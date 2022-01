El parlamento murciano aprueba los Presupuestos de 2022 con los votos de PP y sus socios de Gobierno

La Asamblea de la Región de Murcia ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Presupuestos Regionales de 2022, que ya ha sido ratificada como Ley de la Comunidad, que este año se han elevado hasta los 5.403 millones de euros, 650 millones más que el “último presupuesto aprobado justo antes de la pandemia”, y 72 más que el pasado ejercicio. En una sesión plenaria en la que se han emitido 44 votos (40 presencialmente y 4 de forma telemática), la nueva ley ha salido adelante con 23 votos a favor del dictamen y 21 en contra, sin abstenciones.

El consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto Marín, ha aplaudido la votación favorable de los Presupuestos, apuntando a los beneficios que traerán estas cuentas “pese a la financiación insuficientes y un escenario dificultoso”. Además, ha insistido en que es “de justicia” agradecer este “trabajo intenso que se inició acabando un año y empezando otro”.

A su juicio, estas cuentas para 2022 “recoge valores y principios que sustentan este gobierno de coalición, basado en la protección de la familia, la vivienda, el apoyo a los autónomos y las empresas, el desarrollo sostenible y la recuperación del Mar Menor”.

Para Marín, esta Ley consigue “blindar” el estado de bienestar, ya que dedicará más del 80 por ciento de los recursos a la Sanidad, la Educación y la Política Social. “Además, quiero agradecer a todos los grupos el apoyo y sustento, basado en el trabajo y el compromiso”.

Incluso, aunque ha lamentado que no haya sido aprobado por “unanimidad”, ha agradecido el trabajo de todos los diputados, “porque tengo la certeza de que sus aportaciones y trabajo han servido para mejorar estos presupuestos. Este año es el definitivo para la esperanza y para la recuperación de la pandemia”

Podemos y PSOE

El pleno parlamentario no ha estado exento de polémica, sobre todo protagonizada por la izquierda, que ha revelado cierta ruptura en escenificada por la diputada Unidas Podemos en el Grupo Mixto, María Marín, quien ha reprochado al PSOE que no apoye o se abstenga en la aprobación de las enmiendas presentadas por su grupo. “Si cuando llega el momento decisivo, el PSOE se abraza al PP, apañados vamos en esta región. Les pido que recapaciten, el enemigo no es Podemos, no es Garzón, es esta derecha rancia y oscurantista. Les seguimos tendiendo la mano y el brazo entero”.

Mientras tanto, el viceportavoz del PSOE, Alfonso Martínez Baños, ha criticado los Presupuestos porque “no resuelven los problemas estructurales de la Región de Murcia, a la que hunden más todavía en el pozo de la precariedad económica, la desigualad y la pobreza”. Además, recordó que presentó 143 enmiendas para “mejorar la Atención Primaria, fortalecer la economía social, mejorar los barrios, pedanías y diputaciones, garantizar financiación de la economía social, de las universidades públicas y la gratuidad de los libros de texto y mejorar un mal presupuesto”.

Además, ha remarcado que, para el PP, el presupuesto de la Comunidad es solo “un nuevo trámite parlamentario para cubrir el expediente”, en vez de utilizar las ayudas del Gobierno de España y los fondos europeos para trazar una hoja de ruta “que dignifique la vida de las personas y conseguir una recuperación económica y social justa para todos y todas”.

Cs pide convocar elecciones

En esta misma línea se ha pronunciado el diputado de los Liberales de Ciudadanos, Juan José Molina quien ha argumentado su voto en contra de los presupuestos a los que ha calificado “de la vergüenza”, y ha retado al Gobierno regional a convocar elecciones “y así restaurar la legitimidad de la Asamblea Regional”. Según Molina, las cuentas del ejercicio 2022 “arrojan importantes carencias estructurales y que la deuda económica y moral que el gobierno del PP, tránsfugas y expulsados deja a los murcianos tardará décadas en recuperarse”.

El diputado liberal ha recordado al PP que su gobierno solo representa “a uno de cada tres ciudadanos que votó”, y que los presupuestos para 2022 deben ser para todos los murcianos, no sólo para los que votaron al PP que ahora gobierna “con el rodillo gracias a la ayuda de siete tránsfugas que solo se representan a sí mismos y sus intereses personales”. “¿De verdad creen que estos son los presupuestos que quieren la mayoría de los habitantes de esta Región? Ni por asomo su mayoría tránsfuga se acerca a la mayoría real que votaron los murcianos”, ha recalcado.

Sistema social y económico fortalecido

Muy alejado de esta opinión se ha pronunciado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, quien ha asegurado que “estos presupuestos fortalecerán nuestro sistema sanitario y económico, a pesar de no contar con el fondo Covid y de la infrafinanciación”.

“Los ciudadanos deberían de ser conscientes de lo que se podría hacer si recibiéramos lo mismo que otras comunidades autónomas”, pero “somos la peor financiada gracias a un criterio unilateral e injusto decidido por Sánchez”. La Región recibe 250 millones de euros menos que la media de comunidades, 451 millones menos que la media de las uniprovinciales y 1.056 menos que la mejor financiada.

Además, ha recordado que estos presupuestos destinan más de 85 millones para la protección y regeneración del Mar Menor. “Mientras los socialistas solo lo usan para la foto y el Ministerio abandona las ramblas que desembocan en él”. Además, “está al lado de los agricultores, frente a un Gobierno central que les quiere privar del Trasvase Tajo-Segura”, pero el Gobierno regional “no lo va a permitir”.

Desde Vox, Juan José Liarte ha recordado a los grupos de la oposición que los Presupuestos regionales “no van a resolver por sí solos los problemas de la Región. Son la previsión financiera de un ejercicio y la proyección económica de políticas que enfrentan problemas de los ciudadanos de la Región”.

Mientras, el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Álvarez, ha asegurado que son los segundos presupuestos que se preparan en siete meses y que permitirá aplicar la subida salarial prevista para los empleados públicos. “Se ha realizado un gran esfuerzo y no se ha recortado en servicios públicos garantizando la calidad”,