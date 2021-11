Sindicatos acuerdan con Renault ampliar el ERTE en Valladolid y Palencia

Economía

La mayoría de la representación sindical en Renault (UGT, SCP y CCOO) ha llegado a un acuerdo con la dirección de Renault España para la prórroga del ERTE que se aplicará en las factorías de Valladolid y Palencia entre el 1 de diciembre y el 30 de junio y que afectará a 8.777 trabajadores. La tercera reunión del periodo de consultas para negociar la prórroga del ERTE en las fábricas de Valladolid y Palencia ha concluido este martes con el acuerdo de la mayoría sindical, según ha informado UGT FICA Renault en un comunicado.

Finalmente el sindicato CCOO, que, en la última reunión, había pedido más tiempo para estudiar toda la documentación aportada por la empresa, ha firmado este martes la ampliación del ERTE tras conseguir que “se asegure el empleo”, según ha precisado en un comunicado en el que subraya que han conseguido mejores condiciones para los trabajadores de Valladolid y Palencia en el nuevo expediente.

Trabajadores Unidos y CGT se han reafirmado en su decisión de no firmar un ERTE que no consideran justificado y la CGT ha dudado de las intenciones reales de la empresa, advirtiendo de que la prórroga del ERTE no garantiza que se vaya a evitar la destrucción de empleo en un futuro próximo. La ampliación del ERTE que se ha firmado este martes afectará a toda la plantilla de Valladolid y Palencia, desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 30 de junio de 2022, y se distribuirá con un máximo de 77 jornadas de parada en la Factoría Montaje y de Direcciones Centrales, 90 en la Factoría Carrocería y 76 en Motores, todas en Valladolid, y 78 jornadas de parada en Palencia y líneas concatenadas de Valladolid.

El acuerdo alcanzado garantiza el 85 % del salario bruto individual, el 100 % de las pagas y las vacaciones; el mantenimiento de la aportación a las dos mutuas durante el ERTE; que los anuncios de las paradas se hagan en los mismos plazos que se utilizan para la bolsa de horas; y que se agote la flexibilidad pactada en la bolsa antes de aplicar el ERTE. Asimismo, los trabajadores podrán cambiar días de ERTE por días de descanso; no estarán afectados los que tienen contrato de relevo, reducciones de jornada por cuidado de hijo con enfermedad grave, suspensión de contrato por hijo a cargo y lactancia.

Los trabajadores que lo necesiten podrán solicitar incrementos en el IRPF; se podrá pedir un anticipo de hasta 600 euros al mes y la empresa se ha comprometido a que se dé prioridad en futuras contrataciones a los trabajadores eventuales. Una vez firmado el acuerdo, el Comité Intercentros se reunirá esta misma mañana con el director mundial de Fabricación del Grupo Renault y presidente general de Renault España, José Vicente de los Mozos, para informar sobre la situación y los nuevos proyectos de la empresa.