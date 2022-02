Un todocamino elegante y sofisticado

Algo parece que está cambiando en Honda en los últimos años. Sus productos, ya sean coches o motos, siempre han disfrutado de un alto nivel de tecnología e innovación, pero su diseño, sobre todo en los vehículos, no siempre tuvo fieles admiradores. El Honda e, cien por cien eléctrico, de estilo retro, ha marcado un antes y un después y ahora, el nuevo HR-V híbrido vuelve a seguir esta tendencia con una silueta que ya no es discreta ni algo insípida como otros modelos (salvo excepciones como el Civic Type R), por muy buenos que sean. Se trata de un todocamino con un dibujo muy acertado, un frontal que parece el de un vehículo eléctrico y una trasera de estilo coupe que le da un aire deportivo y moderno muy de agradecer.

Tiene una longitud de 4,34 metros, una altura de 1,58 y un maletero con un volumen de 335 litros, una cifra que se queda corta respecto a sus rivales en el mercado, algo justa, pero suficiente. El interior respira calidad por todos sus lados. El habitáculo da sensación de amplitud, los asientos son cómodos y ofrece una sensación muy agradable a la hora de conducir o realizar un viaje, ya sea en el asiento del conductor o como pasajero. La posición de conducción es realmente buena y los asientos sujetan bien. La pantalla central tiene un tamaño de nueve pulgadas y, al contrario que otros modelos, no sobresale de la línea del salpicadero para no restar visibilidad. Cumple perfectamente su función y no molesta como puede ocurrir en otros coches. Es compatible con Android Auto (mediante cable) y con Apple Car Play de forma inalámbrica. Además, dispone de cinco puertos USB para recargar dispositivos. Sobre el interior hay que destacar que el HR-V dispone del «Magic seat», un sistema por el cual la banqueta trasera se repliega para «unirse» a los respaldos. De repente, el Honda gana un espacio impresionante que se ve favorecido por la ubicación del depósito de combustible, que se encuentra bajo los asientos delanteros. Eso provoca que el suelo esté «más abajo» que en otros coches y se puede meter, tal cual, una bici sin tener que desmontar nada. Es una solución ingeniosa, práctica y muy versátil que aumenta las posibilidades de este todocamino.

Otro detalle de diseño que ha gustado mucho son las salidas de aire laterales, que incorporan una ranura extra en forma de «L» que expulsa de forma agradable el aire por los laterales y por encima de los pasajeros. Pero si en algo destaca este Honda es su complejo nivel técnico y mecánico. Se trata de un SUV híbrido no enchufable que en un porcentaje muy alto de su vida funcionará en modo eléctrico. Funciona de la siguiente manera: tiene un motor de gasolina que rinde 107 cv y otro eléctrico con una potencia equivalente a 131, que es la potencia conjunta que ofrece el coche. A baja velocidad el coche rueda con el motor eléctrico y cuando se va agotando la carga entra en acción el motor de gasolina, pero ojo, sólo para generar energía al eléctrico. Si ya superamos una velocidad como para rodar en una autovía o para realizar una aceleración importante será entonces cuando el bloque de gasolina entre en acción de nuevo y sea el que impulse el coche.

Su conducción es agradable, pero es cierto que el paso al motor de gasolina puede generar un ruido ciertamente molesto hasta que coge «velocidad de crucero». Tipo Toyota Prius. Eso sí, el consumo oficial de combustible es de apenas 5,4 litros, una cifra muy buena que se corresponde con la realidad. Incluso, se puede conseguir algo menos. Está a la venta en España desde 31.000 euros.