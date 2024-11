Dacia y Cristina Gutiérrez: objetivo Dakar

Tras su triunfo en la categoría Challenger del pasado Dakar, Cristina Gutiérrez hará equipo con dos grandes campeones de rallyes y del Dakar, Sebastián Loeb y Nasser Al-Attiyah con un arma nueva que ya ha asustado, y mucho, a sus rivales para el próximo Dakar: el Dacia Sandrider. Un vehículo que en su debut ya ha obtenido la victoria y la segunda plaza en el Rallye de Marruecos, que es la prueba clave para observar las opciones de los equipos aspirantes al triunfo en el próximo Dakar.

Cristina participará en la máxima categoría, la “T1+” con una montura que, según sus palabras, aún está en proceso de desarrollo, pero que ya ha sorprendido a todos. Este es el nuevo proyecto de Dacia para el rallye más duro del mundo con tres pilotos de máximo nivel. Si bien en Marruecos Cristina sufrió algunos problemas de fiabilidad mientras sus otros dos compañeros se alzaban a lo más alto del pódium, el balance fue muy positivo al lograr desarrollar bastantes mejoras, incluso durante la carrera, previas a su compromiso dakariano. Mientras el coche de Cristina estuvo en condiciones de atacar el conjunto piloto, copiloto y coche se mostró al máximo nivel marcando registros similares a los de sus compañeros.

Para mí -nos dijo Cristina- este es un gran reto pues el paso a un T1+ implica que hay que modificar muchas cosas en tu percepción y adaptarte a un coche mucho más capacitado para pasar a fondo por sitios en los que antes tenías que levantar para no dañar la mecánica. Las cosas vienen mucho más deprisa y las anotaciones del libro de ruta, también, lo que implica la necesidad de tomar las decisiones mucho más rápido, el copiloto ha de estar especialmente atento al libro, y yo a él.

La conducción y las sensaciones de este Dacia Sandrider también han sorprendido mucho a la piloto burgalesa: “El Dacia es muy conducible y fácil de llevar. Hace que me sienta muy cómoda al volante, va increíblemente rápido y es muy noble sin mostrar reacciones feas o extrañas que te hagan dudar de tu conducción, lo que hace que sea muy agradable de pilotar. Una de sus grandes ventajas es el reparto de pesos.

No obstante Cristina reconoce que aún le queda mucho para optimizar su adaptación al Sandrider: “Aún me queda camino por recorrer para poder buscarle los límites al coche sin sobrepasarlos por lo que mi ritmo ha de ir creciendo progresivamente y mejorar poco a poco. Desde que tuve mi primera toma de contacto con el coche hasta el final del Rallye de Marruecos he mejorado este aspecto de manera increíble y lo hemos notado dentro del coche al ir creciendo espectacularmente la velocidad de navegación, ello implica que Pablo Moreno, mi copiloto, ha tenido que cambiar incluso la forma de darme la información, haciéndola ahora más concisa”.

Para Cristina Gutiérrez el pódium del Dakar es un objetivo muy alto pero alcanzable, pues se ve muy competitiva: Siempre me he propuesto retos muy altos, pero siempre realistas. Viendo mi evolución al volante del Dacia me veo en condiciones de luchar por cualquier objetivo. Evidentemente no me veo ganando el primer año, el Dakar siempre ha sido un reto a largo plazo, pero tengo muchos años por delante para ir siempre de menos a más haciéndolo siempre lo mejor que sé, simplemente hacer kilómetros va a contribuir en gran medida a mi mejora constante.

Dacia va a salir a ganar y tiene un vehículo y tres pilotos de máximo nivel para hacerlo: El equipo tiene claro que va a ir a ganar, pero somos conscientes de que es el primer año. El coche tiene cuatro meses, más el pasado Rally de Marruecos. En los test han ido saliendo cosas que hemos solventado, pero seguramente saldrán más. Tras Marruecos somos más optimistas, pero siempre realistas. Me encantaría ganar etapas, pero a mí me importa mucho más la general. Hacer un Top 5, por ejemplo, sería increíble y lo veo factible, incluso prefiero esto a un triunfo aislado de etapa. En el Dakar hay muchos pilotos que salen a ganar, pero muchos de ellos van cayendo poco a poco.

El hecho de que Dacia haya pensado en una mujer supone una gran confianza: "Por supuesto, es importante que una marca como Dacia haya apostado por mí, porque se han arriesgado, tenían muchos pilotos entre los que elegir y de alguna forma se lo tengo que devolver, pero también es importante que otras marcas vean que esto es posible y que es una buena apuesta. Tengo que devolver la confianza que han puesto en mí siendo consciente que hechos como este debe de servir para abrir la puerta a las mujeres en esta especialidad".

La primera mujer y la única en ganar un Dakar fue Jutta Kleinschmitd en 2001. Esta es la primera vez que una española tiene el armamento suficiente para luchar de tú a tú contra nombres como Sainz, Roma, Al Rajyi, Ekström, o sus propios compañeros, Al Attiyah o Sebastien Loeb. Para Dacia también es la primera vez que tiene el potencial para luchar contra equipos rivales que aspiran a la victoria dentro de otros equipos con máximas aspiraciones como Ford o Toyota.