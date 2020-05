López Miras cree que Sánchez debe llamar a Casado para explicarle su propuesta ante la prórroga del estado de alarma

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, considera que Pedro Sánchez debería llamar al líder del PP y de la oposición, Pablo Casado, para explicarle su hoja de ruta sobre la prórroga del estado de alarma que solicitará de nuevo en el congreso y que podría ser de un mes. El líder regional insiste en que debe haber un acuerdo en el que se garantice por encima de todo la seguridad de los españoles y la reactivación económica del país. “Ante una situación de completa excepcionalidad como la actual, creo que plantear la cuestión como un apoyo incondicional o el caos, me parece simplificar algo que es muy complejo. Hay que sentarse para poder decir en lo que se está de acuerdo y en lo que no, pero si no hay explicación comprendo las dudas".

También ha hecho referencia a lo que considera el argumento básico para solicitar la prórroga del estado de alarma que supone controlar los desplazamientos. En este sentido ha criticado que Pedro Sánchez asegure que es la única forma de garantizar este control, mientras que esta semana recibían una carta del ministro Marlaska en la que se pide a las comunidades autónomas que se pongan los medios para ello. López Miras defiende que es competencia del Gobierno central, más aún cuando se justifica la prórroga alegando que es la única forma de poder restringir la movilidad.

Tras la reunión que cada domingo el presidente del Gobierno mantiene con los de las comunidades autónomas, López Miras ha reprochado que en el proceso de desescalada se siga sin tener en consideración a las comunidades autónomas a pesar de las reuniones que se realizan cada semana. “La voluntad del Ministerio es la mejor de las posible en esta denominada cogobernanza, pero la realidad es que nos encontramos las órdenes publicadas en el BOE sin haber sido consensuadas con aterioridad”.

El presidente de la Comunidad precisa que hay mucho más que hacer y mejor, e insiste en que las peticiones de la Región de Murcia son siempre restrictivas, como la solicitud de que en los eventos al aire libre se restrinjan a 50 personas.

Invitación a la ministra para visitar las fincas agrícolas

Las declaraciones de los ministros realizadas sobre el turismo o los trabajadores del campo también han sido criticadas por el jefe del Ejecutivo quien ha invitado a la ministra de Trabajo para que visite las fincas de la Región y compruebe sin hay alambradas o los temporeros tienen contusiones de golpes o moratones. En este sentido,le ha pedido a Sánchez una mayor responsabilidad sobre las manifestaciones que realizan sus ministros que afectan a los sectores productivos mas importantes de la Comunidad como son el turismo y la agricultura.

Como ya ha adelantado LA RAZÓN, López Miras ha pedido que se estudie su propuesta de hacer pruebas PCR a los turistas que lleguen al país, para así evitar la cuarenta planteada de 14 dias. El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha considerado viable la propuesta, al argumentar que la Región de tienen una capacidad que multiplica por tres las pruebas que se están realizando en la actualidad.

También se ha soilciitado una reducción del IVA a aplicar al sector turístico y hotelero hasta el 4 por ciento, al menos durante este año para reflotarlo, “dado que va a ser el más afectado en el tiempo”.

Sobre el reparto de los 16.000 millones del Fondo de Liquidez, López Miras ha insistido de nuevo en que se convoque al Consejo de Política Financiera y Fiscal (CPFF) “para establecer un criterio de reparto justo y que no discrimine a ninguna comunidad autónoma" y que el ministerio permita a las comunidades endeudarse para hacer frente al gasto sanitario, la reactivación económica y ayudar a los colectivos más vulnerables.