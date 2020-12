Swace, el primer familiar de Suzuki

Llega el primer modelo con carrocería familiar a la gama de Suzuki, lo que supone la entrada de la marca en un mercado nuevo para ella. Y lo hace con un producto atractivo, bien terminado, ágil en carretera y con gran amplitud interior. Y todo ello con un precio competitivo, ya que está disponible desde 23.545 euros en la versión de acceso.

Para Suzuki es una apuesta interesante y supone el acceso a un mercado en el que hasta ahora no estaba, el del llamado segmento C, que en el presente año supondrá unas ciento sesenta mil unidades, la carta parte e las cuales corresponden a coches con carrocería familiar. Por eso, este Swace es oportuno para abrir un nuevo horizonte a la red comercial de la marca. Supone además el segundo modelo fruto de la colaboración entre Suzuki y Toyota. El primero fue el Across, presentado hace un par de meses y que se deriva del RAV4. Este Swace, que se fabrica en Gran Bretaña, se inspira en el modelo Corolla de la hermana japonesa.

Se trata de un turismo con carrocería familiar con buenas dimensiones, pero no exageradas. Mide 4,65 de largo por 1,79 de ancho y una altura de metro y medio. El diseño es similar al de Toyota, si bien toda la parte delantera ha sido rehecha para otorgarle una personalidad Suzuki. La confortabilidad interior está asegurada con cinco amplias plazas y el maletero es muy amplio, ya que tiene 596 litros de capacidad, ampliables hasta los 1.232 litros si abatimos los respaldos de los asientos traseros, que se pliegan en proporción 60/40.

Frente al volante, encontramos una pantalla de siete pulgadas que nos da la información del rendimiento del vehículo y todas sus características, como velocidad, nivel de hibridación, modos de conducción…. Y en el centro del salpicadero, otra pantalla táctil, esta vez de ocho pulgadas, está destinada a el resto de las informaciones, el entretenimiento y funciones como la cámara de visión trasera. El Swace tiene asimismo detalles de coche de alta categoría, como por ejemplo el volante y los asientos calefactados.

En la parte mecánica, los ingenieros han colocado sobre el eje delantero los dos motores, el de combustión y el eléctrico, y han pasado al eje posterior las baterías para lograr un mejor equilibrio de pesos. El motor de gasolina es un 1,8 litros que rinde 98 caballos y se une al eléctrico de 72cv, lo que proporciona una potencia conjunta de 122cv. Gracias a esta utilización en común se consiguen consumos muy bajos, del orden de los 4,5 litros. Es la ventaja de la electrificación, que ya está presente en toda la gama de esta firma japonesa, y que le sirve para colocar la etiqueta Eco en su parabrisas, con todas las ventajas que ello implica.

Dotado de una caja de cambios automática, el Swace es un coche muy agradable de conducir y con unas prestaciones más que suficientes para la utilización diaria de una familia o para viajes. No sólo en autopista, ya que su estabilidad es muy buena en carrteras de curvas. Posee tres modos de conducción: eco, sport y eléctrico y, en este último caso, podemos ahorar combustible si circulamos a baja velocidad. En el momento que necesitamos mayor potencia y apretamos el acelerador, el motor de combustión entra en escena para asegurarnos la aceleración y velocidad requeridas. En cuanto a ayudas a la conducción, está equipado con todos los sistemas habituales en las berlinas de nivel, como aviso de precolisión, control de velocidad, cambio de carril, lector de señales, visión de ángulo muerto, sensores de aparcamiento, etc…

El cliente puede elegir entre una gama de siete colores y dos niveles de terminación: GLE y GLX. Cuando aplicamos los descuentos de lanzamiento que ha preparado la marca, los precios finales son de 23.545 y 25.350 euros respectivamente. Estas cantidades pueden reducirse si podemos beneficiarnos de algunas de las ayudas de los planes del Gobierno o incluso una rebaja de 1.400 euros si contratamos la financiación del fabricante. Debido a su nivel de emisiones este modelo no se verá afectado por las subidas del impuesto de matriculación. Suzuki tiene previsto vender unas 150 unidades en las próximas semanas y matricular medio millar de unidades durante el próximo año.