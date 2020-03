CROEM pide planes para compensar los efectos de la crisis sanitaria en la economía

La confederación regional empresarial, CROEM, ha criticado esta tarde que el Gobierno de España no ha escuchado las peticiones empresariales, “sin aplazamiento de los tributos o de la Seguridad Social, sin liquidez; en definitiva, sin todos aquellos factores que permiten la estabilidad de la empresa, pocos puestos de trabajo se podrán salvar”, La patronal insiste en que el empresario no puede ser el más perjudicado por la crisis del covid-19. "Se está hablando mucho del personal sanitario en estos días, con toda justicia además por el excelente trabajo que están llevando a cabo. Pero no se habla tanto de los empresarios, que abastecen el mercado de productos de primera necesidad y siguen cubriendo todas las demás actividades consideradas esenciales para el ciudadano”.

En un comunicado han hecho referencia al aumento de su preocupación tras los sucesivos Reales Decretos del Gobierno, el último hoy mismo, con la enumeración de actividades declaradas esenciales e imprescindibles. Afirma que acepta la decisión del Ejecutivo de limitar un poco más las actividades, pero sin ceder un ápice en sus planteamientos, por lo que exige la protección de la actividad empresarial y de la figura del empresario en el actual contexto.

“Si los productos de primera necesidad llegan a todos los hogares es porque hay empresas dando el cien por cien de su capacidad para que esto suceda (sector primario, transporte, distribución, etc.). Son las empresas las que generan y mantienen empleo y hay muchas empresas auxiliares que contribuyen precisamente a la estabilidad de esas actividades esenciales”.

Reclaman solidaridad

Croem señala que la concesión de permisos retribuidos si se restringe una actividad es una medida que sin duda agradecerá el colectivo de los trabajadores, pero que abre más incertidumbres para las empresas. “No se han escuchado las peticiones empresariales: sin aplazamiento de los tributos o de la Seguridad Social, sin liquidez; en definitiva, sin todos aquellos factores que permiten la estabilidad de la empresa, pocos puestos de trabajo se podrán salvar”

Se reafirma en que el empresario no puede ser el más perjudicado por la crisis del covid-19 y denuncia que “echa en falta más unidad en el momento más crítico para este país. En lugar de ello nos encontramos con decretos que penalizan la actividad empresarial en lugar de dignificarlo, valorarlo y reconocerlo”.

CROEM vuelve a pedir la máxima responsabilidad. “Es en momentos como estos cuando se demuestra, ejercida desde la unión y la solidaridad. Y esto debe suceder en cascada. De la Unión Europea hacia España, una de las naciones más afectadas, que en cambio ha tolerado manifestaciones intolerables que no han recibido la respuesta contundente que merecían, ni desde la propia institución europea ni desde nuestro Gobierno central. Y del propio Gobierno de España hacia sus comunidades, que están llevando a cabo en muchos casos una autogestión de material preventivo por la falta de coordinación nacional”.

Insisten en que los empresarios están cumpliendo en las condiciones económicas y normativas más adversas, mientras que se ignoran las medidas propuestas por el tejido empresarial.