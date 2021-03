La lista de vacunados en la Región de Murcia enfrenta a PP y Cs tras el fracaso de la moción de censura

«Ciudadanos es el único partido que no quiso conocer la lista de personas vacunadas a la que han accedido los partidos que lo han solicitado». Así lo dijo ayer la viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular, Mari Carmen Ruiz Jódar, tras las acusaciones por parte de la formación naranja para que no se bloquee la entrega de información en la Comisión de Investigación. «Lamentamos que sigan intentando alargar el fracasado relato sobre el que han montado la moción de censura y que no les ha llevado a ningún sitio».

Cabe recordar que uno de los principales pretextos que empleó la coordinadora autonómica de Cs, Ana Martínez Vidal, para justificar la presentación de la moción de censura conjuntamente con el PSOE contra el gobierno de Fernando López Miras fue el de la vacunación irregular y fuera de protocolo de altos cargos en la Consejería de Salud, entre ellas la del ex consejero Manuel Villegas.

No obstante, una vez fracasada dicha iniciativa, que ha tenido a la Región de Murcia en el centro mediático nacional, Ruiz Jódar aseguró que desde el PP han actuado siempre con «transparencia», y que si todavía no se ha celebrado la comisión de investigación es porque la propia Martínez Vidal «es la única responsable de que se haya paralizado la actividad parlamentaria al provocar un paréntesis parlamentario por su ambición personal y por un juego de sillones».

Desde Ciudadanos, no obstante, denunciaron que todavía «siguen sin contar con la información requerida al Gobierno regional del PP y los tránsfugas, en un claro ejemplo de obstruccionismo a la labor de una comisión que no querían que se pusiera en marcha».

La propia Martínez Vidal recordó que el PP y el Gobierno regional se comprometieron a cumplir con «celeridad» a los requerimientos de información, y ya hace un mes que está la tramitación en marcha.

No obstante, la dirigente popular le recordó a la líder de Cs en la Región que «de haber seguido su ritmo, la Comisión se habría celebrado el pasado viernes, por lo que carece de sentido que Ciudadanos intente poner sombra a una comisión que desde el PP se ha apoyado en todo momento».

Ruiz Jódar, además, aseguró que la historia que Martínez Vidal vendió a sus dirigentes en Madrid para montar la moción de censura «hace aguas» desde el minuto uno y le pidió que «deje de jugar con el millón y medio de murcianos que lo único que esperan es salir cuanto antes de la situación que estamos atravesando y no quieren ver políticos que, como ella, solo actúan por su ambición personal y su búsqueda de poder».