El futuro es de CUPRA

Hace cuatro años, el grupo Volkswagen presentó CUPRA, una marca, perteneciente a SEAT, premium con modelos muy deportivos basados en algunos coches de la marca española como el Ateca o el León y otros diferentes como el Formentor, que ha cosechado un éxito tremendo y lo que queda… El objetivo de esta marca era atraer una nueva generación de conductores amantes de la deportividad y más tarde, también a aquellos que quieren combinar valores como las prestaciones y la sostenibilidad, algo que representa un modelo cien por cien eléctrico como el CUPRA Born. La marca ya ha vendido 100.000 unidades en todo el mundo y sus índices de rentabilidad son muy elevados para lo que se estila ahora. Para celebrar este éxito y contar sus planes de futuro, la marca organizó hoy un gran evento (denominado “un impulso imparable”) en el mismo escenario (el circuito de Terramar, Sitges) donde empezó todo, con más de 500 periodistas venidos de todo el mundo y la presencia de autoridades como la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, el president de la Generalitat, Pere Aragonés y la presidenta de Navarra, María Chivite (VW tiene una fábrica en Landaden, Pamplona).

El evento, al más puro estilo Keynote de Apple, fue dirigido por el presidente de la marca, Wayne Griffiths, que comentó todos los valores y éxitos cosechados por el fabricante hasta ahora y contó en el escenario con la presencia de figuras deportivas como Alexia Putellas, jugadora del Barça femenino y Balón de Oro en 2021.

El objetivo era presentar, junto al diseñador jefe, el español Jorge Díaz, varios modelos que llegarán en el futuro, (héroes lo llamaron), y el primero fue un SUV bautizado con el nombre de Terramar, que será su último modelo con motor de combustión, eso sí, llegará al mercado electrificado, aunque no ofrecieron más detalles. Y no fue la única sorpresa, porque, como dijo Griffiths, aunque muchos dentro de la compañía no querían, mostraron todo lo que había preparado. Toda la apuesta de futuro al completo. El siguiente modelo fue el CUPRA Tavascan, un concept car presentado en Frankfurt de 2019 y que hoy se convierte en realidad sin apenas cambios respecto a su forma original. Es un SUV cien por cien eléctrico que llegará al mercado antes de 2024. Por último, la marca enseñó el Urban Rebel, un coche urbano de pequeñas dimensiones cien por cien eléctrico con una aceleración de 0 a 100 de menos de siete segundos. En cuanto a la autonomía tendrá 440 kilómetros y una potencia de 166 kw. Llegará al mercado en 2025.

Por último, Griffiths reafirmó su compromiso con España y el proceso de electrificación que quieren liderar y agradeció el apoyo político para llevar a cabo el proyecto.