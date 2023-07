Suscripción: la solución perfecta para la nueva movilidad

El mundo está cambiando y la movilidad no se queda atrás en esta revolución que se está extendiendo por el planeta. El modelo de suscripción se ha consolidado ya en diversos aspectos de nuestras vidas, ya sea el entretenimiento con plataformas como Netflix, HBO y DAZN, hasta el sector tecnológico con planes de pago mensual para teléfonos móviles. Cada vez más industrias están adoptando este modelo en sus negocios y siguiendo esta tendencia, los ciudadanos prefieren disfrutar de servicios y bienes sin la obligación de poseerlos.

En el sector automovilistico, los conductores han percibido que la propiedad ya no es una necesidad y cada vez más optan por la flexibilidad en su forma de movilidad. Es lo que se denomina la «economía de la suscripción». Si trasladamos esta tendencia a las necesidades de movilidad, un modelo de suscripción significa poder disfrutar de un coche concreto uno, dos, tres o varios meses, y poder cambiarlo por otro en función de nuestras necesidades o preferencias. O estar un tiempo sin coche porque no lo necesitamos y volver a tenerlo porque las circunstancias han cambiado. Y podemos optar por un utilitario, por uno familiar, por un todocamino…el abanico es amplio para adaptarse a nuestras condiciones.

Según un estudio realizado por Santander Consumer Finance en 8 países (Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Polonia, Noruega y España), el 67,3 % de los usuarios considera que este servicio resuelve o podría resolver sus necesidades actuales, de hecho, el 60,1 % cree que es una solución de movilidad mejor que de la que disponen actualmente. Según este estudio, la mayoría de los conductores utiliza su vehículo para ir al trabajo (un 53 %) o para uso familiar diario (un 22 %), y alrededor de la mitad hace menos de 1000km mensuales. Todo ello, unido a que más de la mitad de los encuestados (53,5 %) preferiría conducir un coche nuevo cada dos o tres años (como hacemos con los teléfonos móviles), convierte al modelo de suscripción en la solución ideal.

En este sentido, el término flexibilidad se convierte en la clave de todo este proceso. Y mucho más en un momento en el que el sector de la automoción vive tiempos de cambios tecnológicos que generan mucha incertidumbre a los conductores a la hora de adquirir un vehículo nuevo que todavía presenta muchas dudas sobre su uso. Por eso, la suscripción es el modelo que mejor se adapta a la nueva movilidad.

¿Cómo funciona?

En España la pionera fue Wabi, que pertenece a Santander Consumer Finance. Actualmente cuenta con una amplia flota de coches incluyendo cches híbridos y eléctricos. Se trata de modelos que llevan poco tiempo en el mercado y que se caracterizan por su alto nivel de seguridad, eficiencia y confort. El servicio de Wabi permite al usuario disponer de un coche durante 1 mes o los meses que quiera pagando una única cuota mensual, o suscribiéndose a los paquetes de 3, 6 o 12 meses que cuentan con descuentos progresivos, sumando un máximo del 20% de ahorro en la cuota de la suscripción.

¿Qué servicios ofrece la suscripción a un coche?

Con este modelo el conductor tiene total flexibilidad para elegir un coche, cambiarlo o dejarlo cuando más le convenga. Existe la posibilidad de suscribirse por 1 mes o elegir los paquetes de 3, 6 o 12 meses de permanencia. No hay margen «para sustos». Todo está incluido: seguro, mantenimiento, cambio de neumáticos, revisiones, asistencia en carretera, etc. Ademas, hay que olvidarse de determinadas gestiones como la matriculación, pagar impuestos, etc.

¿Cómo se contrata?

El proceso de contratación es 100% online a través de la web (www.wabicar.com) o la app de Wabi y apenas se tardan unos pocos minutos. Eliges el coche, introduces tus datos y la entrega el vehículo se produce en un plazo máximo de 72 horas en el lugar acordado (puede ser en tu domicilio con un coste extra).

¿Hay que dar una entrada?

No. Sin entrada. Puedes elegir desde un mes o solo los meses que necesites. La cancelación se puede realizar sin ningún tipo de penalización salvo que haya contratado paquete por meses.

¿Qué modelos de coches hay para elegir?

El abanico es muy amplio y responde a todas las necesidades. Existen modelos pertenecientes a todos los segmentos del mercado. Todos los tamaños y motorizaciones están disponibles. Desde un pequeño urbano como el Fiat 500 híbrido, pasando por todocaminos como el Jeep Avenger, el VW Taigo o el Ford Puma, vehículos cien por cien eléctricos como el VW ID3 o el Tesla Y o grandes berlinas como el Audi A7. Todos tienen una antigüedad máxima de cuatro años y están en perfectas condiciones de mantenimiento ya que el uso anterior que han tenido se ha cuidado al máximo.

En España, el modelo de suscripción también está ganando terreno. El consumidor español cada vez valora más las ventajas de la suscripción, y así lo reflejan estudios como el informe The End of Ownership, de The Harris Poll para Zuora, del que se desprende que el 53% de los adultos españoles entienden la suscripción como una ventaja frente a los beneficios de la propiedad.

La publicación también recoge que este porcentaje ha crecido en nuestro país 8 puntos desde su última encuesta realizada en 2018. Es más, si atendemos al impacto medioambiental, el porcentaje de españoles que afirman sentirse mejor con la suscripción frente a la adquisición se eleva hasta el 81%, ya que entienden que alarga el ciclo de vida de los productos al permitir que otros usuarios lo utilicen una vez han dejado de necesitarlo.

Claves:

-La demanda de Wabi ha crecido más de un 30% desde principios de año

-Más de 513.000 descargas de la app

-Más de 24.000 usuarios registrados en la plataforma

-De media, el 75% de los que prueban Wabi, vuelve a contratar el servicio

-La media de suscripción a Wabi es de 8 meses

-Volumen de flota de coches: más de 2.000