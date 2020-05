Murcia considera que en la fase 1 las franjas horarias son innecesarias

El Gobierno de la Región de Murcia no está de acuerdo con que en la fase 1 de desconfinamiento se puedan celebrar actividades culturales al aire libre con un aforo de hasta 200 personas. Así lo ha señalado hoy el presidente, Fernando López Miras, quien ha manifestado que su intención es solicitar que la autorización no se aplique en la Comunidad.

La intención del jefe del Ejecutivo es que el Gobierno de España permita un “margen de maniobra restrictivo” sobre las medidas establecidas para cada fase, y adaptarlas a la singularidad de la Región, sobre todo porque la baja incidencia del coronavirus ha hecho que la población esté menos inmunizada y atendiendo al criterio de salud publica y de epidemiología es mejor esperar para evitar reuniones masivas. “Creemos que es más positivo esperar a que las empresas puedan adaptarse al cambio de fases”.

Esta situación de mayor vulnerabilidad es la que ha hecho pedir que se refuercen los controles de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para controlar e impedir que lleguen a la Comunidad ciudadanos de otros territorios que todavía no han pasado de la fase 0.

A pesar de que la pasada semana se solicitó un cambio en los horarios destinados a las salidas de los niños para evitar las horas de más calor, hoy, el presidente López Miras considera que no tiene sentido que haya franjas horarias en la fase 1. “No creo razonable que podamos estar con amigos en una terraza y no se pueda hacer deporte o que los niños no puedan pasear”.

Estas cuestiones, como también las medidas que habrá que tomar en playas y piscinas, se tratarán en la reunión interdepartamental del Gobierno y cada una de las comunidades autónomas.