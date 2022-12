«Dejar a los híbridos fuera de las ayudas públicas es un error»

Le avalan más de veinte años de trayectoria brillante en la industria del motor y un profundo conocimiento del mercado español, a pesar de su nacionalidad francesa. Y es que desde 2004, cuando Sébastien Guigues se incorporó a la marca Seat como coordinador de las ventas de flotas, ha vivido de cerca las características de nuestro país y llegó a ocupar la dirección general de las marcas Seat y Cupra en Francia. Desde hace dos años dirige las marcas Renault, Alpine y Mobilize, inmersas en un proceso de relanzamiento que está cosechando buenos resultados.

Pregunta.-Renault ha sido muchas veces líder de ventas en el mercado español. ¿Se plantea volver a ocupar este liderazgo?

Respuesta.- Somos la marca que más veces ha sido líder de ventas en el mercado español por lo que, lógicamente, nuestra ambición sana es volver a serlo. Aunque no a cualquier precio, ya que hoy en día nuestra prioridad es ser líderes en negocio y reputación. La filosofía de nuestro Plan Estratégico es pasar del volumen al valor. Lo cierto es que vamos por buen camino. En 2022 hemos lanzado dos pilares de la Renaulution (Arcana y Austral) que nos van a permitir la vuelta al segmento C. Y en los últimos cuatro meses -que es cuando hemos tenido coches- hemos sido la segunda marca del mercado (en el mercado total VP + VU).

La marca apuesta en España claramente más por las diferentes hibridaciones que por el coche total eléctrico. ¿Por qué?

En 2010 nadie creía en el vehículo eléctrico. Sin embargo, Renault apostó por el vehículo eléctrico; fuimos pioneros en la electrificación y Zoe ha sido históricamente el líder en Europa. Dicho esto, en España estamos a la cola en la venta de vehículos eléctricos, por lo que teniendo en cuenta los costes logísticos, no es el país más interesante donde producirlos. Esto no quiere decir que la puerta esté cerrada: nuestro CEO Luca de Meo ya ha adelantado que cuando el mercado crezca, el siguiente país – tras Francia – que producirá eléctricos en Renault Group será España. A día de hoy, España es el Polo de Hibridación del Grupo: nuestras plantas de Valladolid, Palencia y Sevilla están en plena transformación para producir vehículos electrificados, que sí tienen una gran acogida en nuestro país y que marcan el camino hacia una transición ecológica ordenada.

¿Cree que es real imaginar un parque totalmente eléctrico en el plazo de una docena de años?

Teniendo en cuenta que los vehículos eléctricos representan un 3% del parque español de automóviles, pensar que en 2035 se llegará al 100% va a ser complicado. En Renault tenemos claro que el futuro es eléctrico pero estamos muy bien preparados para esa transición ecológica ordenada, que pasa por el híbrido y el híbrido enchufable. Y en este proceso la prioridad debe ser también retirar de nuestras carreteras los vehículos más antiguos y sustituirlos por una tecnología accesible y no dependiente de una red de cargadores, que ahora no está desarrollada en nuestro país. Dicho esto, nuestro objetivo es comercializar exclusivamente vehículos eléctricos en 2030, 5 años antes de lo que marca la ley. Pero esto no quiere decir que transformemos el parque de un día para otro.

¿Cuál piensan entonces que va a ser la evolución del híbrido dentro de su marca?

En el 2020 sólo un 10% eran coches electrificados y en el 2022 subimos a un 30%. El reto para el próximo año es subir a un 50%, lo que nos situaría entre los tres primeros actores del mercado.

¿Cree que pueden jugar un papel en el futuro otras tecnologías como el hidrógeno o los combustibles ecológicos?

Sin duda. Con estas alternativas conseguiríamos alcanzar la neutralidad climática de una manera rápida, eficiente y sin repercutir un gran coste a los ciudadanos. Además, permitirían reindustrializar nuestra economía. Esto incluye múltiples tecnologías como los E-Fuels, biocombustibles de segunda generación…En cuanto al hidrógeno, en Renault Group hemos creado una empresa junto con Plug Power que hemos llamado Hyvia y que propone un ecosistema completo y único que incluirá vehículos con pila de combustible, estaciones de recarga de hidrógeno, electrolizadores. Por ahora apostamos en esta solución para vehículos comerciales ligeros, que es donde vemos un potencial real a corto plazo.

España está a la cola de Europa en electrificación. ¿Qué debería hacerse para cambiar esta tendencia?

En primer lugar impulsar el desarrollo de infraestructuras de recarga. De hecho, para conseguir los objetivos marcados, tendríamos que triplicar en 2022 con respecto a 2021, que se multipliquen por 8 en 2025 y multipliquen por 25 en 2030. En segundo lugar replantear el tema de las ayudas. Programas como el Moves están muy bien pero al final el cliente no va a disponer de ese dinero hasta pasados muchos meses, por lo que al final o contaba con esos ahorros o ha tenido que financiarlo.

¿Está satisfecho con el reparto que hasta ahora se ha hecho de los fondos del Perte?

Con matices. Toda ayuda de la administración pública para fomentar la industria del automóvil en España es bien recibida, pero no podemos perder una vez más la oportunidad de apuntalar la industria en la próxima convocatoria. Y con esto me refiero a que no podemos dejar fuera a los vehículos híbridos; es un error de concepción. Existe el pensamiento equivocado de que apostar por tecnologías de transición supone frenar el cambio tecnológico, pero nuestra experiencia nos dice que es al revés. Sin una transición ordenada no habrá transición.

Cuentan ahora con una gama de producto que les está dando buenos resultados

En Renault este año estamos en racha. Teníamos un trío ganador, compuesto por Clio, Captur y Arkana, que compiten en los segmentos más demandados en España (B y C). Y en 2022 hemos recibido los dos grandes lanzamientos de la era Renaulution; Megane E-Tech 100% eléctrico y Austral. ¿Qué otra marca tiene cinco coches ganadores?

¿Cómo ha iniciado su carrera Austral y qué papel cree que jugará en nuestro mercado?

Austral ha superado los 1.000 pedidos en su primer mes de comercialización, en un mercado que no es muy boyante, por lo cual estamos muy satisfecho. Además, ya ha recibido siete premios de medios especializados. Ambos datos son muy representativos de la calidad y del gran producto que es Austral. Personalmente, estoy seguro de que va a ser un coche de gran volumen, ya que se dirige al corazón del mercado (segmento C-SUV) y lo hace con argumentos muy potentes. Y esto será estupendo para todos los centros productivos de Renault España, porque como conoce es el más “Made in Spain” de la historia de este país.

¿Alpine llegará a ser una marca de referencia entre los biplazas deportivos y su influencia se extenderá a versiones especiales de otros modelos de Renault?

Alpine es una marca exclusiva y que tiene la competición como ADN. Ahora, queremos expandirla a nivel mundial y convertirla en una marca cero emisiones. Para ello, desarrollaremos una gama completamente nueva, que incluirá un nuevo A110, un compacto del segmento B y un SUV del segmento C+, todos ellos eléctricos. En Renault estamos aprovechando su esencia deportiva para trasladar detalles de diseño a modelos como Austral, creando las versiones esprit Alpine que están siendo muy bien acogidas. De hecho, son las favoritas de nuestros clientes.

Luca de Meo ha presentado en el Capital Market Day una organización de la empresa en 6 unidades de negocio diferentes y un acuerdo con Geely para los órganos mecánicos, ¿cómo va a afectar a España, ¿qué persigue Renault Group con todos estos cambios?

En el contexto de nuestro plan estratégico Renaulution, hemos llegado a la tercera fase llamada “Revolución”. Con este plan pretendemos dar respuesta a la transformación que está atravesando la industria del automóvil y la movilidad: vehículos eléctricos, software, economía circular… Para adaptarnos a esta nueva realidad, vamos a apoyarnos en cinco empresas especializadas en las nuevas cadenas de valor: Ampere (vehículos eléctricos), Alpine (tecnología, deportividad y exclusividad), Mobilize (servicios), The Future Is Neutral (economía circular) y Power (vehículos térmicos e híbridos de bajas emisiones). Este plan es una oportunidad para España. Dentro de Power hemos creado el proyecto Horse, que involucrará a nuestras factorías y que será un proveedor líder mundial de tecnologías de motores térmicos e híbridos y que podrá exportar sus productos a 120 países.

¿Cómo ve usted esta nueva etapa?

Personalmente, pienso que todo esto evidencia que en Renault Group tenemos una visión clara, algo que todas las organizaciones necesitan. Una visión que está transformándose ya en estrategias que estoy seguro nos permitirán liderar la movilidad del futuro.

El perfil

Sébastien Guigues es titulado en Económicas por la Universidad de Valencia (España) y por la KEDGE Business School de Marsella (Francia). Comenzó su carrera profesional en 2001 en el Grupo Volkswagen, en Francia, como controlador de gestión. En 2004 se unió a Seat como coordinador de ventas de flotas y pasó por distintos puestos de responsabilidad de esta marca, como director regional en Francia e Italia o director de marketing y director de ventas de Seat España. En 2017 fue nombrado director general de las marcas Seat y Cupra en Francia. Se unió al Grupo Renault Iberia el 1 de enero de 2021 como director general de las marcas Renault, Alpine y Mobilize.