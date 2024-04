Lynk&Co crece en Madrid con la apertura de su club en Gran Vía

"España es un mercado clave para Lynk & Co y la apertura de un Club en Madrid es un hito que refuerza nuestro compromiso con los consumidores españoles. Nuestros Clubs ofrecen experiencias de marca inmersivas en ciudades seleccionadas de toda Europa. No se trata de estar en todas partes, sino de estar en los lugares adecuados y Madrid es, sin duda, el lugar adecuado para estar", manifestó Nicolas López Appelgren, CEO de Lynk&Co en el acto de apertura de esta nueva sede madrileña.

Lynk & Co Lynk & Co Lynk & Co

Con esta nueva apertura, la compañía alcanza los doce Clubs en Europa y refuerza su apuesta por España tras desembarcar en Barcelona en 2022. El espacio madrileño está situado en el número 1 de la Gran Vía, cuenta con un espacio de 360m2 donde los usuarios podrán conocer de primera mano las últimas novedades de la marca. La llegada a Madrid supone un paso definitivo hacia la consolidación del negocio de Lynk & Co en España. Todo el complejo ha sido diseñado por el estudio valenciano Masquespacio, que ha sabido captar la esencia de la cultura española inspirándose en elementos emblemáticos de la capital, rindiendo un homenaje excepcional al teatro madrileño de La Zarzuela y a la obra maestra de Velázquez: Las Meninas.

En este espacio se presenta el 'Modelo 01', permitiendo a los visitantes conocer los detalles del coche y saber más sobre la flexibilidad de ofertas disponibles, como suscripción, alquiler, compra, préstamo y uso compartido. Gran Vía 1. El Club de Madrid demuestra el interés de la compañía por el mercado español, al tiempo que consolida su posición como actor clave en el sector de la automoción sostenible. La elección de Lynk & Co de ubicar sus Clubes en lugares privilegiados, refleja una visión clara del enfoque moderno de la movilidad que la marca desea ofrecer. Cada uno de sus Clubes en Europa está situado en el núcleo de las ciudades, zonas donde la diversidad, el entretenimiento y la vida urbana se entrecruzan. En el local Lynk & Co presenta una línea extensa de marcas asociadas que comparten sus valores fundamentales. Entre estos socios se encuentran nombres como Velca, SAYE, NWHR, OWL, Melanje y Piece With Artist, cada uno de ellos reconocido por su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la inclusión.