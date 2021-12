Porsche Taycan GTS: un eléctrico con alma deportiva

El éxito de algunas marcas reside en tomar determinadas decisiones en momentos clave y seguir una senda en la búsqueda de la perfección que, día a día, haga que el cliente encuentre un grado de satisfacción muy elevado. Y una de esas compañías valientes es Porsche. El mítico 911 es su producto estrella (de momento), un coche que mantiene su diseño y su esencia y que, generación tras generación, ha sabido mantener el espíritu que lo vio nacer. Digamos que es uno de los automóviles más perfectos que existe. Sin embargo, hace unos años la marca alemana tomó una decisión muy arriesgada y, seguramente, no compartida por la mayoría de sus seguidores y compradores. En Sttugart optaron por lanzar un superdeportivo cien por cien eléctrico y aquello creó muchas dudas. ¿Mantendría el grado de «emoción» y las prestaciones de un 911, un Cayman o un Boxster?

Todos afirman que sí. Tomar la decisión fue un proceso similar a la llegada del Cayenne. ¿Porsche haciendo un todocamino? Las críticas, despiadadas, no tardaron en llegar, pero lo cierto es que, una década después, la postura fue adecuada. Con más de una década de retraso, rivales como Ferrari todavía no han lanzado este tipo de coches. Antes lo hicieron Maserati, Bentley o Lamborghini. Eso sí, con resultados dispares. Ahora es el tiempo de la electrificación y Porsche lleva la delantera con un modelo espectacular bautizado con el nombre de Taycan. Eso fue hace ya casi dos años y ahora empieza a lanzar versiones muy especiales. Los tiempos están cambiando y una marca líder como Porsche tiene que estar en la vanguardia de las nuevas tecnologías, sin renunciar a sus principios de sólo fabricar vehículos deportivos, inamovible desde la fundación de la compañía en 1948. Hay que recordar que la electricidad no es extraña para la marca ya que el Doctor Porsche ya presentó en el Salón de París de 1.900 un vehículo movido por un motor eléctrico instalado en el eje delantero. Porsche presentó en el reciente Salón del Automóvil de Los Ángeles una nueva variante cuyas siglas son toda una declaración de intenciones: el Taycan GTS. Tiene una potencia equivalente a 598 cv (440 kW) con overboost, acelera de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos y alcanza los 250 km/h. Además, firma una autonomía de 504 kilómetros según los estrictos criterios WLTP. Y la suspensión neumática adaptativa incluye el sistema de amortiguación «Porsche Active Suspension Management» que ha sido afinada para la variante GTS para lograr un mejor paso por curva.

La puesta a punto de la dirección, opcional para el eje trasero, también es más deportiva y el sonido se ha modificado para resaltar el carácter del nuevo GTS. La otra gran sorpresa está en el interior ya que se ofrece con un techo panorámico con control de luz solar que puede cambiar el techo de transparente a mate sin oscurecer el interior. «La gama Taycan ha crecido de manera constante. Tres variantes de carrocería con hasta cinco opciones de motor ofrecen la alternativa adecuada para cada necesidad», explicó Kevin Giek, vicepresidente de la gama Taycan. «Estoy muy satisfecho de que ahora tengamos también un Taycan con las legendarias siglas de GTS. Se sitúa en un lugar intermedio dentro de la gama, por encima del Taycan 4S y por debajo del Taycan Turbo». Los precios en España del GTS y el GTS Sport Turismo son de 135.264 y 136.232 euros respectivamente.