El PP presenta una moción de censura contra la alcaldesa de Fortuna (Murcia), de Ciudadanos

El PP ha registrado en el Ayuntamiento de Fortuna (Murcia) una propuesta de moción de censura contra la alcaldesa, Josefa Isabel Martínez Romero, de Ciudadanos, que gobierna con el apoyo del PSOE y Unidas por Fortuna -coalición de IU y Podemos-, informaron fuentes del partido.

“Ante la carencia de propuestas, la nula planificación del Gobierno municipal y la falta de liderazgo de la actual alcaldesa (con un solo escaño), Fortuna necesita que el proyecto serio, responsable y comprometido del PP”, ha indicado la portavoz del Grupo Popular de Fortuna, Cati Herrero.

La dirigente ‘popular’ quiere así que su partido “sea el que tome las riendas de un consistorio que precisa, ahora más que nunca, de un equipo de Gobierno sólido y cohesionado que haga frente a la difícil situación a la que nos enfrentamos derivada de la crisis”.

Herrero ha subrayado que “el tiempo ha confirmado que en el pacto de Gobierno tripartito han primado más los intereses personales y políticos de los firmantes que el de los vecinos de Fortuna”.

Por ello, “ante las evidentes disfunciones de un equipo de Gobierno que ha demostrado una nula gestión en temas muy importantes del municipio”, se ha dado un paso hacia delante para que “la defensa del interés general sea la que impere la gestión municipal”, ha precisado.

La portavoz ha puntualizado que cuenta con el respaldo del concejal que renunció a sus competencias en el equipo de Gobierno y pasó al grupo no adscrito, Tomás Bernal, anteriormente adscrito al PSOE y ahora sin afiliación, quien “ha considerado, sin ningún tipo de condición previa porque no formará parte del equipo de Gobierno, que el proyecto que yo lidero es el que debe recuperar el impulso que Fortuna ha perdido en estos años”.

“Fortuna necesita que se restablezca la situación de normalidad que no debió romperse en mayo de 2019, con la inaudita asunción de la Alcaldía por la representante de la lista menos votada, que junto al PSOE y Unidas por Fortuna, como se ha visto, han peleado más por su interés personal que por el conjunto de los fortuneros”, ha concluido Herrero.