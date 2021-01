Egea defiende el plan de vacunación murciano como “un ejemplo” para toda España

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha dicho este viernes que el plan de vacunación impulsado por el Gobierno murciano es “un ejemplo” para todo el país, pues la Región “ha conseguido ya vacunar a todo el personal y usuarios de las residencias de ancianos”.

Egea ha hecho estas declaraciones en el marco de una visita a una empresa dedicada a la fabricación de ropa deportiva ubicada en el municipio murciano de Yecla, en la que ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, Marcos Ortuño.

“El Gobierno de la Región de Murcia, cuando se le da el apoyo desde el Gobierno nacional, cuando se ponen los medios a su disposición, no falla a la hora de proteger a sus ciudadanos”, ha indicado Egea en referencia al proceso de vacunación contra el coronavirus.

A renglón seguido, el dirigente ‘popular’ ha manifestado su apoyo al regidor yeclano, quien ha reclamado la materialización de dos proyectos “fundamentales” para la localidad, como son la conclusión de las obras de la autovía A-33 y la construcción de una comisaría de la Policía Nacional.

En este sentido, Egea ha subrayado que siente estas peticiones como propias porque él, diputado por la Región de Murcia, se considera “un yeclano más, también en Madrid”.

Así, ha opinado que las reivindicaciones de Ortuño respecto a la autovía son “justas, razonables y necesarias”, porque las empresas del Altiplano “necesitan llevar sus productos fuera de Yecla con garantías, y las infraestructuras son fundamentales” para ello.

Tras apuntar que el PP ha conseguido introducir en los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) la finalización “de una vez por todas” de esta carretera, ha asegurado que su partido está comprometido con esta infraestructura, que ha considerado “fundamental” para el desarrollo de la comarca.

“Por tanto, cuentas conmigo para que el PP lleve tus reivindicaciones al Congreso de los Diputados”, ha dicho Egea, dirigiéndose al regidor.

En referencia a la construcción de la comisaría en Yecla, el secretario general del PP ha dado igualmente su respaldo a esta petición “tan necesaria”. “Desde el GPP y el PP te vamos a ayudar como alcalde de Yecla porque nuestro único objetivo es ayudar a los yeclanos, sean del partido que sean”, ha apostillado.

Por su parte, el primer edil ha insistido en que el tejido industrial del municipio es “muy dinámico” y hace “verdaderos esfuerzos” en materia de investigación, desarrollo e innovación, así como en contribuir al descenso del desempleo local.

“Yecla a día de hoy es una ciudad atractiva para la inversión privada, y lo sería mucho más si el Gobierno de España pusiera en marcha las políticas adecuadas y si los responsables de ese gobierno dejaran de preocuparse única y exclusivamente por atender las demandas de sus socios populistas, independentistas y separatistas”, ha apuntado Ortuño.

Subidas energéticas

Por otra parte, ha pedido explicaciones para que el Gobierno central explique la subida del precio de la luz, del gas, y del gasóleo ahora que el país está sufriendo la que calificó como “la peor ola de frío” con la llegada de la borrasca ‘Filomena’.

Durante su visita a una empresa de ropa deportiva de esta localidad, el dirigente popular recordó que el gobierno que “se rasgaba las vestiduras” con la subida del precio de la luz, “pues hoy debe dar una explicación cuando los ciudadanos están congelados por la subida del precio de la luz”.

Por otro lado, García Egea también criticó que el año haya comenzado con la subida de la cuota de los trabajadores autónomos justo en un momento en el que estos trabajadores mas necesitan de una ayuda de la administración para crear empleo, por lo que no solamente pidió que no se suba esa cuota, sino que también reclamó que se les baje y que incluso a aquellos que no tengan actividad económica debido a las actuales circunstancias no paguen impuestos.

“No se puede condenar a los autónomos e indultar a los golpistas”, ironizó en clara alusión sobre las peticiones de indultos de los 12 líderes independentistas condenados por el procés.