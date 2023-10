¿Me pueden poner una multa por aparcar en mi propio vado?

A todos nos ha pasado que, mientras buscábamos desesperadamente un sitio donde aparcar nuestro vehículo, nos hemos encontrado un hueco vacío, pero marcado con un vado. Y tras varios minutos de frustración, dando vueltas en las mismas calles una y otra vez... el hueco se ve cada vez más "apetecible". Ahora bien, deberíamos pensarlo muy bien antes de atrevernos a aparcar nuestro coche en este espacio, porque es una infracción que está regulada por el Reglamento General de Circulación… y está penada con una sanción económica de 200 euros (además de la retirada del automóvil por medio de una grúa y el pago de dicho servicio).

Pero, ¿Y si el vado es mío y está ahí para permitir el acceso a mi propia casa? ¿También me pondrían una multa?

Así es como funciona un vado:

Un vado es una licencia otorgada por los ayuntamientos que permite a los propietarios tener un espacio reservado en la vía pública para acceder al estacionamiento de su vivienda o establecimiento. Para obtener un vado, es necesario presentar una solicitud al ayuntamiento y cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar, debes demostrar que eres el propietario del inmueble al que se accede mediante estos pasos, o que realizas actividades en un establecimiento abierto al público y destinado a ofrecer servicios a pie de calle, como talleres de vehículos, por ejemplo.

Además del título de propiedad del inmueble, para solicitar un vado permanente es necesario presentar una descripción de los motivos que justifican la solicitud; un plano de situación del inmueble y, normalmente, también un plano de emplazamiento a escala. Además, se requerirá un informe que detalle el ancho de acceso al inmueble o la finca, así como los elementos urbanísticos afectados. También es necesario presentar la licencia de obra de primera utilización, la licencia de habilitación del local para garaje, la licencia de modificaciones de uso o la licencia de actividad.

Por último, para que nos sea concedido un vado, también debemos demostrar que hemos hecho el pago de la tasa correspondiente mediante un justificante. El importe de esta tasa dependerá de la ciudad, la categoría de la calle donde se vaya a ubicar el vado y de la superficie de acera que va a ocupar. Tal y como explica RACE, el precio de un vado permanente puede variar enormemente en función de estos criterios, abarcando tasas que van desde los 50 euros hasta los 2.500 (en este caso, estaríamos hablando de un aparcamiento para un edificio con garaje que requiriese un gran espacio de la vía urbana para asegurar la entrada y salida de vehículos).

Si el vado es autorizado, se instalaría una señalización conocida como R-308, que tiene un coste de 12 euros y que consiste en una chapa de acero de 25 mm de circunferencia y 2 mm de grosor. Este tipo de señalizaciones debe contar con el escudo del ayuntamiento del municipio en el que se encuentre. Además, debe incluir el número de licencia, el título de vado e indicar si es permanente o si se limita a alguna franja horaria concreta.

¿Y si el vado es tuyo?

Como explicábamos antes, es fundamental respetar los vados y no aparcar en ellos. En primer lugar, porque va a dificultar el acceso de los propietarios a sus viviendas o negocios. Y segundo, porque todo aquel conductor que estacione su automóvil en un vado podrá ser multado con un importe total de 200 euros, sin la pérdida de puntos en su carné de conducir.

Y esta prohibición también se aplica al dueño del inmueble correspondiente al vado. No hay ninguna excepción. La calle es un bien público y la licencia que otorga cada ayuntamiento local no nos convierte en propietarios de este fragmento de la acera, solo nos da el derecho de utilizarlo para entrar o salir de nuestra propiedad. Es decir, no importa si eres tú quien aparca en tu propio vado o si es otra persona, el resultado será el mismo: retirada del vehículo con la grúa y una multa de 200 euros.