El PP acusa a los socialistas de oponerse a aumentar el personal de Atención Primaria

La diputada regional del PP, Mari Carmen Ruiz Jódar, ha asegurado este lunes que el PSOE “se negó al aumento de personal y a la dotación de mejores infraestructuras en Atención Primaria y ahora intenta buscar titulares”, informaron fuentes del partido en un comunicado.

Ruiz Jódar ha respondido así al parlamentario socialista José Antonio Peñalver, que ha exigido un refuerzo de la Atención Primaria para combatir la crisis de la covid-19 “sin exprimir más a los profesionales sanitarios, que se están dejando la piel”.

Para la diputada ‘popular’, “el único afán del PSOE” es el de “buscar titulares con reivindicaciones que previamente han negado, como el aumento de la contratación de personal sanitario como reflejaba el presupuesto regional y que votaron en contra”.

Además, ha criticado el rechazo de los socialistas a dotar de mejores infraestructuras la Atención Primaria “como recoge el Plan de Acción para el Impulso y la Mejora de la Atención Primaria (PAIMAP)”.

Ruiz Jódar ha pedido al PSOE que “deje de inventarse excusas para seguir tapando la actitud servil que le rinden a Pedro Sánchez y que va en contra de los de los murcianos”, a lo que ha añadido que “el Gobierno regional está trabajando en la incorporación de 145 médicos y 125 enfermeros”.

“La Región de Murcia es la que mejor ha gestionado la crisis y no lo decimos nosotros, sino que la opinión de muchos expertos refuta esta tesis”, ha indicado la diputada del PP, quien ha apuntado que “durante los meses de marzo y abril la plantilla del SMS se reforzó en 1.208 personas, pasando de 23.531 a 24.739 profesionales”.

Una "cifra a la que se suman los 912 por sustitución de bajas, y también en la fase 1 ya se contrataron 10 rastreadores que se suman a los 30 del Servicio de Epidemiología".

“La reorganización del sistema de Atención Primaria ha sido clave en la anticipación de la crisis y aumentar la plantilla una realidad, se han contratado 865 médicos de familia y 305 residentes para cubrir, junto con otros especialistas, la Atención Primaria en la Región de Murcia”, ha indicado Ruiz Jódar.

Para la 'popular', "no se ha reforzado solo con nuevos efectivos, sino que se han cubierto todas las bajas por IT (incapacidad temporal) y por motivos de Covid-19, un total de 128 facultativos, 543 sanitarios no facultativos y 214 no sanitarios, garantizando un servicio sanitario constante e ininterrumpido".

"Además, se ha aumentado la plantilla en 40 facultativos, 1030 enfermeros, técnicos especialistas, auxiliares de enfermería y 138 personal no sanitario".

Ruiz Jódar también se ha referido a que el PP espera que "el Gobierno de Sánchez-Iglesias rectifique y aplique criterios justos y equitativos en el reparto del fondo extraordinario", porque de lo contrario "recibiremos un nuevo castigo cuando se deben de repartir los fondos para reforzar y blindar nuestro sistema sanitario".

En este sentido, ha manifestado que “somos la quinta comunidad que más gasta en su presupuesto en sanidad, a pesar de ser una de las comunidades más infrafinanciadas por el modelo que impuso Zapatero en 2008, por el cual la Comunidad ha dejado de recibir en los diez últimos años 7.500 millones de euros”.