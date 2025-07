Este es uno de los mejores smartphones de HUAWEI y está rebajado 401 euros en Amazon

Tenemos que hablar de HUAWEI y más concretamente del HUAWEI Pura 70 Ultra, un smartphone que no te dejará indiferente, no solo por su diseño, sino también por sus características técnicas. Este terminal poco o nada tiene que envidar al Samsung Galaxy S25 Ultra. De hecho, podríamos decir que es superior en ciertos aspectos. Eso sí, al estar hablando de un dispositivo de gama alta/prémium no esperes que sea barato, pero en el momento de escribir estas líneas tiene un 27 % de descuento por tiempo limitado.

Este móvil tiene un precio de venta recomendado de 1.499 euros en su versión de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, pero actualmente está disponible por 1.097,33 euros en Amazon. Si bien no es el mínimo histórico sigue siendo una oferta muy atractiva para un smartphone que cuenta con reseñas mayormente positivas en Amazon y una puntuación de 4,1 estrellas sobre 5.

Ahorra 401,67 euros comprando el HUAWEI Pura 70 Ultra en Amazon

A nivel de características el HUAWEI Pura 70 Ultra tiene una pantalla LTPO OLED de 6,8 pulgadas con una frecuencia adaptativa de hasta 120 Hz. Por su tamaño es ideal para ver vídeos y páginas web cómodamente. Lo mismo podemos decir a la hora de jugar a videojuegos. Los colores son vibrantes y los ángulos de visión muy buenos. A esto hay que añadir una gran nitidez por su resolución. Sobre esto último, estamos hablando de 2.844 por 1.260 píxeles.

Para que todo vaya rápido y fluido HUAWEI ha apostado por el chip Kirin 9010. No es el más potente del mercado, pero tiene potencia de sobra para llevar a cabo cualquier tarea sin despeinarse. Además, y como hemos comentado, el modelo que está en oferta tiene 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Esto último no es ampliable.

Si sueles hacer muchas fotos y grabas vídeos a menudo, este móvil te sorprenderá para bien. La calidad de las fotos es increíble y es capaz de grabar vídeo en hasta 4K. Aquí HUAWEI ha ido a lo seguro y se ha decantado por una cámara principal de 50 megapíxeles, un teleobjetivo de 50 megapíxeles y un ultra gran angular de 40 megapíxeles. En el frontal encontramos una cámara de 13 megapíxeles con HDR.

Otras características que merece la pena mencionar son las siguientes: batería de 5.200 mAh, carga rápida de 100 vatios e inalámbrica de 80 vatios, chip NFC para pagos móviles y resistencia a las salpicaduras, al agua y al polvo.

En definitiva, ahora puedes hacerte con uno de los mejores móviles de HUAWEI por mucho menos del precio recomendado. Aprovecha que está más barato en Amazon y hazte con el HUAWEI Pura 70 Ultra antes de que finalice la oferta o se agote, no te arrepentirás. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles.

