Estos son los casos en los que sí está permitido tocar el claxon

Según el Estudio del Ruido, realizado en 2019 por la aseguradora DKV, en colaboración con GAES y ECODES, el ruido del tráfico es la causa del 80% de la contaminación acústica en las grandes ciudades. Aunque a veces pueda parecer lo contrario, este comportamiento está prohibido y es sancionado con multa en la mayoría de los casos.

De acuerdo con el artículo 11.7 del Reglamento General de Vehículos, todos los vehículos a motor deben llevar instalado un claxon para alertar a otros conductores y peatones en caso de necesidad. Sin embargo, también se establece la prohibición de utilizarlos sin una razón justificada o de manera excesiva. Las sanciones por no cumplir con esta norma podrían ascender a los 80 euros.

El informe también señala que al menos el 66% de los encuestados admite que toca el claxon de manera inapropiado a quienes les ponen nerviosos. Foto: Pixabay.com larazon

O sea, que no está bien visto utilizar el claxon para saludar a algún conocido, celebrar un gol de tu equipo, reprochar una maniobra a otro conductor... o simplemente porque tengas ganas de hacer ruido en un embotellamiento (algo que ocurre con demasiada frecuencia).

De acuerdo a lo establecido por la Dirección General de Tráfico, solo hay tres supuestos muy concretos en los que podemos utilizar el claxon:

La Ley tolera que utilices la bocina si tu intención es avisar al conductor que tienes delante de que vas a hacer un adelantamiento y a colocarte enfrente de él. Esta puede ser la mejor opción en el caso de que observes al vehículo de delante haciendo movimientos erráticos.

Si te encuentras en una situación en la que dar un bocinazo a tiempo puede evitar una colisión o un accidente, no dudes en hacerlo. Esto también se aplica si estás conduciendo por vías estrechas, antes de un paso a nivel o por carreteras con poca visibilidad. En estos casos también es apropiado utilizarlo, ya que se entiende que puede alertar a otros vehículos de tu aproximación, lo que hará que circulen con precaución.

Para avisar de tu presencia cuando prestes un servicio reservado a vehículos de urgencias, y por tanto, tengas que circular con prioridad. Deberás usar el claxon de manera intermitente, además de encender las luces de emergencia. Pero cuidado, si utilizas el claxon de manera intermitente sin que haya una urgencia, la multa ascendería hasta los 200 euros.

Señal R-319 | Fuente: RACE La Razón

La señal R-319 (tiene dibujada una bocina con la franja roja de prohibición) se suele colocar en aquellos lugares donde la contaminación acústica es especialmente inoportuna. Podemos verla alrededor de hospitales, residencias de enfermos, etc. En estos lugares, tocar el pito no es solo de muy mal gusto, sino que puede llegar a suponer un tormento para las personas ingresadas. Si no obedecemos a esta señal, nos estaríamos enfrentando a una multa de 200 euros... así que es importante que tengamos cuidado.