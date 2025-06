Miguel Ángel Muñoz recuerda las mayores travesuras de su infancia: "Gamberro, pero con buen corazón"

Miguel Ángel Muñoz ha hablado en 'El Hormiguero' sobre su infancia, donde también aprovechaba para presentar su última película. El actor ha confesado que era bastante travieso, pero aunque se juntaba con "los malos de la clase", tenía muy buen corazón. "Era gamberro, me juntaba con los malos de verdad, pero yo no era tan malo", ha confesado.

Captura de Miguel Ángel Muñoz en 'El Hormiguero' Antena 3

Además, ha bromeado con la idea de que incluso los profesores eran conscientes. "Era el bueno de los malos y algunos profesores me castigaban, pero sabían que tenía buen fondo", ha detallado. Ahí, ha pasado a recordar una anécdota en la que salió a relucir su faceta más traviesa y en la que el Colacao juega un papel muy relevante. "Mi madre me preparó un bocadillo y un vaso de leche con Colacao inmenso, que debía tomarme antes de salir a jugar al parque", le ha contado a Pablo Motos. "Y yo escondía la comida por los armarios, porque era muy mal comedor", confiesa. "Me habían castigado ya muchas veces".

Miguel Ángel Muñoz recuerda una de sus mayores travesuras

"Yo no me podía comer eso, así que estaba aburrido en la cocina y al asomarme al balcón, me encontré a la vecina del tercero tendiendo la ropa", ha relatado. "Entonces, pensé en lo divertido que podeía ser tirarle un litro de Colacao encima y me escondí", admite entre risas. "Yo no podía mirar, porque me iban a pillar, y justo cuando me asomé, estaba la señora vigilando y me dijo: 'te he pillado'".

En ese momento, Miguel Ángel salió corriendo para esconderse, pero no lo consiguió porque llamaron al timbre. Además, resulta que no era una mujer, sino un hombre. "Desde entonces, aprendí que cuando haga una travesura, no debo mirar", ha argumentado divertido.