Faconauto considera “mala noticia” la reforma laboral y pide que lleguen los fondos europeos

El presidente de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto), Gerardo Pérez, ha calificado de “mala noticia” la reciente reforma laboral, puesto que en ella no se ha considerado a las pequeñas y medianas empresas. ”Se ha perdido una gran oportunidad”, ha asegurado el directivo y ha pedido que se avance para compensar el impacto de la reforma principalmente sobre las pymes. “Urge trabajar en una nueva fiscalidad que compense los efectos nocivos que esta reforma va a ocasionar en la pyme española y que permitan un ahorro de costes que garantice su competitividad, que como sabéis hoy compite con cualquier empresa del mundo”, ha incidido.

En la inauguración del XXXI Congreso & Expo de Faconauto, ha solicitado que los fondos europeos de recuperación lleguen a este tipo de compañías y cumplan con el objetivo para el que han sido diseñados, de tal forma que este tejido empresarial contribuya a la recuperación real y a una transformación de la economía. Además, ha destacado que los concesionarios están desarrollando grandes proyectos de transformación, para los que, sin embargo, no están encontrando el respaldo ni la facilidad de acceso a los fondos. Por ello, ha indicado que sería necesario que se establezca un mecanismo para que lleguen a toda la cadena de valor del automóvil.

Al mismo tiempo, ha incidido en la transformación digital para ser “protagonistas” y ha agradecido al Gobierno el Perte del Vehículo Eléctrico, pero ha considerado necesario que se incluya a toda la cadena de valor del sector de automoción. En su discurso, Pérez se ha referido a la recuperación del mercado de la automoción como una de las condiciones necesarias para que los concesionarios puedan seguir manteniendo el empleo y las inversiones. Sin embargo, ha anticipado que, hasta 2024, esa recuperación no será total por efecto de la crisis de los semiconductores.

“Es necesario impulsar la demanda con determinación. Para dar un mensaje inequívoco a los consumidores para que tengan claro que pueden comprar cualquier tecnología disponible”, ha advertido el presidente de la organización. En su opinión, la otra palanca para el impulso del sector puede llegar tomando las decisiones adecuadas por el lado fiscal. En primer lugar, aplicando contraprestaciones para que los coste laborales no resten competitividad de las empresas. ”Acertar en las decisiones de política fiscal es esencial no solo para dinamizar el mercado e incentivar la recuperación, también para renovar el parque automovilístico y avanzar en descarbonización. Nosotros no nos cansaremos de reclamar un sistema que grave el uso y no la posesión y que tenga en cuenta la antigüedad y las emisiones” ha explicado el presidente de Faconauto.

Sobre la descarbonización de la economía de la mano del vehículo eléctrico, el responsable de la asociación de los concesionarios ha recordado que debe ser sostenible desde el punto de vista económico y social y ha de hacerse, siempre, teniendo en cuenta la realidad del ciudadano en cuanto a su poder adquisitivo. Así, ha destacado tanto la importancia del coste del vehículos como los escasos puntos de recarga. Por ello, Pérez ha vuelto a reivindicar “una plena seguridad jurídica y el ansiado equilibrio entre los concesionarios y las marcas”. “No es suficiente que los fabricantes nos califiquen como socios prioritarios. Es necesario que firmen contratos equilibrados y que aporten claridad y certezas, que digan hasta dónde llegan sus intenciones respecto a la venta directa”, ha puntualizado.