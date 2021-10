¿Nos podrán arreglar el coche de forma remota sin pasar por el taller?

Dentro de la industria del motor empieza a oírse que los coches y los teléfonos móviles cada vez se irán pareciendo más en cuanto a tecnología y forma de utilizarlos. Es decir, al igual que hacemos con cualquier smartphone, cada noche o cada día, lo enchufamos para recargar la batería, como ocurre con los vehículos eléctricos, y de vez en cuando recibimos una alerta para actualizar su sistema operativo, corregir pequeños fallos o aumentar cuestiones de seguridad. Pero ¿es esto posible también en los coches actuales? La respuesta es «sí». Marcas como Tesla, BMW o Volvo ya realizan esta clase de actualizaciones y lo hacen de forma remota, como en los móviles. El mensaje o la alerta llega a la pantalla central del vehículo y también al teléfono móvil del conductor, que, a través de la app de la marca, y estando dentro del coche, puede actualizar el sistema en pocos minutos.

Se denomina OTA por sus siglas en inglés «over the air» y el último en recibir esta tecnología fue el Volvo XC40 Recharge cien por cien eléctrico. Estas semanas atrás los propietarios recibieron un paquete de actualizaciones que incluyen nuevas funciones, corrección de errores y mejoras de estabilidad para los sistemas de propulsión e infoentretenimiento del vehículo. «Las ventajas de las actualizaciones inalámbricas son evidentes», afirma Henrik Green, director de Tecnología de la marca sueca. «Ayer todavía había que ir al taller para conseguir las últimas actualizaciones del vehículo. Hoy basta con hacer clic en OK y el Volvo eléctrico se encarga del resto. No puede ser más fácil». Puede que las actualizaciones parezcan mínimas, pero se trata de mejoras que incluso pueden alargar la vida y la duración de la batería. Las funciones incluidas en esta última actualización del software de Volvo fueron un nuevo programa básico para los principales sistemas electrónicos del vehículo, un aumento de la velocidad de recarga y una mejora de la autonomía de conducción. También hubo actualizaciones para el sistema operativo Android Automotive que controla el sistema de infoentretenimiento, así como una importante corrección de errores de propulsión relacionados con la seguridad. Otras marcas como BMW hacen lo mismo con todos sus modelos más actuales, aunque no sean eléctricos. Una de sus últimas actualizaciones permitió a los usuarios desactivar el control de mantenimiento de carril una vez superados los 70 km/h, una función que se activaba por defecto nada más arrancar el coche. La marca alemana es una de las más avanzadas en cuanto a conectividad. De hecho, muchos conductores ya usan su teléfono móvil para abrir, arrancar y cerrar el vehículo e incluso se pueden enviar «invitaciones» a otros usuarios para que puedan acceder al mismo coche con sus propios Smartphone. ¿Llegará un momento en que el coche pueda ser reparado de forma inalámbrica cuando presente un problema de software o batería? Ese día no está muy lejano. Otro tanto ocurre con los VW ID eléctricos. «La plena disponibilidad de nuestras actualizaciones subraya la capacidad innovadora de VW y constituye la base de una experiencia digital nueva para el cliente», afirmó el CEO de Volkswagen, Ralf Brandstätter.