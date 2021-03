“En un país que tiene fábricas de coches es fundamental que el Gobierno apoye el mercado”

Para Citroën, 2020 se puede decir que terminó relativamente bien y 2021 ha arrancado de forma positiva o no tan mal como otros fabricantes teniendo en cuenta el escenario actual. La marca francesa, que tiene factoría en Madrid, afirma que este año definirá el acelerón de la electrificación del mercado, un aspecto en el que tienen planes muy ambiciosos que ya está poniendo en práctica. De hecho, Citroën fue siempre pionera y también en este sentido. En 1989 construyó el C15, el primer coche eléctrico hecho en Vigo, en 1993 el Saxo y ya recientemente vehículos como el E Mehari en 2016 y E Berlingo en 2017. Es decir, antes de todo este “boom” eléctrico ya tenían modelos con baterías. En 2023, el 80% de la gama tendrá versión electrificada y en 2025 el 100% estará electrificada. Además, para 2021 se prepara una sorpresa a modo de electrificación de la que todavía no hay más detalles.

Nuno Marques, director marca Citroën España y Portugal

Y es que, la evolución de los 100% eléctricos ha crecido un 64% mientras que los PHEV lo han hecho un 213%. En cuanto a Citroën, el C5 híbrido enchufable ya representa el 15% de las ventas de este modelo y en cuanto al C4, la variante eléctrica ya es el 16% de las ventas de este modelo. Muy por encima de las previsiones.

Y hablando de previsiones, Nuno Marques, director de Citroën para España y Portugal, pidió al Gobierno que dé “marcha atrás” y que modifique los tramos del impuesto de matriculación para neutralizar la subida de precios que supuso la entrada en vigor de la nueva normativa europea de emisiones WLTP. En declaraciones a La Razón, señaló que “en un país que tiene fábricas de coches es fundamental apoyar el mercado interno. Además, España tiene una industria del automóvil que es gigante, de los mejores países de Europa. Pero si no fomenta las ventas empieza a tener un problema “gordo”. No voy a decir que sea el único factor, pero es uno que pesa y mucho. Una marca no apuesta por un país que no ayuda al sector”. También, Marques reclamó claridad a la hora de establecer planes de ayudas a la compra: “Hay dos cosas a tener en cuenta. Una es tener una buena fiscalidad en el mercado de automóviles, de forma estructural. Y después tener buenos planes, ya sea Renove o Moves, para ayudar a incentivar la compra” Por ello, insistió en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debería “volver” a situar el impuesto de matriculación como estaba hasta diciembre de 2020.

Sobre si Citroën espera que llegue un nuevo Renove, Marques indicó que todavía tiene la esperanza, aunque ve más probable que se modifique la fiscalidad. Además, valoró la nueva ampliación del Plan Moves, aunque de cara a la próxima edición del programa ha pedido que sea “más sencilla” la forma de acceder a las ayudas.

Por su parte, Gustavo García, responsable de producto y precio de Citroën España señaló que la maerca siempre ha hecho coches para todos, que cubren las necesidades de todas las personas: “Y muy implicado con el “Made in Spain”. El objetivo es convertir el C4 en un auténtico líder, al igual que la versión eléctrica”. Incluso, Citroën ha abierto un segundo turno en Madrid para la construcción de este modelo debido al éxito de ventas que está teniendo. En la actualidad, la marca gala es líder en vehículos industriales, a mediados de año llegará el E Jumper y el E Berlingo y adelantó que todos los vehículos comerciales de la gama estarán electrificados en 2021.

Sobre la autonomía de los vehículos eléctricos aportó varios datos: más del 98% de los conductores hacen en su vida diaria menos de 50 km al día, mientras que el 83% de los profesionales completan menos de 200 km al día. Dentro de su gama, el rango arranca en 230 km y termina con 350 del e C4. Son autonomías suficientes para entregas de e commerce o ultima milla, afirmó García. En cuanto a los tiempos de recarga señaló que están optimizados ya que se puede obtener un 80% en 30 minutos y en una toma convencional en menos de dos horas. También se puede programar la recarga para hacerlo coincidir con las tarifas más baratas. En una comparativa entre un modelo térmico y otro híbrido encontramos un coste menor a favor del híbrido del 20% menos con todas las ventajas que además tiene la etiqueta Cero.