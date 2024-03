Estos comportamientos de los copilotos podrían acarrear multas de hasta 500 euros

En el camino a la seguridad vial, el copiloto es un compañero de viaje esencial. Un copiloto consciente y alerta puede ser el aliado perfecto para prevenir accidentes, mantener un ambiente tranquilo dentro del vehículo y asistir al conductor en decisiones de navegación. Sin embargo, un copiloto irresponsable puede convertirse en un obstáculo, interrumpiendo la concentración del conductor y causando distracciones innecesarias.

Estos comportamientos, aunque en ocasiones pueden parecer solo molestos, pueden llevar a situaciones peligrosas para todos los ocupantes del vehículo y para otros usuarios de la vía. Debido a estas potenciales amenazas a la seguridad vial, la normativa de tráfico de nuestro país contempla sanciones económicas para los copilotos, que pueden llegar a ascender hasta los 500 euros.

Los comportamientos más irritantes de los copilotos

Según una reciente encuesta realizada por la empresa de entregas a domicilio Shopopop, diversos comportamientos del copiloto durante los viajes suelen resultar irritantes para los conductores. Entre los hallazgos más destacados se encuentra que el 32,6% de los conductores se siente molesto cuando el copiloto pide constantemente parar o falla en indicar correctamente las salidas. Además, el 29,2% de los encuestados expresó su descontento ante la repetición constante de las indicaciones del GPS por parte del copiloto.

El cambio de música, especialmente cuando está sonando la canción favorita del conductor, es otro punto de fricción significativo. De hecho, el 69,3% de los participantes en la encuesta señaló esta situación como una fuente de irritación. El estudio también reveló que el 61,3% de los conductores encuentra desagradable que un copiloto ensucie un coche que acaba de ser limpiado.

El estudio de Shopopop también arrojó luz sobre las preferencias de los conductores en cuanto a la interacción durante el viaje. Mientras que el 37,5% prefiere que su copiloto hable menos, para el 36,4% no representa un problema escuchar a su copiloto. En el mismo sentido, aunque el 42% no tiene objeciones si su copiloto se queda dormido durante el trayecto, un 38,7% lo considera irritante.

Aunque estos comportamientos no sean sancionables, los copilotos deberían evitarlos. Ninguna de estas acciones puede considerarse como la causa directa de un accidente de tráfico, pero pueden irritar al conductor hasta el punto de volverlo errático e impredecible. Como copilotos, se espera que contribuyamos a mantener un ambiente tranquilo y respetuoso en el coche.

Comportamientos sancionables

La seguridad vial es una responsabilidad compartida en la carretera, y los copilotos no son la excepción. Según el Reglamento de Circulación, la responsabilidad de las infracciones no recae exclusivamente sobre el conductor, sino que se atribuye directamente al autor de la infracción. Esto significa que cualquier ocupante del vehículo, incluyendo al copiloto, puede ser sancionado si su comportamiento supone un peligro para la seguridad vial.

De hecho, si las conductas de los pasajeros constituyen un peligro para los demás ocupantes y para los demás usuarios de la carretera, pueden ser sancionados con multas de hasta 500 euros, según la Dirección General de Tráfico. A continuación, tienes una lista con los comportamientos sancionables de los copilotos:

No llevar el cinturón

Es obligatorio que todos los ocupantes del automóvil usen el cinturón de seguridad correctamente durante todo el viaje. Excepto en el caso de los menores de edad, la persona que no lleve el cinturón será responsable y deberá pagar la multa. Y no es una cantidad insignificante. Si el copiloto no lleva el cinturón, la multa será de 200 euros.

Mala postura

Otra sanción común es la derivada de adoptar una mala postura en el asiento, como colocar los pies en el salpicadero. No solo es peligroso en caso de accidente o frenada de emergencia, ya que puede causar graves lesiones, sino que también disminuye la visibilidad del conductor, poniendo en riesgo a todos los usuarios de la carretera. Este comportamiento conlleva una sanción económica que oscila entre 80 y 100 euros.

Distraer al conductor

Dialogar con el conductor no solo es perfectamente normal, sino que también puede ser deseable, especialmente en trayectos largos, ya que esto puede evitar que el conductor se duerma. Sin embargo, mantener una conversación amigable en un ambiente relajado es una cosa, y generar una distracción que comprometa la concentración y ponga en peligro la seguridad en la carretera es otra muy distinta. Discusiones acaloradas, besos o toqueteos indebidos, bromas pesadas con la persona al volante, dependiendo del nivel de gravedad y a discreción de los agentes de tráfico, pueden resultar en sanciones monetarias de 100 a 500 euros.

Lanzar objetos desde la ventanilla

Es fundamental entender que arrojar cualquier objeto desde la ventanilla del vehículo mientras se está en movimiento no solo es peligroso, sino también ilegal. Esta acción pone en riesgo a otros conductores y puede causar accidentes. Según la nueva Ley de Tráfico, esta infracción puede resultar en una multa de hasta 500 euros. En casos más graves, como el lanzamiento de colillas de cigarrillo que podrían provocar un incendio, las consecuencias podrían incluir sanciones económicas adicionales e incluso penas de prisión.