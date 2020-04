Cartagena pide la colaboración del Gobierno regional en la lucha contra los mosquitos

El Gobierno local, a través de la Concejalía de Sanidad, ha requerido a la Comunidad Autónoma un plan urgente de actuación conjunta contra las plagas de mosquitos en el municipio.

El teniente de alcalde y jefe del área, Manuel Padín, ha lamentado que existen zonas que requieren una determinación expresa de la Dirección General de Medio Natural sobre las que no se está actuando porque no se agiliza el procedimiento.

Esta decisión se ha tomado tras una cumbre del departamento de Sanidad y la empresa concesionaria de fumigaciones y desinsectaciones, en la que se ha desarrollado un análisis pormenorizado de la situación que vive el municipio en materia de plagas y se ha determinado que el panorama actual requiere máxima urgencia de la mano de técnicos y científicos regionales y locales.

El teniente de alcalde ha reconocido la labor que desde la empresa concesionaria del servicio de desinsectación se está llevando a cabo en el municipio desde principios de año, así como su predisposición a redoblar esfuerzos encaminados a dar solución a esta problemática.

Esta cuestión ha llevado al edil a requerir al Ejecutivo autonómico avanzar de forma inminente en la coordinación de las tareas de desinsectación en todo el término municipal, con especial atención en aquellas zonas del litoral donde la proliferación de mosquitos es mayor, como Los Urrutias, Calblanque o La Manga, entre otras.

“Sabemos que la situación es crítica debido a la alarma sanitaria, pero las plagas de mosquitos no entienden de virus y debido a las acumulaciones de agua de las lluvias se están generando encharcamientos que están convirtiéndose en un auténtico problema para el municipio”, ha explicado Padín, quien ha añadido que “debemos anticiparnos para que cuando se levanten las medidas del estado de alarma, las plagas no nos lleven a otra situación de crisis; más aún cuando debemos trabajar por recuperar el turismo en una situación que no va a ser nada fácil”.

“Por eso es más necesario que nunca que el Gobierno regional y el Ayuntamiento vayan de la mano en esto y actuemos cuanto antes de forma coordinada”, ha expresado el concejal.

De esta forma, tanto el edil como los técnicos del Ayuntamiento ya están en contacto con la Comunidad Autónoma para elaborar ese nuevo plan de choque que deberá ponerse en marcha cuanto antes.