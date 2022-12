¿Cómo sería la Plaza de Cibeles sin tráfico?

La nueva movilidad dibuja en el horizonte cambios muy importantes en las ciudades. Las nuevas construcciones y la prioridad a la hora de crear zonas verdes provocan urbes más saludables, más cómodas y sin los problemas de contaminación que tanto preocupa a la sociedad. Ahora ya es habitual ver carriles bici y que diferentes tipos de vehículos de movilidad personal compartan la vía con los habituales coches. Pero esto es solo el comienzo porque, poco a poco, las ciudades van adaptándose a las nuevas formas de movilidad. Un estudio internacional realizado por Ipsos para la marca de movilidad flexible Lynk & Co refleja el deseo de los madrileños de utilizar los vehículos de forma más eficiente y de liberar espacio urbano para contar con más zonas verdes. En la capital, 7 de cada 10 ciudadanos convertiría las plazas de aparcamiento de las calles en espacios verdes. Los madrileños también imaginan los lugares icónicos de su ciudad transformados con menos Tráfico.

Plaza Cibeles FOTO: Lynk&Co Lynk&Co

Esta es una de las principales conclusiones que se desprende del estudio «Ciudades re imaginadas por Lynk & Co», donde más de 8.000 encuestados de ocho capitales europeas (Madrid, Londres, París, Berlín, Roma, Ámsterdam, Estocolmo y Bruselas) imaginan las ciudades de futuro. Así, prefieren menos coches en las calles y dedicar espacio de las calzadas a zonas verdes y sitios de ocio y culturales, como museos o bibliotecas. En un contexto en el que los coches se utilizan de media solo el 4% del tiempo, Lynk & Co desafía a la industria -y a los ciudadanos- a adoptar una nueva forma de movilidad que permita reorientar las ciudades hacia entornos más peatonales, abiertos y verdes.

La compañía, con su disruptivo modelo de suscripción flexible que permite tener el Lynk & Co 01 cuando realmente se necesita y compartirlo con terceros el tiempo que no se usa, imagina las ciudades diseñadas en torno a las ciudadanos y no alrededor de los coches. Para la compañía, un uso más eficiente de los vehículos, evitando que estén gran parte del tiempo parados ocupando espacio urbano, permitiría disfrutar de más espacios verdes, contribuyendo también a generar un impacto positivo en el medio ambiente, y por qué no, en la sociedad.

Los datos de la encuesta confirman el deseo de los ciudadanos de rediseñar sus ciudades, pasando los coches a un segundo plano. En esta revolución, las empresas del sector automovilístico juegan papel fundamental, poniendo en valor el uso y la experiencia frente a la propiedad. Al reimaginar los coches para que sean flexibles, compartidos y adaptados a la vida moderna, la comptñía confía en que las ciudades puedan contar con más espacios para las personas. «Con los coches aparcados el 96% del tiempo, nuestras ciudades tienen mucho potencial sin utilizar. Los resultados de la encuesta confirman que vamos en la buena dirección, y me entusiasma personalmente que los ciudadanos europeos, y en especial los madrileños, estén de acuerdo con nuestra visión de ciudades más accesibles, abiertas y verdes. Es hora de reclamar nuestro espacio humano frente a los coches», explicó Alain Visser, CEO del fabricnate de vehículos Lynk & Co.

En Madrid, siete de cada diez ciudadanos opinan que las plazas de aparcamiento deberían sustituirse por espacios verdes. Un 40% querría aceras más anchas y un 36% más bancos donde poder descansar. En el caso de los parkings, uno de cada dos madrileños querría verlos convertidos en centros médicos, mientras que uno de cada tres los sustituiría por viviendas, museos o bibliotecas. En el caso de los jóvenes de 25 a 34 años, su preferencia sería convertirlos en espacios de co-working.

A nivel internacional, los resultados son reveladores. Bruselas, una de las ciudades menos verdes del estudio, es la que menos desea introducir más vegetación en su ciudad. Los londinenses son los que más votan a favor de más arte público, arte callejero y grafitis en sustitución de los aparcamientos. En Ámsterdam quieren carriles bici más amplios. Y en Estocolmo, destacan los 550.000m2 de espacios de aparcamiento permanentes, lo que equivale a más de 77 campos de fútbol.

¿Qué lugares emblemáticos rediseñarían los madrileños con menos tráfico y zonas verdes? Este estudio recoge la opinión de los madrileños sobre las zonas emblemáticas de la capital que les gustaría ver rediseñadas y con menos tráfico. Los alrededores del estadio Santiago Bernabéu (28%) y la zona de las Torres Kio (26%) son los dos lugares más señalados por los encuestados. Los conductores imaginan la Plaza de Cibeles con más espacios verdes y de ocio. Precisamente, Lynk & Co rediseña la icónica plaza madrileña con una playa a su alrededor.

Re imaginar las ciudades con menos tráfico implica un cambio de mentalidad hacia los coches y su uso. Un 40% de los madrileños compartiría coche y el 28% ya lo hace. Según la encuesta, los jóvenes son más propensos a compartir el coche. Así, la compañía defiende que un uso más eficiente de los vehículos, además de permitir contar con más zonas peatonales, reduciría considerablemente el tráfico. Del estudio se desprende que el exceso de tráfico y los atascos son un problema para el 40% de los encuestados.