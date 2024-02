Aumenta la vida útil de tus neumáticos con este truco indispensable

La inflación ha golpeado fuerte y los precios de los neumáticos no son una excepción. Este año, hemos visto un aumento de casi el 30% en su precio y, lamentablemente, no parece que vaya a mejorar en los próximos meses. Cambiar los neumáticos de tu coche puede costarte alrededor de 400 euros, si optas por marcas de gama media. Por eso, es crucial que cuidemos nuestros neumáticos para hacer que duren todo lo posible.

¿Cuánto dura un neumático?

En términos generales, la vida útil promedio de un neumático suele fluctuar entre los 40,000 y 50,000 kilómetros. Sin embargo, este rango puede variar considerablemente dependiendo de la marca del neumático y las condiciones de su uso. Diferentes marcas utilizan compuestos de caucho y métodos de fabricación únicos que pueden afectar la durabilidad y el rendimiento del neumático.

Neumáticos nuevos Dreamstime

No existe consenso en cuanto al tiempo máximo de uso seguro de los neumáticos. Algunos expertos y asociaciones de la industria aconsejan no usar neumáticos que tengan más de seis años, incluso si no se han utilizado con anterioridad. Sin embargo, algunas marcas de neumáticos sostienen una recomendación más flexible, argumentando que la edad no es el factor principal cuando se trata de la seguridad.

Factores como el desgaste de la banda de rodadura y la condición general del neumático son más indicativos de si un neumático es seguro para usar o no. En cualquier caso, se aconseja verificar la fecha de fabricación de los neumáticos y considerar su reemplazo si tienen más de 10 años, aunque parezcan seguros tras una inspección visual. Por último, la duración de los neumáticos también puede estar influenciada por el cuidado que se les brinde:

Cómo cuidar de los neumáticos

Para que los neumáticos de tu coche duren más, es importante prestar atención a cómo conduces. Intenta mantener un estilo de conducción tranquilo: no aceleres ni frenes de golpe, y toma las curvas con suavidad. Pero, sobre todo, es fundamental que controles la presión de los neumáticos. Si la presión es incorrecta, los neumáticos pueden desgastarse de manera desigual y más rápido, lo que puede afectar su rendimiento y seguridad.

Neumáticos apilados VenV Pixabay

Deberías revisar la presión de los neumáticos al menos una vez al mes y antes de viajes largos. Si la presión es demasiado alta, el centro del neumático se desgastará más rápido; si es demasiado baja, los bordes se desgastarán más. Ajusta la presión de los neumáticos según lo que recomienda el fabricante, especialmente antes y después de viajes largos, en temporadas de calor, o si tu coche ha tenido algún incidente.

Además, es buena idea hacer chequeos visuales regulares a los neumáticos para buscar señales de desgaste o daño. Busca cortes, grietas, bultos o cualquier objeto como clavos o piedras que puedan haberse incrustado. Es importante también revisar la profundidad del dibujo del neumático: la mínima legal es de 1.6 mm. Si es menor, el neumático podría perder agarre, especialmente en lluvia. Por último, mira si los neumáticos están bien alineados. Si están mal alineados, pueden desgastarse de forma desigual y más rápido. Si ves que tu coche se desvía a un lado cuando conduces en línea recta, quizás necesites alinear los neumáticos.

Un consejo infalible: Rotarlos entre los ejes.

Un consejo esencial para prolongar la vida de tus neumáticos es rotarlos después de recorrer unos 20.000 kilómetros. Esto corresponde aproximadamente a la mitad del uso recomendado de un neumático. Suele suceder que el desgaste no sea uniforme entre ambos ejes y normalmente no es fácilmente perceptible para los conductores. Al rotar los neumáticos, te aseguras de que todas las ruedas tengan un desgaste equilibrado, lo que ayuda a maximizar su duración.

Además, las llantas del eje motriz, ya sea delantero o trasero, tienden a desgastarse más por la transmisión, la potencia y el par motor. Es decir, que en los vehículos de tracción delantera, las llantas delanteras se desgastan más, mientras que en los de tracción trasera sucede lo contrario. Por eso, no solo debemos rotar los neumáticos de izquierda a derecha, sino también del eje delantero al trasero. Al intercambiar los neumáticos por los que están en su diagonal, haremos que se desgasten de una manera más uniforme, lo que puede extender su vida útil.

Neumáticos concebidos para ser menos residuo Dreamstime Dreamstime

Al rotar las llantas, es importante tener en cuenta el perfil de la llanta. Hay llantas de perfil direccional y asimétrico, que solo pueden usarse en una dirección específica, y llantas simétricas, que pueden montarse en cualquier dirección. Finalmente, siempre es aconsejable buscar asesoramiento profesional para la rotación de llantas. Un técnico profesional puede rotar tus llantas e inspeccionarlas para identificar cualquier daño posible.