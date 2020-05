Los ERTE en la Región de Murcia afectan ya a 78.667 trabajadores

78.667 es la cifra total de trabajadores de la Región de Murcia que se han visto afectados por la presentación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Así lo ha comunicado la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, dirigida por Miguel Motas, que también ha detallado que se han resuelto 14.428 de los expedientes presentados, un 99,16 por ciento.

La Consejería, no obstante, ha informado de que está recibiendo múltiples reclamaciones y consultas por parte de los trabajadores al no haber sido receptores a día de hoy de la prestación que en justicia les corresponde, lo cual es competencia del Estado, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Hace unos días el Ministerio anunciaba que el SEPE ya había abonado el 98 por ciento de las prestaciones a los expedientes recibidos; pero este dato no concuerda con el gran número de quejas que se están recibiendo en la Región de Murcia, tanto por parte de empresas como de trabajadores.

El consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, remitió el lunes una carta dirigida a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, con el fin de solicitar el envío con la mayor celeridad del dato exacto de los trabajadores pendientes de cobro de la prestación por expedientes de regulación de empleo en la Región de Murcia, a ser posible, detallando los sectores de actividad a los que pertenecen. Asimismo, solicitó que el SEPE redoble sus esfuerzos “para solucionar lo antes posible este problema, que tan nefastas consecuencias supone para las familias más desfavorecidas”.

A día de hoy sigue sin llegar la respuesta, mientras que el martes el SEPE reconocía, en su cuenta de Twitter, “problemas técnicos y de saturación” y el miércoles publicaba una ‘Guía de errores’ sobre el reconocimiento de prestaciones de ERTE en la que pide a las empresas que sean ellas las que, en determinados supuestos, informen a la Dirección Provincial correspondiente las incidencias.

El consejero insiste en su preocupación por no tener información acerca de este asunto, ya que si el Ministerio no aporta los datos “es imposible saber cuántas personas están afectadas por esta situación”. “No solo desconocemos el número exacto de trabajadores que no han cobrado su prestación sino que tememos que muchos de ellos tendrán que esperar al 10 de junio para recibirla”, afirmó.

Además, Motas destaca que carecer de esa información “entorpece el trabajo del Gobierno regional en el desarrollo de estrategias y medidas destinadas a los afectados”. Desde la Consejería se están considerando diferentes planes de acción que ayuden a todos aquellos trabajadores afectador por un ERTE pero “sin saber cuántos de ellos no han cobrado, resulta complicado tomar decisiones precisas”.