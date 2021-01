Cruz Roja atiende a 130 familias en la Región para paliar su situación de pobreza energética en 2020

Cruz Roja Española en la Región de Murcia ha ayudado a un total de 130 familias en 2020 a afrontar su situación de pobreza energética con la rehabilitación de hogares, la renovación de electrodomésticos, el pago de suministros o el reparto de kits con materiales de aislamiento y eficiencia.

“Estas semanas, muchas personas lo van a pasar mal porque no tienen, por ejemplo, agua caliente en su hogar y la tienen que calentar con ollas”, según ha hecho saber a Europa Press la responsable del departamento de Medio Ambiente de Cruz Roja Española en la Región de Murcia, Tísca López Martínez.

“Y no son familias con un perfil concreto, sino que están en una situación que nosotros podemos considerar normalizada y que se ven en esas circunstancias en un momento dado”, según López, quien advierte que “cualquiera de nosotros se puede ver en esa situación”.

Personas mayores o familias con niños

López ha recordado que esta intervención se enmarca en un proyecto a nivel estatal que arrancó hace varios años, cuando Cruz Roja hizo un estudio con el que detectó que muchas familias que estaban en situación de vulnerabilidad no podían mantener sus hogares en las condiciones de confort adecuadas.

“No solo se trata de la temperatura: hay familias que no tienen recursos económicos, y las que cuentan con pocos recursos los tienen que destinar a las cosas más básicas”, afirma López.

“Hay muchas familias que viven en unas condiciones poco salubres”, según esta responsable de Cruz Roja, quien explica que la mayoría son personas mayores o familias con niños pequeños, por lo que “se potencia muchísimo su situación de vulnerabilidad, pudiendo afectar al ámbito educativo y social de los menores e, incluso, a la salud”.

En base a estos datos, Cruz Roja puso en marcha un proyecto para valorar las necesidades materiales de esas familias. “Por ejemplo, se trata de rehabilitar una vivienda, cubrir la adquisición de algún electrodoméstico roto o poderles hacer un acompañamiento a través de unos talleres de eficiencia energética”, añade.

Y es que, “aunque es cierto que estas familias ahorran muchísimo porque les obliga su situación económica, siempre se pueden dar pautas de uso o hábitos que hagan ahorrar un poquito más”, según esta responsable de Cruz Roja.

Ha señalado que muchas de estas familias tienen “algún tipo de ayuda” en las facturas de la luz, porque no tienen recursos suficientes”. Además, Cruz Roja deriva los casos detectados al departamento de intervención para ayudarles al pago de algún suministro.

Cruz Roja también reparte a estas familias un kit de eficiencia energética que contiene, sobre todo, bombillas y equipamiento para el aislamiento del hogar (burletes para aislar puertas y ventanas, aireadores para los grifos o bombillas led, que consumen menos y tienen menos potencia).

La pandemia ralentiza la intervención

López ha señalado que las familias atendidas en 2020 han sido 130 y ha admitido que el objetivo era llegar a más a lo largo del año, pero la pandemia “ha afectado bastante” a este proyecto.

Y es que estas familias “tienen un aislamiento digital bastante grande”, por lo que Cruz Roja no ha podido intervenir con ellas como ha hecho con otras familias, con las que ha podido contactar a través de internet, realizando encuestas y talleres online. “Hasta que no hemos podido reunirnos de forma presencial con las familias, no hemos podido hacer apenas ninguna intervención más allá de llamadas telefónicas y consultas”.

A las 130 familias beneficiarias se les ha hecho un análisis en sus casas, un taller y una entrega de kits. Además, cinco de esas familias se han beneficiado de una reforma y la adquisición de electrodomésticos.

López ha avanzado que se trata de un proyecto “de fondo” que continuará en 2021 porque es una situación que se vive “continuamente”. De hecho, cree que la situación va a empeorar porque, ahora mismo, muchas familias cuentan con los ingresos del ERTE o están “tirando de ahorros” pero en 2021 va a haber más desprotección.

Perfil de los beneficiarios del programa

Por otro lado, López ha indicado que no hay un perfil concreto del beneficiario de estos programas, ya que “cualquier persona, en cualquier momento, se puede quedar en paro o en ERTE, como ha ocurrido en muchas familias”.

No obstante, sí que comparten “una situación de desprotección económica por alguna circunstancia”. Entre ellos, sí que hay personas mayores con una pensión mínima “que son mucho más vulnerables a cualquier circunstancia” ya que, en ocasiones, “no tienen una red de apoyo o familias”.

“La gente se sorprende de que en la Región exista esa situación de pobreza energética, ya que es una circunstancia que se asocia a provincias con más frío, pero es cierto que las viviendas en la Comunidad de Murcia tienen una situación bastante precaria, sobre todo las que son de alquiler”, añade.

Además, López indica que hay viviendas muy antiguas, que son en las que las personas con problemas económicos se ven abocadas a vivir. “Los aislamientos no están adaptados y, a veces, se agravan las situaciones de temperaturas extrema”, según esta responsable de Cruz Roja. Es lo que sucede en el verano, con las circunstancias de calor extremo y la imposibilidad de tener aire acondicionado. “A veces tienen un ventilador y poco más”, advierte.