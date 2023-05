Salón de Barcelona: más coche eléctrico, aunque el mercado (de momento) no quiera

El Salón de Barcelona, en este nuevo ciclo llamado Automobile Barcelona, ha llegado de nuevo, ya sin la sombra de la pandemia, insistiendo en las propuestas de una nueva movilidad eléctrica que el mercado no quiere, al menos de momento, como tozudamente lo muestra la estadística de matriculación del mercado español mes a mes.

Cierto que en el resto de Europa los datos son mejores, pero el vehículo eléctrico puro, no el electrificado o híbrido -hay que hacer la distinción para no caer en la trampa estadística- no termina de convencer porque hoy son más los inconvenientes que las ventajas para un comprador que, además, está castigado por una fuerte inflación que ha encarecido los precios, los intereses de los créditos, al margen de las carencias de las infraestructuras, las dudas sobre la seguridad de las baterías, el reciclado y las propias limitaciones en materia de autonomía de los coches eléctricos actuales.

Nuevo Ebro La Razón

Al margen de las realidades del mercado, este nuevo Salón de Barcelona, como el resto de las ferias automovilísticas de, al menos las dos últimas décadas, insisten en las propuestas eléctricas, acompañadas de una profunda transformación de la industria que está costando miles de millones de euros y una pérdida notable de empleo por la simplificación del proceso productivo que acompaña a esta nueva movilidad.

No obstante, el automóvil eléctrico no deja de ser un atractivo para visitar un salón que ha abierto sus puertas con grandes ausencias, aunque la organización trate en sus comunicados de deslumbrar con la presencia de 31 marcas y 14 primicias. Lo cierto es que no están el grupo Volkswagen (Audi, VW, Skoda…), salvo los sellos nacionales SEAT y Cupra, ni el grupo Stellantis, es decir Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Maserati… entre otros ejemplos.

Nuevo Microlino La Razón

Quienes sí están son algunos de las nuevas marcas procedentes de china, una amenaza real para la industria europea, porque llegan con mejores precios y productos de una calidad sorprendente. La paradoja es que la industria europea ha enseñado a la china a hacer buenos coches y ahora toca padecer los resultados de ese aprendizaje.

Marcas como MG, con un notable éxito ya de ventas en España o DFSK, con trayectoria similar, son una buena muestra de lo que se avecina, pero en Barcelona, un buen embajador de la pujanza china es la marca BYD (Build Your Dreams), que ha hecho su puesta de largo en el Automobile. BYD no es un pequeño actor, porque se trata de un gigante tecnológico que empezó en 1995 como fabricante de baterías para teléfonos móviles con una plantilla de 20 personas para llega a 2023 siendo un gigante tecnológico con 600.000 empleados en todo el mundo y dedicándose a la electrónica, las nuevas energías, el automóvil y el transporte ferroviario.

En automóvil es una de las marcas de referencia en coches eléctricos y, quizá, el principal competidor de Tesla, también presente en Barcelona, con una cartera de modelos que sorprenden por calidad y prestaciones. Con una gama inicial de tres modelos (HANG, TAN y ATTO 3), en Barcelona ha presentado la berlina del segmento medio Seal, con motores de 313 CV en la versión de tracción trasera y de 530 CV en la 4x4, alimentados por la batería Blade creada con tecnología propia basada en litio ferrofosfato capaz de proporcionar una autonomía de hasta 570 kilómetros. Los precios de este modelo se conocerán en el último trimestre. El segundo modelo mostrado es el turismo compacto Dolphin, dotado con un motor de 204 caballos, alimentado por una batería de la misma tecnología capaz de proporcionar 427 kilómetros de autonomía. De este sí hay precios: el Dolphin, con cuatro acabados posibles está entre 29.900 y 37.60 euros, sin descuento de promoción ni ayudas del Moves.

Una propuesta que ha sorprendido en esta edición del Automobile ha sido la presentada por Astara, antes Bergé Auto, bajo el nombre de Microlino, un coche netamente urbano y lujoso en acabados y estilo, con un diseño que recuerda al original Isetta de BMW. El Microlino, con 2,5 metros de largo, da capacidad para dos ocupantes que accedente por la puerta delantera abatible, al igual que en el Isetta, que disponen de un maletero de 230 litros. El sugerente Microlino proporciona una autonomía de 230 kilómetros y una velocidad máxima de 90’ km/h.

Esta original propuesta tiene un precio en torno a los 20.000 euros, sin el descuento del Plan Moves, aunque puede accederse a él por el sistema de suscripción, es decir el pago de una cuota aún no definida que cubre todo sin límite de kilómetros a cargo de Astara Move, un servicio de suscripción que está dispuesto para las marcas que comercializa el grupo y, muy interesante, para todas las del mercado. La suscripción mensual de astara libera al conductor de la propiedad del vehículo o de la rigidez de los servicios de renting.

La española CUPRA, en derroteros eléctricos, ha mostrado en su casa dos modelos, su primer SUV con esta propulsión, el Tavascan, que llegará al mercado el próximo año con hasta 540 kilómetros de autonomía y dos potencias, 285 CV si es tracción trasera, y 340 si es 4x4, y el urbano del que, por fin, se ha desvelado el nombre. La marca ha optado por darle el nombre del conflictivo barrio barcelonés Raval, una decisión que ha sorprendido e, incluso, no ha sido comprendida por el público asistente. Largo lo fía Cupra para este modelo, ya que se fabricará en 2025 con el argumento de que es la invitación a una nueva generación que espera algo mejor: un coche urbano, rebelde y cien por cien eléctrico.

SEAT, sin nada que presentar, ha aprovechado la ocasión para brindar por el 70 aniversario de la producción en la planta de Zona Franca de su primer modelo, el entonces lujoso 1400, y el 30 aniversario de la puesta en marcha de la factoría de Martorell.

Recomendable en Automobile Barcelona es la visita a un pequeño corner con buena nueva para la ciudad, como lo es el renacimiento de la marca Ebro, que Nissan dejaba morir cuando se hacía cargo de su fábrica en la Zona Franca y ahora trata de revivir un grupo de ingenieros y trabajadores de la planta tras la decisión de cierre de la compañía japonesa. El resurgir de Ebro, fundada en 1954 y desaparecida en 1987, viene de la mano de un interesante proyecto para colocar en el mercado vehículos de trabajo eléctricos, con una primera apuesta en forma de camioneta o pick-up, que no es otra cosa que una Navara transformada, con una faz profundamente actualizada, que empezará a fabricarse el próximo año, a la que seguirá una furgoneta ligera ara el reparto de última milla.

El Ebro Pick-Up (5,21 metros de largo), con tracción trasera o total a través de dos motores eléctricos que desarrollan 299 CV, que están alimentados por una batería que proporciona hasta 440 kilómetros de autonomía.

Los fabricantes coreanos tienen una fuerte presencia en el salón barcelonés con las marcas Hyundai y Kia (también lo está SsangYong con Astara), exhiben sus múltiples soluciones electrificadas y modelos eléctricos puros, que están convirtiendo en estas dos marcas en una referencia en el mercado, colocándose en los primeros puestos de ventas.

La novedad en el grupo ha venido con la puesta en escena del nuevo Hyundai Kona, un modelo que es el más vendido de la marca y, por lo tanto, crucial para seguir manteniendo esa avanzada posición en el mercado español.

El nuevo Kona, que estará disponible con motorizaciones de gasolina, propulsión híbrida y variante cien por cien eléctrica, exhibe una imagen radicalmente diferente y un mayor tamaño, con 4,35 metros de largo. La opción eléctrica pura se ofrece con una autonomía de hasta 490 kilómetros y dos opciones motrices, una de entrada de 154 caballos y la más potente de 215 caballos.

Por su parte, la Alianza Renault Nissan ha mostrado sus bazas en el camino de la electrificación con sus particulares tecnologías de hibridación, la e-Tech en Renault y la e-Power en Nissan, consideradas por ambas marcas como el camino lógico para realizar una transición ordenada hacia la movilidad eléctrica sin motores de combustión.

Las novedades en esta ocasión están de la mano de Renault, con su arraigado modelo Espace, que ha perdido su cubierta monovolumen para recibir la de un SUV de hasta 7 plazas, y la nueva generación Clio, en ambos casos con la propulsión híbrida de la marca.

En este Automobile Barcelona dos fabricantes especializados en movilidad eléctrica sobre dos ruedas ha querido estar al lado de las cuatro ruedas, la española Silence y la china Yadea, en España bajo el paraguas de la taiwanesa Kymco, que ha presentado su primera naked y un nuevo scooter, ambos de alto rendimiento, equipados con una doble batería extraíble, que proporciona 140 kilómetros de autonomía en los dos modelos, capaces de rodar a una velocidad máxima de 100 km/h.

Silence, fabricante de vehículos eléctricos de ACCIONA, ha presentado su gama al completo con su estrella al frente, su primer coche eléctrico, el S04, que saldrá a la venta en los próximos meses. Se trata de un nanocar eléctrico biplaza de reducidas dimensiones cuya batería de 5,6 kWh, como curiosidad, puede llevarse a casa para hacer la recarga. Con esta batería se alimenta un motor que en la versión de mayor potencia permite una velocidad máxima de 85 km/h y en la de menor potencia 45 km/h, en ambos casos con una autonomía de 149 kilómetros. El precio del más potente está en 10.180 euros.