Peugeot 408, la evolución de la especie

El diseño del nuevo Peugeot 408 es todo un acierto. Lo llaman fastback o crossover y se encuadra entre la berlina menos convencional y un SUV de altura modesta que presenta un cómodo acceso a su interior. El diseño es impactante. La carrocería de tipo fastback acentúa su musculosa apariencia en buena parte gracias a sus grandes ruedas y espectaculares llantas de 20 pulgadas, lo que aporta una gran sensación de robustez y equilibrio. Además, el frontal destaca por el enorme tamaño de su parrilla, perfectamente integrada en la carrocería y por el tamaño de los nuevos logos de Peugeot, enormes.

Peugeot 408 FOTO: TIBO Peugeot

El nuevo PEUGEOT 408, que llegará al mercado a principios del año que viene, ha sido desarrollado sobre la plataforma multi-energía EMP2 y se fabrica en la factoría gala de Mulhouse para abastecer el mercado europeo. Por el momento la oferta la componen tres opciones, dos de ellas electrificadas, las dos híbridas enchufables o PHEV, una con 180 caballos y otra con 225 caballos, así como una versión de acceso a la gama, de gasolina, con el motor PureTech de tres cilindros y 130 caballos. No habrá versiones con motor diésel. Las dos variantes que gozan de la interesante etiqueta Cero, recurren al motor de combustión de gasolina de cuatro cilindros en línea de 1,6 litros asociado a un motor eléctrico de 81 kW y una batería de 12,4 kWh que permite realizar hasta 64 kilómetros en modo completamente eléctrico en condiciones óptimas.

Las tres opciones se venden asociadas a la caja automática de ocho velocidades, la EAT8, muy cómoda y con un buen funcionamiento perfectamente orientada a una utilización rutera y confortable, no tanto a un uso con connotaciones deportivas. Para la variante completamente eléctrica habrá que esperar aun un poco, llegará a finales del año que viene o principios del 2024.

Peugeot 408 FOTO: TIBO Peugeot

El mercado de los SUV no deja de crecer en el mundo y nuestro mercado no es ajeno a esta tendencia. De hecho, ya representa más del 60% de las ventas, y no hay un fabricante que no se preocupe de tener una amplia gama de SUV ya que, de lo contrario, estaría fuera del mercado. Pero las marcas deben mirar al futuro, inventar, sorprender con el objetivo de seducir al comprador. No es que sea un coche completamente rompedor, pero este 408 de Peugeot aporta soluciones diferentes para encuadrarse en el segmento C, el más importante, con 4,7 metros de largo, una distancia entre ejes de 2,8 metros y un amplio y atractivo habitáculo.

La capacidad y diseño interior están muy conseguidos, y además ofrece una altura de carrocería al suelo de 19 cm, más o menos la de cualquier SUV, que nos permite circular por caminos sin exponer los bajos del coche. La habitabilidad es buena, aunque el espacio para la cabeza de los ocupantes de las plazas traseras, si son altos, puede estar ligeramente comprometida por tener un diseño con caída en la zaga del techo, un problema habitual con los SUV que tienen carrocería con formato coupé. Más atrás queda un buen maletero, bastante profundo y con 471 o 536 litros, dependiendo de la versión elegida por la ubicación de motores y baterías, y hasta 1.611 litros al abatir los asientos traseros, que no está nada mal.

El interior del 408 ofrece la última evolución del i-cockpit, ya tras diez años de experiencia, con sus adeptos y detractores por su volante pequeño e instrumentación en posición elevada. Una solución de diseño que nos convence y que hace su uso realmente cómodo. El 408 destaca por su dinámica de conducción, es divertido y muy estable. La electrónica está muy presente en su dinámica y ofrece tres diferentes modos de conducción; Eléctrico, Híbrido y Sport. El modo híbrido elige de forma automática la mejor solución en función del uso que hace el conductor, mientras que, en el modo Sport, se percibe un leve endurecimiento de la dirección y una mayor inmediatez y sensibilidad al tacto del acelerador. En conjunto es un coche de dinámica sobresaliente, un tanto blando de amortiguación, pero muy cómodo, muy capaz de circular rápido por todo tipo de carreteras aislando a sus pasajeros del exterior, con seguridad, desarrollando unas más que respetables prestaciones, al menos por lo probado hasta la fecha, que es la versión híbrida enchufable de 225cv, con una velocidad máxima de 225 km/h. en la versión de 180cv y de 233 km/h en la de 225cv. Mientras que en modo eléctrico está limitada a 135 km/h.

Para el Peugeot 408 la marca francesa ha simplificado la gama, lo que es muy de agradecer. Hay básicamente tres niveles de acabado: Allure, Allure Pack y GT, y todo ello partiendo de una base muy completa que incluye elementos de lujo como son los faros LED, las llantas de 17 pulgadas o el climatizador bizona. También cuenta con un completo sistema multimedia con conexión inalámbrica para el teléfono, cámara de visión trasera y control de crucero inteligente entre otras cosas.

Las primeras unidades están llegando a los concesionarios y el precio de acceso a la gama es de 34.850 euros para el PureTech de gasolina de 130cv. con acabado Allure y cambio automático de ocho velocidades, mientras que las versiones híbridas se ofrecen desde 42.850 euros con el mismo acabado y 180cv. Por el momento, el tope de gama es el híbrido enchufable en acabado GT con 225 caballos, que tiene un precio de 48.400 euros, aunque hay una opción conocida como First Edition, de lanzamiento, que recurre a la misma mecánica con un precio de 49.450 euros. Todo ello sin contar con descuentos, financiación o las siempre deseadas ayudas del gobierno a la compra, que pueden llegar a 5.000 euros de bonificación.