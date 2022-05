Todo sobre el nuevo Lexus RZ450e

El RZ 450e es un nuevo SUV eléctrico de batería, el primer vehículo de Lexus que se ha desarrollado desde cero para ser exclusivamente eléctrico. No se trata de un vehículo que simplemente adopta la energía eléctrica de la batería en lugar de un motor de combustión convencional; va mucho más allá, y materializa el interesante potencial de las nuevas tecnologías que potencian el rendimiento y el placer al volante, fiel a la filosofía de Lexus Electrified. El ingeniero jefe, Takashi Watanabe, explica: “Nuestra visión consiste en utilizar la tecnología de electrificación como medio para potenciar las prestaciones del vehículo, para que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando al volante”. Ante todo, el RZ es un Lexus, y mantiene las mejores cualidades de rendimiento y artesanía que lleva asociadas la marca.

Lexus eléctrico FOTO: Lexus Lexus

La compañía ha aprovechado sus más de 15 años de experiencia en electrificación de vehículos para maximizar las ventajas de un vehículo 100% eléctrico, con la esencia refinada y la experiencia al volante características de la marca. Fruto de esa experiencia, incorporamos una transmisión avanzada denominada DIRECT4, que combina la utilización de dos e-Axle en los ejes delantero y trasero, con un control del par independiente en cada una de las cuatro ruedas. Cuenta también de forma opcional con el sistema One Motion Grip, que combina el volante Steering Yoke, con un sistema de dirección Steer-by-wire. La conducción y la respuesta están asegurados gracias a una nueva plataforma utilizada por primera vez y exclusiva para vehículos eléctricos, que confiere una excelente rigidez de la carrocería, un bajo centro de gravedad y una gran distancia entre ejes. En el chasis, bajo el suelo del habitáculo, va plenamente integrada una potente batería de ion de litio de 71.4 kwh, cuya calidad se ha controlado al detalle para garantizar un rendimiento sostenido a largo plazo.

La plataforma y el hecho de ser un vehículo 100% eléctrico abren también nuevas vías en términos de diseño. El exterior reinterpreta la carrocería con el concepto “Spindle Body”, dejando ver la evolución de la parrilla de doble punta de flecha característica de Lexus, ahora aplicada a toda la carrocería del vehículo; mientras que el interior es un espacio minimalista y abierto, al tiempo sencillo y lujoso, que expresa la hospitalidad omotenashi de Lexus y la artesanía takumi. Sin emisiones de ningún tipo, el RZ ayudará a Lexus en su camino hacia la neutralidad en carbono y una movilidad social sostenible. En ese sentido, el rendimiento del vehículo sobre el asfalto no es la única prioridad; abarca todo su ciclo de vida, desde el aprovisionamiento de piezas a la fabricación, así como el mantenimiento y, en última instancia, el reciclado. Así, ya se han adoptado nuevos métodos los procesos de producción que generan más emisiones para minimizarlos. El RZ 450e se fabrica en una de las fábricas icónicas de Lexus, que han visto nacer a modelos tan exclusivos con LC o LFA.

Lexus apunta a ser una marca 100% eléctrica a nivel mundial para 2035. Con la ambición de alcanzar ese objetivo para 2030 en Europa, y el RZ es el nuevo paso de Lexus hacia ese objetivo. Aún así la marca sigue apostando por la diversidad tecnológica, para satisfacer las diferentes necesidades de movilidad, con el desarrollo de vehículos eléctricos y también con el desarrollo de vehículos híbridos e híbridos enchufables.

La reserva online del modelo está a disposición del cliente desde el 20 de abril en www.lexusauto.es, y las entregas comenzarán a finales de 2022.

Diseño exterior

Lexus ha aprovechado la libertad de diseño que ofrecen los vehículos eléctricos para crear un vehículo con una imagen considerablemente distinta de los automóviles convencionales, pero que representa el diseño de “la nueva era” de Lexus. Este planteamiento estilístico busca una imagen y unas proporciones singulares, que se derivan del rendimiento dinámico del vehículo. El concepto de diseño es “seamless E-motion”, que expresa la potencia y la aceleración fluida que caracterizan a los BEV. El resultado es una forma innovadora y sencilla, que capta el espíritu de la evolución tecnológica, la funcionalidad y el rendimiento.

Lexus RZ 450e LEXUS 17/05/2022 FOTO: LEXUS LEXUS

El diseño frontal distingue con rotundidad al RZ como vehículo eléctrico. Al no montar ningún motor de combustión interna, el capó se ha rebajado, y las aberturas de entrada de aire se han reducido. La parrilla de doble punta de flecha ha sido uno de los rasgos distintivos de los modelos Lexus durante la última década, pero con el RZ, la forma cobra ahora carácter tridimensional, y se aplica a la carrocería del vehículo.

La imagen se acentúa con el acabado en el mismo color de la carrocería de lo que normalmente habría sido la parrilla, flanqueado por negro a ambos lados. La mayor flexibilidad del diseño también ha permitido crear unas aletas frontales más pronunciadas. El efecto se realza gracias a un nuevo diseño bitono opcional de la carrocería, que extiende la zona negra contrastada desde el techo hasta el capó.

Los grupos ópticos de nuevo diseño forman una unidad con la carrocería Spindle Body. Estos faros ultrafinos enfatizan aún más el motivo en L de Lexus de las luces de circulación diurna, con la luz de carretera y los intermitentes menos prominentes.

El perfil lateral del vehículo va ascendiendo hacia atrás, creando una suave silueta. El nítido diseño frontal transmite una sensación de potencia y movimiento, mientras que la parte posterior, condensada, refuerza las cualidades de todocamino del vehículo, de comodidad y conducción robusta. La gran distancia entre ejes, de 2.850 mm, se suma al impacto del diseño, subrayando el bajo centro de gravedad y el excelente reparto de pesos. Las llantas –de 18 pulgadas de diámetro, de serie, o de 20 pulgadas, en la versión superior– se montan más cerca de las esquinas del vehículo.

Lexus RZ450e FOTO: Lexus Lexus

El carácter de BEV también se expresa en el diseño posterior del RZ, con una sofisticada imagen de tecnología avanzada. El alerón posterior partido del techo prolonga el flujo posterior del diseño y contribuye a la mayor estabilidad del vehículo.

La barra de LED alargada que atraviesa la trasera del vehículo se ha convertido en un rasgo distintivo de diseño de Lexus. En este caso, presenta una imagen afilada y minimalista, y tanto por encima como por debajo es tan fina como ha sido posible, para transmitir una sensación de simplicidad y precisión.

Asegurar el Lexus Driving Signature fue el objetivo principal al desarrollar el rendimiento dinámico del RZ y reforzar los rasgos principales del vehículo: las tres C de Confianza, Control y Confort en cualquier situación. Por otra parte, se maximizaron las ventajas de las cualidades específicas de los vehículos eléctricos con batería, como la rapidez de respuesta y la alta precisión. Lexus se ha cerciorado de que el vehículo sea siempre fiel a las intenciones del conductor, para que sentarse al volante sea cómodo a la par que estimulante. El ingeniero jefe Takashi Watanabe se basó en el concepto de “naturalidad” durante el desarrollo del vehículo. Trató de que la conducción fuese lo más natural posible, con una máxima fidelidad del vehículo a las acciones del conductor, gracias al sistema opcional de dirección One Motion Grip, con que combina un volante Steering Yoke con un sistema Steer-by-wire, una primicia en el mundo de la automoción, y al preciso control de la tracción a las cuatro ruedas DIRECT4. Se prestó una atención especial a ofrecer al conductor una visibilidad y una respuesta excelentes, y a garantizar un control preciso de la posición del vehículo en todo momento.

La calidad y las características de la nueva plataforma del RZ son la base que hace posible la Lexus Driving Signature, gracias a la optimización de la estructura de BEV, el menor peso, la distribución idónea del mismo y la rigidez global. Todo ello contribuye a ofrecer confianza, control y confort al conductor. Estructura de la carrocería La plataforma específica del RZ, denominada e-TNGA, es robusta por definición, con la batería integrada en el chasis, bajo el habitáculo. Esto también ayuda a rebajar el centro de gravedad del vehículo, lo que a su vez redunda en mejoras en términos de equilibrio del chasis, manejo y respuesta.

Para fabricar el RZ se han empleado materiales y metales de alta resistencia, con procesos de construcción avanzados para garantizar una resistencia excepcional, con una buena unión entre los elementos, pero sin aumentar el peso. El resultado es un tacto de conducción preciso, así como un mayor nivel de respuesta y confort.

Control del ruido y las vibraciones. Aunque la transmisión del vehículo eléctrico con batería genera menos ruido, su funcionamiento silencioso hace que el ruido de rodadura y de viento se aprecie más. Los ingenieros y diseñadores del RZ se fijaron como prioridad conseguir un ambiente tranquilo y silencioso en el habitáculo, adoptando una estrategia de tres pilares: controlar y minimizar el ruido; evitar que entre en el habitáculo, y prestar una especial atención al ruido experimentado en los asientos traseros. Los ingenieros también han aplicado una nueva versión del Active Sound Control con cancelación de ruido; emplea el sistema de sonido envolvente para introducir frecuencias que cancelen el ruido en el habitáculo a través de los altavoces.

Los ingenieros también han aplicado una nueva versión mejorada de Active Sound Control, que ahora usa los altavoces del automóvil para producir sonidos que enfatizan la respuesta del vehículo para estimular una conexión emocional entre el automóvil y el conductor.

Electric e-Axle

El RZ tiene tracción integral a través de dos e-Axles. Se trata de un conjunto modular compacto que consta de un motor, engranajes y una ECU, ubicados entre las ruedas motrices. En el RZ se utilizan en la parte delantera y trasera dos e-Axles independientes y funcionan junto con el sistema de control de tracción total DIRECT4 (véanse los detalles más adelante) para ajustar la posición, tracción y distribución de la potencia del vehículo en función de las circunstancias de la conducción.

Los e-Axles son silenciosos, eficientes y entregan potencia precisa. El motor delantero produce 150 kW y el trasero 80 kW, dando una potencia total de salida de 230 kW (313 CV). Ambos presentan una densidad de potencia superior, gracias al diseño optimizado del rotor y el inductor. Sus dimensiones compactas también contribuyen al empaque del vehículo, de manera que se disponga de más espacio en el habitáculo y el maletero y para alojar la batería EV. El RZ es el primer modelo de producción que presenta el nuevo sistema DIRECT4 de Lexus, que funciona con los dos e-Axles. DIRECT4, una tecnología exclusiva de Lexus, es un sistema inteligente que equilibra constantemente la tracción de las cuatro ruedas, distribuyendo de forma automática y perfectamente la fuerza de tracción. El resultado es una conducción placentera y una gran estabilidad de conducción, con un funcionamiento intuitivo que refuerza la sensación de conexión entre el conductor y la máquina.

DIRECT4 utiliza de sensores electrónicos para recoger y evaluar una serie de variables, tales como la velocidad del vehículo, el ángulo de la dirección o las fuerzas centrífugas, y reaccionar ante las mismas. A partir de esos factores, calcula y aplica inmediatamente el par motor oportuno a cada uno de los ejes eléctricos para maximizar el agarre y la tracción. El reparto de par delantero/trasero se puede ajustar de cero a 100 o de 100 a cero en apenas unos milisegundos, más rápido que con cualquier sistema mecánico. De esta forma, la tracción delantera, trasera o integral se adapta en todo momento a las necesidades de conducción. Con una mejor comunicación entre la carretera y el volante (convencional o Steering Yoke), DIRECT4 mejora también la respuesta de la dirección.

Batería, autonomía y eficiencia

El RZ emplea una batería de ion de litio en un conjunto que consta de 96 celdas, con una potencia total de 71,4 kW. Se encuentra totalmente bajo el habitáculo, y forma parte integral de la plataforma. Su posición contribuye asimismo a rebajar el centro de gravedad del vehículo. La durabilidad de la batería fue una de las consideraciones clave y, más concretamente, el nivel de rendimiento que se podía esperar tras 10 años de uso. Lexus prevé que la batería del RZ pueda mantener más del 90 % de su capacidad al cabo de ese periodo, gracias a una serie de medidas destinadas a promover la calidad y el rendimiento, sobre la base de la larga experiencia de Lexus en tecnologías de gestión de baterías. Más adelante se anunciarán los detalles sobre la autonomía del vehículo y los tiempos de carga de la batería, pero Lexus espera que el RZ pueda recorrer más de 400 km en ciclo WLTP combinado. Para ayudar a los conductores a maximizar el potencial de autonomía de su vehículo, entre los modos de conducción a seleccionar en el RZ se incluye un modo Range –maximiza la autonomía–. Está basado en las medidas de ahorro de energía del modo ECO, a las que se suman ciertos ajustes del vehículo: se limita la velocidad, se pone en marcha un programa distinto de distribución de la potencia y se desactiva el climatizador automático. Gracias a la atención prestada a los factores clave, como la optimización del peso del vehículo, la potencia de la batería y el rendimiento, el RZ tiene previsto un consumo inferior a los 18 kW por cada 100 km, lo que convierte al RZ en uno de los BEV más eficientes del mercado, una cifra sorprendente para sus características de prestaciones y tamaño.

El sistema One Motion Grip que combina un volante Steering Yoke con la dirección steer-by- wire constituye una de las nuevas tecnologías más importantes en el Lexus RZ. No hay conexión mecánica ni la tradicional columna de dirección; en su lugar, se usa una conexión eléctrica para enviar las señales del volante a las ruedas. El resultado es una respuesta instantánea y un control de la dirección más preciso. El conductor notará asimismo un menor balanceo del volante al circular por calzadas accidentadas; un control y una corrección más estables con vientos laterales fuertes, y un comportamiento excelente en línea recta sobre planos inclinados. El tacto de la dirección es importante de cara a la confianza y el control del conductor. Los ingenieros de Lexus se han asegurado de que el sistema siga ofreciendo una buena sensación y respuesta en todo momento, manteniendo una conexión sólida entre el conductor y el vehículo. El sistema cuenta además, con procesadores a prueba de fallos y una fuente de alimentación de emergencia, por si perdiese el suministro principal. El sistema One Motion Grip incorpora un nuevo volante Steering Yoke, que sustituye al volante tradicional. La tecnología Steer-by-wire requiere menos esfuerzo por parte del conductor: Solo se necesita un giro de 150 grados, para hacer un giro completo a la izquierda o hacia la derecha, no hay necesidad de giros de mano sobre mano. El desarrollo de la forma de mariposa del Steering Yoke, ha contado con el asesoramiento de los pilotos takumi de Lexus, cuyos comentarios ayudaron a perfeccionar cada elemento para brindarle al conductor el mejor rendimiento posible.

Con el Steering Yoke, el conductor dispone de una vista más despejada del cuadro de instrumentos y de la vía por delante. Los diseñadores de Lexus aprovecharon este aspecto para colocar los indicadores más arriba y más alejados de lo que habría sido posible con un volante convencional, para así reducir al mínimo la necesidad de que el conductor ajuste su línea de visión. De este modo, el concepto de la cabina Tazuna alcanza una cota superior, y permite concentrar la atención del conductor en la vía.

Diseño interior y el concepto Tazuna

La cabina del RZ representa una evolución del concepto Tazuna. Conjuga la posición del conductor al volante y la disposición precisa de los indicadores, controles y pantallas para crear un espacio donde baste con pequeños movimientos de las manos y los ojos para conducir el vehículo. El principio se inspira en los pequeños ajustes de las riendas que aplica un jinete para controlar a su caballo, que es el significado de “Tazuna” en japonés. Con la introducción del sistema opcional One Motion Grip (véanse los detalles más arriba), se pueden materializar todas las ventajas de la filosofía de la cabina del conductor Tazuna. La disposición de los indicadores, el visor frontal y la pantalla multimedia de 14 pulgadas se ha optimizado, y el cuadro de instrumentos se ha colocado más abajo para mejorar la línea de visión frontal del conductor. Los diseñadores también han interpretado el rendimiento del BEV con un estilo limpio y minimalista, con menos elementos y ornamentación, mientras se siguen usando materiales de gran calidad. La consola central incorpora un nuevo mando giratorio para el sistema shift-by-wire, que refleja la simplicidad general del diseño.

Lexus RZ450e FOTO: SEBASTIEN MAUROY Lexus

El habitáculo ha sido diseñado como un espacio abierto y diáfano, una sensación potenciada por la iluminación ambiental, con un amplio espectro de colores a seleccionar en función del estado de ánimo en cada momento. Lexus ha creado asimismo un nuevo efecto de iluminación, In-ei, que produce diferentes efectos con patrones de luces y sombras en los paneles de las puertas.

Lexus ha introducido una serie de tecnologías avanzadas centradas en las personas en el RZ, para mejorar el confort, la funcionalidad y la vida a bordo, reforzando el espíritu de la hospitalidad omotenashi. Así, destacan dos innovaciones para Lexus: un techo panorámico con regulación de la intensidad luminosa, con un revestimiento especial para reducir la radiación térmica, y un sistema de calefacción radiante en el habitáculo, tanto para el conductor como para el pasajero.

El techo panorámico opcional resalta la sensación de amplitud y luminosidad en el habitáculo. El cristal cuenta con un revestimiento –low-e– que refleja la radiación infrarroja y atenúa el calor radiante en días soleados, conservando el calor dentro del habitáculo cuando fuera hace frío. El techo cuenta asimismo con una función de regulación eléctrica de la intensidad luminosa, que, con un sencillo control táctil, alterna al instante entre transparente y opaco, para así bloquear la luz solar directa.

Como consecuencia de ello, resulta menos necesario usar el aire acondicionado para mantener una temperatura confortable, y no hace falta un parasol retráctil, lo que reduce el peso en la parte superior del vehiculo. Todos estos factores recortan el consumo energético del RZ, mejoran su comportamiento dinámico y ayudan a maximizar su autonomía eléctrica.

Se han colocado un nuevo sistema de calefacción radiante a la altura de las rodillas frente al conductor y el pasajero delantero, bajo la columna de dirección y el cuadro de instrumentos inferior. En combinación con los asientos y el volante calefactados, ayudan a subir más rápidamente la temperatura del conductor y del copiloto y dan la sensación de tener una manta caliente sobre las piernas. Especialmente interesante al entrar en el vehículo en días fríos, dado que el conductor adquiere una temperatura corporal agradable de forma más rápida, incluso antes de que la cabina se aclimate. Igual que el techo panorámico, ayudan a ahorrar energía, al reducir la carga del sistema de climatización.

El RZ está equipado con la nueva plataforma multimedia Lexus Link, con un funcionamiento más rápido e intuitivo y más funciones de conectividad, planificación eficiente del recorrido e información. El sistema, estrenado en el nuevo Lexus NX, incluye un sistema de navegación en la nube “always on”, que dispone de información actualizada al momento sobre incidencias de tráfico, accidentes y estado de las carreteras. La función de reconocimiento de voz entiende y responde a las peticiones planteadas, y es capaz de detectar instrucciones, aunque haya ruido de fondo. Se incluye además un nuevo asistente a bordo “Hey Lexus”, así como integración de smartphone a través de Apple CarPlay y Android Auto. Gracias al módulo de comunicación de datos –DCM, Data Communication Module–, se pueden actualizar o añadir funciones de forma inalámbrica, sin interrumpir en ningún caso el uso del vehículo.

El RZ está equipado con los sistemas avanzados de seguridad activa y asistencia al conductor que incorporaba tercera generación del Lexus Safety System +, con funciones mejoradas y adicionales y un mayor alcance de detección de riesgos de accidente.

Otros avances introducidos con el nuevo RZ incluye el Proactive Driving Assist con dirección asistida y un nuevo monitor para verificar el comportamiento del conductor en busca de signos de fatiga o distracción. Proactive Driving Assist utiliza la cámara frontal para determinar el ángulo de una curva, ajustando la dirección adecuadamente al acercarse y girar.

El RZ está equipado con e-Latch de Lexus: un sistema electrónico suave de apertura de las puertas que funciona con un solo toque. Su funcionamiento está vinculado al Control de Ángulo Muerto del vehículo para ofrecer la Asistencia de Salida Segura (Safe Exit Assist), que anula automáticamente la apertura de las puertas si se detecta que se aproxima algún vehículo o ciclista por detrás. Desarrollado como innovación mundial, se espera que ayude a evitar el 95 % de los accidentes provocados por la apertura de puertas. También dispone de un retrovisor digital, que ofrece al conductor una vista más despejada, no obstaculizada por los reposacabezas ni el equipaje, y una visión mejorada de noche y con mal tiempo.