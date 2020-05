Uno de los interceptados en la estación de autobuses de Murcia da positivo por coronavirus

Uno de los cuatro hombres interceptados este jueves en la estación de autobuses de Murcia tras haberse escapado de un centro de la Cruz Roja en Guadix (Granada) ha dado positivo por coronavirus y permanece ingresado en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, según informaron a Europa Press fuentes cercanas al caso.

El suceso se remonta a las 3.00 horas de la noche del miércoles al jueves, cuando la Policía Nacional recibió el aviso de la Guardia Civil de Guadix de que seis extranjeros de origen norteafricano se habían fugado del centro de la Cruz Roja en esa localidad.

La Policía Nacional habilitó un dispositivo con agentes con equipos de protección individual (EPIs) y una ambulancia especializada en Covid-19 que esperó a los fugados en la estación de autobuses de Murcia. Nada más llegar el autobús procedente de Guadix, los agentes los identificó aparte y tras comprobar que se trataba de los fugados, fueron trasladados en ambulancia al Hospital Virgen de la Arrixaca.

En el centro sanitario, uno de ellos dio positivo a la prueba PCR de detección de la enfermedad y los otros tres negativo. Sin embargo, dos de los que habían dado negativo ya no estaban este viernes en el Hospital porque se habían marchado. La Policía Nacional no ha iniciado su búsqueda al no haber contra ellos ninguna orden judicial.

Paralelamente, la Policía Nacional identificó a todo el pasaje que viajaba en el autobús, cuyos datos han sido puestos en conocimiento de las autoridades sanitarias para que se inicie el protocolo de actuación frente al Covid-19, iniciando la correspondiente cuarentena.

Asimismo, la Policía Nacional contactó con la empresa de transporte, que procedió al cambio de chófer y a desinfectar el autobús, que cubría la ruta Granada-Guadix-Murcia-Alicante-Benidorm-Valencia.