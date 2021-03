“El mercado de la moto puede crecer este año un 5%”

Carlos López-Navarro, un experimentado ingeniero en el sector de las dos ruedas, es el director comercial de SYM, uno de los 10 fabricantes de motos más importantes del mundo, integrado en el Grupo Sanggyang Motors, un gigante de la automoción, con producción propia y para marcas reconocidas, de diferentes categorías de vehículos: coches, camiones y autocares. López-Navarro es responsable de la fuerte expansión que está experimentado la marca en España, séptima en el mercado de motocicletas y quinta en scooters y ciclomotores. Aunque su posicionamiento es satisfactorio, su ambición es la de mejorar como ha ido haciendo desde su llegada a España en 2004. En su opinión, estos buenos resultados se deben a la planificación. “Y por planificación me refiero a una eficiente gestión del stock en un año tan complicado como el 2020, a la gestión de la transición Euro4/Euro5 y a la buena gestión y coordinación de nuestra red de concesionarios, a la cual este año estamos agradecidos más que nunca”.

- ¿Cómo se presenta el mercado de 2021? ¿Se avecina una crisis profunda, o hay oportunidades en este escenario para las dos ruedas?

La sensación en este momento es delicada ya que enero y febrero han sido los peores de los últimos años. Pero son datos negativos marcados por factores excepcionales. Todos deseamos que las vacunas hagan su efecto lo antes posible y esto permita la recuperación económica que todos esperamos. El turismo y la hostelería son mercados vitales para nuestra economía y las ventas de motocicletas son un eslabón más de la cadena en la economía nacional. Si los principales sectores sufren nosotros nos resentimos mucho. De todas maneras, somos optimistas y creemos que este año el mercado dos ruedas crecerá sobre un 5%. Dentro de este escenario nuestro objetivo es seguir la buena trayectoria de los últimos años.

-¿Qué puede hacer el Gobierno en apoyo al sector de la moto?

Entiendo y aplaudo los cambios normativos dirigidos a una movilidad más sostenible, pero agradecería mucho que las medidas para las motos no sean sólo una adaptación de las previstas para el coche. Son sectores totalmente distintos y creemos que se deben tratar como tal.

-¿Puede su marca cumplir las nuevas normas de emisiones Euro5?

SYM está totalmente preparada para cumplirlas ya que, aprovechando el cambio de normativa, vamos a renovar casi toda la gama; incluido el lanzamiento de nuevos modelos. Entre ellos destacaría la llegada inminente del Maxsym 400 Euro 5, nuestra nueva apuesta de Maxiscooter GT de media cilindrada y el nuevo Symphony S, una versión totalmente renovada de uno de nuestros súper ventas. Para este año, aprovechando el cambio de homologación de Euro4 a Euro5 habrá muchas novedades como ya se avanzó en el Salón de Milán: 10 nuevos modelos se incorporarán a nuestro catálogo durante el primer semestre y estamos seguros que tendrán una buena acogida en el mercado. Por otra parte, ya disponemos de una gama de productos eléctricos, que llegarán a los mercados europeos cuando cumplan todas las expectativas que exigimos.

-¿Cuál es su estrategia para el mercado español?

-Nuestro futuro pasa por dos grandes líneas de actuación: la mejora del posicionamiento de marca de cara al cliente y la evolución de la gama con la incorporación de las últimas tecnologías de conectividad, normativas ecológicas y de seguridad. Así seguiremos siendo la “opción más inteligente” con la mejor relación calidad/precio del mercado. Para ello contamos con una red de distribución con más de cien concesionarios oficiales y más de mil puntos de venta, lo que nos permite llegar a prácticamente todo el territorio para ventas y servicio técnico. Ellos han hecho una gran labor y su apuesta ha sido clave en el crecimiento de SYM desde que iniciamos nuestras operaciones en España.

-¿SYM se ha convertido en el enemigo batir en el mercado del scooter?

- Llegamos a España en 2004 y alcanzamos el Top 5 en 2017, pero sabemos que estamos en una liga muy exigente, donde hay que trabajar muy duro para ganar cada décima de punto de cuota de mercado. No somos el enemigo, pero sí un protagonista consolidado. Para seguir en la línea ascendente que llevamos hasta ahora y ganar reconocimiento por parte del mercado tenemos que darnos a conocer entre muchos potenciales clientes que todavía no nos conocen bien. Muchos aún no saben que SYM es un protagonista a nivel mundial, la marca de scooter de España con la gama más amplia y los únicos en ofrecer 5 años de garantía de forma totalmente gratuita. Buscamos potenciar nuestra imagen de marca e incrementar el conocimiento por parte de los clientes.