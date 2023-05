Lexus RZ450e: prestaciones y una autonomía de 440 kilómetros

El RZ 450e es el primer modelo de Lexus desarrollado como vehículo eléctrico de batería desde el principio. La intención no es simplemente trasladar los beneficios de la conducción eléctrica sin emisiones, sino también el potencial de los vehículos eléctricos con batería para reinventar la experiencia al volante. Para ayudar a conseguirlo, el vehículo ha sido sometido a un completo programa de pruebas en circuito y perfeccionamiento en el centro de Shimoyama en Japón, que pronto se convertirá en la sede internacional de Lexus. No se trata de un vehículo que simplemente adopta la energía eléctrica de la batería en lugar de un motor de combustión convencional; va mucho más allá, y materializa el interesante potencial de las nuevas tecnologías que potencian el rendimiento y el placer al volante, fiel a la filosofía de Lexus Electrified.

Lexus RZ450e SEBASTIEN MAUROY Lexus

El ingeniero jefe, Takashi Watanabe, declaró: “El RZ se ha desarrollado con el objetivo de crear un Lexus eléctrico de batería único, que transmita seguridad a sus ocupantes, así como un tacto agradable y una conducción estimulante”. “Nuestra visión consiste en utilizar la tecnología de la electrificación como medio para potenciar el rendimiento fundamental del vehículo, para que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando al volante”. Ante todo, el RZ es un Lexus, y mantiene las mejores cualidades de rendimiento y factura artesana que lleva asociada la marca. La compañía ha aprovechado su abundante experiencia en electrificación de vehículos para ofrecer las ventajas de un vehículo eléctrico de batería –BEV– con la esencia refinada y la experiencia al volante características de la marca.

Lexus RZ450e SEBASTIEN MAUROY Lexus

El RZ también supone la primera aplicación de los nuevos ejes eléctricos Lexus, unas unidades motoras compactas montadas delante y detrás que se combinan con el nuevo sistema de control del par motor a las cuatro ruedas DIRECT4. El tacto de conducción de gran calidad y la respuesta están asegurados gracias a una nueva plataforma para vehículos eléctricos, que confiere una excelente rigidez de la carrocería, un bajo centro de gravedad y una gran distancia entre ejes. En el chasis, bajo el suelo del habitáculo, va plenamente integrada una potente batería de ion de litio, cuya calidad se ha controlado al detalle para garantizar un rendimiento sostenido a largo plazo. La plataforma y la transmisión eléctrica de batería abren también nuevas vías en términos de diseño. El exterior reinterpreta la forma de doble punta de flecha característica de Lexus sobre la carrocería, mientras que el interior es un espacio liviano y abierto, al tiempo sencillo y lujoso, que expresa la hospitalidad Omotenashi de Lexus y la artesanía Takumi. Sin emisiones de ningún tipo, el RZ ayudará a Lexus en su camino hacia la neutralidad en carbono y una movilidad social sostenible. En ese sentido, el rendimiento del vehículo sobre el asfalto no es la única prioridad; abarca todo su ciclo de vida, desde el aprovisionamiento de piezas para la fabricación, así como el mantenimiento y, en última instancia, el desguace del vehículo. Así, ya se han adoptado nuevos métodos en la fábrica de Lexus de Motomachi, el centro de producción del RZ, en los procesos que generan más emisiones. Más allá de su lanzamiento al mercado, el RZ está destinado a ofrecer una experiencia superior al volante con un sistema opcional de dirección por cable, Steer by Wire. El nuevo sistema One Motion Grip de Lexus, actualmente en desarrollo, ofrecerá una dirección más sencilla y aún más precisa, sin sacrificar las importantes sensaciones que transmite el firme ni la experiencia única al volante del RZ.

El RZ mide 4805 mm de largo, con una batalla de 2850 mm y unos voladizos cortos, de 995 mm delante y 960 mm detrás. Su altura total es de 1635 mm y su anchura es de 1895 mm (sin contar los retrovisores). En lo que se refiere a las dimensiones exteriores, dentro de Lexus el modelo se sitúa entre el crossover medio NX y el grande RX. Lateralmente, su diseño crea volumen en torno a las ruedas delanteras, reflejando la potencia del eje delantero, mientras que las ruedas traseras situadas más hacia atrás, le otorgan una imagen “de más par”. Las puertas tienen formas en contraste y un sorprendente tratamiento superficial, que da lugar a una continuidad visual que se extiende de adelante a atrás.

El RZ se lanza con una exclusiva selección de acabados exteriores, incluido el nuevo color Éter, inspirado en el cielo azul, y el impresionante Copper Sonic. También está disponible en Blanco Sonic, Gris Sonic, Iridio Sonic y Negro Graphite. Las tonalidades Sonic emplean una tecnología de pintura avanzada mediante la que se compactan a alta presión partículas de pigmentos y copos metálicos en unas capas ultrafinas, lo que contribuye a un acabado más profundo y lustroso, y un mayor contraste entre luces y sombras. El RZ está disponible además con un nuevo diseño bitono, disponible en exclusiva bajo el acabado Luxury con One Motion Grip, que presenta un acabado negro contrastado que se extiende desde el frontal del vehículo, fluye por encima del capó, los pilares y el techo hasta la elegante tapa del portón trasero.

El RZ presenta la conducción característica de Lexus, que se define por la confianza, el control y el confort. Por primera vez en un Lexus, se combinan ejes eléctricos y control del par motor a las cuatro ruedas DIRECT4. Su nueva carrocería más rígida basada en la nueva plataforma e-TNGA para vehículos eléctricos, permite una respuesta ágil y precisa del chasis. Mantener la Conducción Característica de Lexus –o Lexus Driving Signature– fue el objetivo principal al desarrollar el rendimiento dinámico del RZ y reforzar los rasgos principales del vehículo: las tres C de confianza, control y confort en cualquier situación. Por otra parte, se maximizaron las ventajas de las cualidades específicas de los vehículos eléctricos de batería, como la rapidez de respuesta y la alta precisión. Para conseguirlo, Lexus ha aprovechado sus años de experiencia como pionera en tecnologías de vehículos electrificados, cuyo origen se remonta al eléctrico híbrido RX 400h de 2004.

El RZ es el primer modelo de producción en incorporar el nuevo eje eléctrico –e-Axle– de Lexus, diseñado para su uso en vehículos eléctricos de batería. Se trata de un paquete compacto y modular, que consta de un motor, un sistema de engranajes y una unidad de control electrónico –PCU–, situada entre las ruedas motrices. El RZ utiliza ejes eléctricos delante y detrás, que se combinan con el sistema de control de la tracción total DIRECT4 (véanse los detalles más adelante) para ajustar la posición, tracción y distribución de la potencia del vehículo en función de las circunstancias de la conducción. Los ejes eléctricos son silenciosos y eficientes, y suministran energía con gran precisión. El motor eléctrico delantero genera 150 kW y el trasero, 80 kW, para una potencia máxima total de 230 kW. El RZ presenta una eficiencia energética excelente, con un consumo de 16,8 kWh o 18,7 kWh a los 100 km en ciclo WLTP combinado, en función del tamaño de las llantas y de las especificaciones del vehículo.

Sus dimensiones compactas –eje eléctrico delantero corto y eje eléctrico trasero bajo– contribuyen a optimizar la estructura del vehículo, con más amplitud en el habitáculo y un piso más bajo en el maletero, y con ello más espacio para alojar sin problema la batería eléctrica bajo el suelo.

El grupo de la batería se encuentra totalmente bajo el suelo del habitáculo, y forma parte estructural del bastidor del vehículo. Esto contribuye a aumentar la rigidez del vehículo y a su bajo centro de gravedad, mientras que el escaso grosor de la unidad hace que no robe espacio al habitáculo ni al maletero. La batería está contenida en una estructura sellada y reforzada para protegerla en caso de contacto con la superficie de la vía o de colisión. La unidad cuenta con 96 celdas, con una capacidad bruta de 71,4 kWh. Su calidad, durabilidad y fiabilidad se reflejan en el hecho de que Lexus garantiza que la batería conservará al menos el 70 % de su capacidad al cabo de 10 años. De hecho, Lexus tiene la convicción, dada su extensa experiencia en tecnologías de baterías, de que la capacidad real transcurrido ese tiempo debería ser de al menos el 90 %. La mayoría de variantes de RZ –con llantas de 20 pulgadas– alcanzan una autonomía de unos 395 km en pruebas en ciclo combinado WLTP. Las que montan llantas de 18 pulgadas aumentan su autonomía alrededor de 40 km. Estos valores de autonomía se refieren al funcionamiento desde una carga completa a la batería completamente agotada.

El RZ está equipado con un cargador a bordo, compacto y ligero, de 11 kW. Si se conecta a un suministro eléctrico trifásico, la batería tarda unas seis horas y media en cargarse; con una conexión monofásica, el tiempo ronda las 10 horas; conectada a un sistema de carga rápida de CC, se puede alcanzar el 80 % de carga en unos 30 minutos.