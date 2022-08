Cómo planificar el viaje con un coche eléctrico

El parque de vehículos eléctricos en España sigue creciendo. Las nuevas baterías y el crecimiento en la infraestructura de puntos de carga sumados al ahorro energético considerable, y el acceso a zonas limitadas por bajas emisiones y otros espacios protegidos, hacen que cada vez sea más normal y ventajoso viajar con coche eléctrico. En el primer semestre de este año se matricularon un total de 16.409 turismos eléctricos, de entre los cuales, los tres más vendidos fueron el Tesla Model 3 (1.592 unidades), Kia eNiro (1.148 unidades) y Citroën eC4 (1.000 unidades). A pesar de que la mayoría de los modelos eléctricos más vendidos tienen un rango de autonomía superior a los trescientos o cuatrocientos kilómetros, para viajar con un coche eléctrico es de suma importancia planificar bien la ruta para saber dónde cargarlo y poder disfrutar de un viaje con total tranquilidad.

En opinión de Marc Oliva, CEO de la empresa GOmotor, para planificar bien un viaje con un coche eléctrico el primer punto a tener en cuenta es la autonomía del vehículo y la ruta. Con estos dos parámetros, se deberá calcular y planificar el número de paradas durante el viaje. Muchas marcas ofrecen a sus clientes planificadores de ruta y simuladores de carga para preparar el viaje. Hay que tener en cuenta que cada vez hay más puntos de carga en ciudades y carreteras españolas. Muchos de ellos se ubican en centros comerciales, estaciones de servicio, aparcamientos u hoteles.

Para Oliva lo mejor es buscar los puntos de carga próximos a la ruta para ahorrar tiempo, para ello, son muy útiles algunas de las siguientes aplicaciones:

● Electromaps: se trata de una aplicación para móvil que te permite encontrar puntos de recarga por toda Europa. El usuario puede buscar los puntos de recarga más próximos en su ruta, los tipos de conectores para recargar y la disponibilidad de estos (si están siendo usados, están averiados, etc.), así como gestionar cargas y los pagos de las mismas. Es una aplicación colaborativa en que los usuarios pueden también añadir nuevos puntos de recarga que no estén en el mapa y añadir información como valoraciones, comentarios e imágenes. No tiene Servicio de planificador de rutas, pero próximamente lo tendrá.

● Google Maps: Google también permite localizar puntos de carga, para encontrarlos hay que introducir en este buscador términos similares a “Estaciones de carga eléctrica” o “Cargador coche eléctrico”. Google nos muestra los resultados de cargadores existentes con sus tipos de conectores y su disponibilidad.

● Charge and Parking: una buena opción es reservar el cargador antes de llegar, así se minimiza el tiempo de parada durante la carga. Una de las aplicaciones útiles para esto, es Charge and Parking.

Es importante tener en cuenta la potencia de los cargadores que hay en nuestra ruta, para saber el tiempo de carga que necesitará el vehículo. Lo ideal para viajes más largos es encontrar cargadores de carga rápida o superrápida, que te permiten cargar hasta un 80% en 30 minutos. Para aprovechar la parada es ideal comer, tomar algo, ir al servicio, refrescarse, visitar algún lugar de interés de la ruta… Es muy importante hidratarse y hacer los descansos necesarios durante largos viajes, especialmente en verano, para evitar la fatiga al volante. y posibles accidentes. Y no solo es importante la ruta sino también barajar las opciones de carga en nuestro destino. Lo ideal, cuando planificamos el viaje, es escoger hoteles con estación de carga o alojamientos próximos a zonas de aparcamiento con puntos de carga para que en las horas de descanso se pueda cargar el coche.

A criterio del CEO de GOmotor, hay varios vehículos eléctricos ideales para realizar viajes. El Tesla Model 3 sería el elegido si lo que se busca es gran autonomía para hacer el menor número de paradas intermedias durante la ruta. Además de ser el coche eléctrico más vendido en 2022 en España, el Tesla Model 3 es uno de los modelos con más autonomía del mercado (600km) y una potencia de 480 cv. Además, cuenta con dos maleteros, uno delantero, de 117 litros y otro trasero, de 425 litros.

Mark Oliva aconseja asimismo el Citroën ë-Berlingo si se realizan viajes largos, con la familia o amigos, ya que lo mejor es optar por vehículos con una buena capacidad de maletero. Existen opciones muy buenas en el mercado automovilístico como esta furgoneta eléctrica que cuenta con una potencia de 136 caballos, una autonomía de hasta 280 km y una capacidad de maletero de 775 litros, perfecta para realizar viajes largos en familia gracias a su amplio espacio.

El Peugeot e-2008 es asimismo una buena alternativa si no se necesita tanta capacidad o se busca algo un poco más pequeño. Se trata de un SUV compacto eléctrico, perfecto para realizar este tipo de viajes. Fue líder en ventas en Europa en 2021 y cierra julio con 504 ventas acumuladas en 2022 en su versión eléctrica. También cuenta con una potencia de 136 caballos, una autonomía de hasta 345 kilómetro y una capacidad de maletero de 405 litros. Además, en su versión GT consigue cautivar hasta a los amantes de los deportivos, en opinión de Marc Oliva.