El presidente de la Universidad Católica critica a la Comunidad por impedir su ampliación

El rector de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), José Luis Mendoza, ha criticado hoy a la Comunidad Autónoma por impedir la ampliación de su campus. En la celebración de San Antonio, Patrón de la institución, se ha oficiado una Eucaristía en recuerdo y homenaje de las 150 víctimas por la covid-19 que ha habido en la Región de Murcia desde que comenzó la pandemia.

En su discurso de clausura, Mendoza ha puesto en valor la labor académica que se realiza en la UCAM y su aportación a la sociedad, que en este tiempo de pandemia no ha hecho ningún ERTE y ha garantizado todos sus puestos de trabajo, más de 3.700. En tono irónico, el representante universitario señaló que el trabajo que allí se desarrolla "ahorra a la administración pública varios millones de euros al formar a más de 20.000 alumnos sin coste alguno para el Gobierno Regional”.

Además criticó el "grave daño a la comunidad universitaria por la paralización de las obras de ampliación impidiendo su desarrollo natural y provocando pérdidas millonarias, por lo que ha instado al Ejecutivo “a que respete los derechos de la Universidad y desbloquee la paralización de las obras”.

Sobre los políticos, Mendoza les ha pedido que sean “hombres de bien, que promuevan leyes justas, que defiendan el derecho de todos los cristianos a educar a sus hijos en la fe que profesan y que no promulguen leyes que fomenten la cultura de la muerte”. Es este sentido ha hecho especial hincapié en la condena del aborto.

Asimismo, ha reclamado la ayuda para los inmigrantes y a colectivos más desfavorecidos y ha denunciado “las injusticias que se cometen en el mundo del trabajo, que van contra la dignidad humana”. Ha reclamado que todos los ciudadanos “puedan tener un empleo que les permita vivir dignamente”.

El acto de ha desarrollado en el Monasterio de Los Jerónimos, sede de la UCAM en Murcia, que ha acogido este sábado a los integrantes del Consejo de Gobierno de la Universidad, representantes académicos, del personal de administración y servicios y de su Consejo de Estudiantes. Además de rendir homenaje a los fallecidos, también se ha recordado a los sanitarios, sacerdotes, religiosos y religiosas que han dado su vida durante este tiempo de pandemia.

El obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, ha destacado en la homilía que “el objetivo no es la nueva normalidad, sino el hombre nuevo que plantea el Evangelio”, añadiendo que “en estos tres meses hemos visto las tristezas y miedos, la incertidumbre de no saber qué está pasando, pero no nos vamos a detener en la noche los que hemos conocido la luz; con la ayuda de Dios podremos regenerar la vida y tener una sociedad en paz”.