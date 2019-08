El sector del motor pide medidas al Gobierno ante el descenso de ventas en agosto

Tras los primeros quince días del mes los empresarios del sector del automóvil dan por seguro que agosto se cerrará con un descenso de matriculaciones de más del 30% respecto al mismo mes del año pasado. Una bajada que, por otra parte, no es sorprendente ya que agosto de 2018 se caracterizó por las matriculaciones masivas de coches que no cumplían la norma WLTP y que debían salir al mercado antes del primero de septiembre.

No obstante, cuando se confirme el dato negativo del mes, se completará un año entero de descensos en el número de matriculaciones ya que desde septiembre de 2018 todos los meses se han cerrado a la baja en comparación con el mismo mes de un año antes.

Ante esta situación, varias asociaciones de profesionales del mundo del automóvil solicitan al Gobierno en funciones la adopción de medidas para reactivar un sector como el del motor, tan importante para la economía española.

Entre otras, la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove) propone un plan que ataje los principales problemas de la distribución del automóvil, en concreto al especializado en el mercado de coches de ocasión que, como el de coches nuevos, atraviesa una amplia crisis y acumula medio año de descensos. En su opinión, esta crisis no es coyuntural y precisa de algunas acciones, en un plan de choque que ayude a reactivar el mercado.

Entre las medidas sugeridas destaca un plan de achatarramiento que incluya el vehículo de ocasión ya que como en la mayoría de los casos, los compradores de un vehículo nuevo entregan el viejo a cambio, por lo que es imprescindible mantener el mercado de ocasión vivo.

Otra de las quejas del sector se refiere a las desafortunadas declaraciones sobre el futuro del diésel de la ministra Ribera. Estos mensajes contra el diésel han paralizado el mercado de ocasión de turismos, pues no se puede olvidar que el 63% de las transacciones son modelos de este combustible. En la actualidad hay escasez de modelos gasolina y asimismo de motorizaciones alternativas dado que las ventas de los últimos años han sido mayoritariamente diésel.

Como, por otra parte, existe un gran número de ciudadanos que no pueden afrontar la compra de un vehículo nuevo y que suelen ser propietarios de coches muy antiguos, mientras no se incentive la sustitución de estos coches más viejos, no tendrá sentido fomentar la compra de vehículos muy eficientes medioambientalmente (eléctricos o híbridos) muy caros e inaccesibles para más del 80% de la población. Por ello es urgente activar el mercado de vehículos de ocasión con un plan de achatarramiento que permita la adquisición de unidades usadas más modernas, de menos de cinco años, de cualquier tecnología, incluyendo diésel y gasolina, que son mayoritarias en este mercado.

Dado que España sufre uno de los parques más envejecidos de Europa, este plan podría ayudar a retirar los modelos con mayores emisiones y cambiarlos por otros más limpios, sin demonizar ninguna motorización. Sólo así se conseguirá revertir los niveles de emisiones generadas por el transporte de particulares. La situación de la edad es especialmente dramática en los camiones, donde solo el 23% de los que prestan servicio actualmente baja de los diez años, pero también en las furgonetas (31%) y los turismos (38,4%).