La moción de censura de Murcia se debatirá los días 17 y 18 de marzo

La moción de censura que Cs y PSOE presentaron en la Región de Murcia la semana pasada se debatirá en la Asamblea Regional este miércoles y jueves, días 17 y 18, según ha ordenado esta mañana la Junta de Portavoces de la Cámara.

Veintitrés diputados de Cs y PSOE, que suman mayoría absoluta en el Parlamento murciano, firmaron la semana pasada la moción de censura contra el Gobierno regional, y Podemos, que dispone de dos parlamentarios, anunció su apoyo a la iniciativa.

Sin embargo, el pasado viernes se conoció el acuerdo entre el PP y tres diputados de Ciudadanos para que estos rechazasen la moción que presentó su partido. Poco después, dos de ellos se integraron en el Ejecutivo autonómico. La tercera diputada, Isabel Franco, ya estaba en el Gobierno como vicepresidenta.

Actualmente, la moción está respaldada por los 17 diputados del PSOE, 3 de Ciudadanos y los dos de Podemos, con lo que necesita el apoyo de otro parlamentario para que salga adelante.

Respuestas parlamentarias

Tres de los cuatro diputados de Vox fueron expulsados del partido hace tiempo y anunciaron el pasado viernes que Ciudadanos contactó con ellos para negociar su voto a favor.

Así, han dejado en el aire esta mañana su apoyo a la moción de censura presentada la semana pasada por Cs y PSOE, según ha expresado en rueda de prensa el portavoz del grupo, Juan José Liarte.

Liarte ha puesto en valor que “tres diputados de Cs han sido capaces de decir no a los comisarios políticos de unos partidos que se dicen democráticos”, pero ha señalado que “la moción de censura lleva la firma de los tres diputados que hoy son consejeros”.

Ha criticado que el acuerdo de presupuestos que Vox firmó con PP y Cs en 2020, antes de que expulsasen a estos tres diputados del partido, “no se ha cumplido” y se ha preguntado “qué importan siglas, colores y promesas si luego no se cumplen”.

Liarte ha asegurado que llevan “todo el fin de semana” preguntándose la diferencia entre PP y PSOE, pero no han “encontrado la respuesta” y ha afirmado que dejan “en la mano de las personas y no de los partidos” decidir quién será el presidente de la Región de Murcia.

“Han comprado voluntades”

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Juan José Molina, ha instado a los diputados expulsados de Vox a que estén por encima de “esos triunfitos que se puedan conseguir, como el pin parental matizado o no financiar los sindicatos” porque “nos estamos jugando el tipo de democracia que queremos”.

Molina ha acusado al PP de “comprar voluntades para perpetuarse en el poder” y ha asegurado que los 45 diputados de la Asamblea Regional tendrán que elegir entre “dignidad e indignidad” cuando se vote este jueves la moción de censura.

Ha afirmado que en la reunión en la que firmaron la moción de censura el pasado martes "no hubo coacción" y que se dijo que se haría solo si todos los diputados de Cs estaban de acuerdo: "Alguno podría haber dicho que no firmaba y no habría pasado nada, pero todo el mundo firmó", ha apostillado.

Molina ha considerado que no tiene por qué “sospechar” que el presidente de la Asamblea y diputado de Cs, Alberto Castillo, no va a apoyar la moción. Sobre la posible expulsión de los diputados tránsfugas de su partido, ha afirmado que tiene que “sentarse con la letrada” para conocer las posibilidades que ofrece el reglamento.

El PSOE incide en al corrupción

El portavoz del PSOE, Diego Conesa, ha considerado que nos encontramos ante “el mayor caso de corrupción de España” y que los diputados tendrán que elegir entre “corrupción o regeneración” porque “el PP ha comprado votos y ha vendido a la Región de Murcia” y la Comunidad se encuentra “en una situación insostenible”.

“No he negociado ni negociaré con Vox”, ha contestado a la pregunta de si está manteniendo contactos con los diputados expulsados de Vox, para añadir que “el pin parental es una censura inadmisible”.

Conesa ha hecho referencia al acuerdo de presupuestos entre PP, Cs y Vox del 2020 para señalar que el PP ha incumplido puntos como la apertura de una UCI en el hospital de Caravaca o el arreglo de la carretera de Benizar, pedanía de Moratalla, que para el portavoz socialista "era un objetivo claro", ha asegurado.

La moción va a fracasar

El portavoz del PP, Joaquín Segado, ha afirmado que PSOE y Cs han emprendido “una huida hacia delante con una moción de censura que va a fracasar” y les ha instado a que “dejen de estirar el chicle” de esta moción para “no perder más tiempo”.

Ha mostrado un auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Totana que afirma que “existen condiciones contrastados de la posible comisión del delito” por parte de Conesa por no tramitar una multa de tráfico cuando fue alcalde de Alhama de Murcia y ha afirmado que el secretario de organización del PSOE, Jordi Arce, y el delegado del Gobierno, José Vélez, “están imputados por cobrar sobresueldos”.

Segado se ha referido a las críticas que han recibido los diputados expulsados de Vox por los acuerdos que han firmado con el PP, como el de los presupuestos de 2020 que incluía el veto parental, y se ha mostrado sorprendido de que PSOE y Cs puedan estar negociando con ellos el apoyo a la moción de censura.

Ha afirmado que durante estos días hablarán con los diputados expulsados de Vox y les trasladarán “la visión de lo que la Región de Murcia necesita”.

Por último, la portavoz de Podemos, María Marín, ha reiterado su apoyo a la moción de censura y, preguntada por si votarían a favor a pesar de que PSOE y Cs acordasen con los expulsados de Vox medidas como el veto parental, ha rechazado entrar en “futuribles ni en el mercadeo de compraventa de voluntades”.