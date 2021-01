Lorca impone 182 sanciones por incumplir la normativa Covid

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Lorca, José Luis Ruiz Guillén, ha hecho balance de las actuaciones llevadas por parte de la Policía Local de Lorca durante la pasada semana, entre el 28 de diciembre y el 3 de enero, para el correcto cumplimiento de las medidas para contener la propagación del coronavirus.

El edil ha detallado que en la última semana han aumentado las denuncias por no respetar el toque de queda, las restricciones de circulación y el incumpliendo del aforo de locales y el horario de cierre de locales. De esta manera, el total de denuncias asciende a 182 sanciones cursadas por la Policía Local de Lorca, según han informado fuentes municipales en un comunicado.

Al respecto, Ruiz Guillén ha detallado que se han interpuesto un total de 182 sanciones, entre las que destacan 70 por no respetar el toque de queda, de las que 48 se han producido este pasado fin de semana; 64 por incumplimiento del uso obligatorio de mascarillas, 38 en fin de semana; 17 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana; 15 por no respetar las restricciones de circulación; 9 por exceso de ocupantes en vehículos; siete por el incumplimiento de aforo en locales, permitir consumición en barra y no respetar el horario de cierre y otras seis por infracción de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana.

Por otro lado, el concejal ha indicado que se han llevado a cabo un total de 46 controles, se han identificado a 327 personas y se han controlado 236 vehículos.

Además, el edil ha señalado que “se han remitido otras 11 denuncias a la Jefatura Provincial de Tráfico relacionadas con delitos contra la seguridad vial, por lo que se ha detenido a siete personas”.

El responsable municipal de Seguridad Ciudadana se ha referido a algunas de las cuestiones que se han atendido desde Policía Local en los últimos días, como es el caso de un robo con violencia, en el que se localizó a los autores y se recuperaron los objetos sustraídos que fueron devueltos a su dueño.

Ruiz Guillén ha explicado que “dentro del total de sanciones y con motivo del dispositivo para la vigilancia de terrazas y espacios públicos se han formulado en las inmediaciones de Plaza Calderón de la Barca un total de 15 denuncias por no usar mascarilla o usarla de forma incorrecta, una denuncia por consumo de bebidas alcohólicas en vía pública y otra denuncia por miccionar en la vía pública”.

Además, durante el servicio ordinario de Nochevieja, durante la tarde fueron sancionados dos locales por incumplimiento del cierre de 18-21 horas; se realizaron un total de 10 sanciones por no usar la mascarilla tanto en interior de locales como en vía pública; cinco por beber en vía pública; y otra por comentarios irrespetuosos y de menosprecio a los agentes de la autoridad.

A la 1.25 horas se atendió el aviso de quejas por exceso de aforo en un bar situado en el barrio de San Cristóbal, que tuvo que ser desalojado y se contabilizaron 25 personas en su interior que se encontraban bailando, consumiendo y sin mascarilla. La Policía Local procedió a la identificación de todos los asistentes y se denunció a 20 personas por incumplimiento de toque de queda, dentro de un establecimiento abierto al público, que además fue cerrado y sancionado por incumplir horario de cierre de local y permitir la presencia de 15 personas en el interior.

La Policía Local también atendió el aviso de un vecino que sobre las 22.30 horas denunció quejas de que un grupo de jóvenes no residentes en el edificio se encontraban en el interior del ascensor causando desperfectos. Una vez personados allí los agentes comprobaron que los propios vecinos están con estos jóvenes en el interior del portón a los que se procedió a identificar y avisar a sus padres.

A esa misma hora, la Policía tuvo que intervenir en otro local situado en Avenida de Portugal, donde una persona en actitud muy agresiva estaba golpeando a los clientes y empleados, los agentes interceptaron al individuo dentro del establecimiento al que detuvieron y trasladaron a dependencias del Cuerpo Nacional de Policía.

Ruiz Guillén ha insistido en que “seguimos realizando controles en aquellas zonas habituales para la práctica de ‘botellones’ o el consumo de alcohol en la vía pública, así como para atender las quejas que se pudieran ocasionar por la realización de fiestas en domicilios y la vigilancia para el correcto cumplimiento de las medidas sanitarias contra la Covid-19 en las terrazas de los establecimientos hosteleros”.

Por último, el concejal ha reiterado “la necesidad de que cada lorquino y lorquina sigamos respetando cada una de las medidas, porque en nuestra mano está poder reducir los contagios al mínimo” y ha insistido en que “seguiremos realizando labores de vigilancia y control para que se respeten las normas sanitarias que nos permitan seguir reduciendo el número de contagios”.