.

Los empresarios calculan que, de no establecerse una moratoria como han hecho los otros dos países europeos que mantienen el impuesto de matriculación, y que son Francia y Portugal, el descenso de ventas estimado sería de unos 110.000 vehículos. Tras un año como el 2020, donde la bajada de ventas se calcula será del 35% y se quedarán en unas 800.000 matriculaciones, el nuevo impuesto alejará el objetivo del año 2021 que, en principio, se calculaba en 1,2 millones de unidades. Anfac, Ganvam, Sernauto y Faconauto se mostraron muy preocupados por esta situación que puede afectar a un sector exportador, que aporta número positivos a la balanza de pagos y que representa más del 10% del PIB nacional y el 9% del empleo.

El presidente de Anfac, José Vicente de los Mozos, manifestó su preocupación por como se está llevando la implementación de los planes de relanzamiento de esta industria que, tras haber pactado un plan de futuro con el Gobierno, ve que este no se desarrolla con la premura necesaria. Estima que el futuro de esta industria debe ser un objetivo de país pero, en cambio, ve que hay algunos sectores políticos que se plantean una movilidad sin automóviles. “Con ello -comentó- estamos mandando mensajes muy preocupantes a los centros de decisión de nuevos proyectos industriales. Y estos centros de decisión no están en España. Con ello advierte que, si no se dan las condiciones de competitividad adecuadas, la fabricación de nuevos modelos podría desviarse hacia factorías situadas en otros lugares del mundo, lo que traería consigo pérdidas de actividad en algunas de las 17 fábricas de automóviles establecidas actualmente en España. “Si no reaccionamos rápido -afirmó- habrá ganadores y perdedores”.

En este mismo sentido de pérdida de puestos de trabajo insistió Gerardo Pérez, representante de los empresarios de las redes comerciales. Los concesionarios de coches en España cuentan actualmente con un volumen de 161.500 empleados y auguró que, con una bajada de ventas de más de cien mil automóviles, los reajustes de plantilla serán inevitables y recordó que, con la crisis de ventas de 2008 se perdieron en este subsector más de 50.000 empleos. En este mismo sentido se manifestó la presidente de Sernauto, que agrupa a las empresas de componentes que, en los últimos años han realizado inversiones de más de 7.000 millones en I+D.. Para María Helena Antolín, “los fondos europeos son una oportunidad histórica que debe ser bien utilizada a fin de atraer hacia España nuevas inversiones y decisiones de compra”.

El presidente de Anfac indicó que actualmente España tiene un parque de 25 millones de automóviles, cuya edad media es de 12,7 años, por lo cual, para cumplir con los objetivos de descarbonización, es necesario sacar del mercado antes del año 2030 un total de 19 millones de vehículos y sustituirlos por coches nuevos menos contaminantes y por los tres millones de vehículos eléctricos previstos en los planes del Gobierno. Para ello, las fábricas españolas ya construyen más de 20 modelos electrificados y han producido el pasado año 73.000 unidades de este tipo. Pero la subida impositiva que se propone va en contra de este objetivo, ya que está favoreciendo el mercado de coches de segunda mano, que son más contaminantes.

Los empresarios criticaron asimismo la eficacia de los planes Renove y Moves actualmente en vigor y que no han sido bien planteados. En el Renove, se juzga insuficiente una dotación económica de 400 euros para que el propietario de un coche la mande a la chatarra. Por ello, sería urgente que, con los fondos que han quedado remanentes y nuevas aportaciones, diseñar antes de fin de año un nuevo Renove más adaptado a la realidad del mercado. Por su parte, ha sido evidente el error del reparto de los fondos del Plan Moves para la promoción de los vehículos eléctricos ya que en Madrid y Cataluña los fondos se han agotado rápidamente, mientras en otras regiones casi están sin utilizar. Y además se pide que, paralelamente, se realice un esfuerzo en el desarrollo de puntos de recarga en las principales ciudades y carreteras, ya que sin una red eficaz de cargadores los compradores no se decidirán a adquirir este tipo de movilidad. “Solo reduciendo el parque de coches más viejos lograremos disminuir las emisiones”.

Como colofón, José Vicente de los Mozos destacó que está en juego el 60% de la industria de nuestro país y que los empresarios saben perfectamente lo que hay que hacer y están poniendo todo su esfuerzo para ir logrando una movilidad de cero emisiones en un futuro próximo a través de un modelo de movilidad con vehículos electrificados y conectados de la máxima tecnología. Pero pidió seguridad jurídica para llevar a cabo este proyecto de futuro y rapidez en los desarrollos de los planes previstos con la Administración. “Si no reaccionamos rápido -finalizó- habrá ganadores y perdedores”.