Uno de cada tres adolescentes en la Región de Murcia hace un uso problemático de Internet y las redes sociales

Uno de cada tres adolescentes en la Región de Murcia usa de forma intensiva y sin supervisión Internet y las redes sociales, y uno de cada cinco podría tener un “cierto enganche” a los videojuegos, según el informe ‘Impacto de la Tecnología en la Adolescencia en la Región de Murcia. Relaciones, Riesgos y Oportunidades’, que ha presentado este martes UNICEF Comité Murcia.

El estudio, elaborado en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y el Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática (CCII), arroja las opiniones de más de 4.500 adolescentes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de 20 centros de la Región de Murcia. Del total de los encuestados, el 90,7% se conecta a Internet todos o casi todos los días.

Si bien reconocen que la red les puede hacer sentir alegría (96,6%), diversión (79%), tranquilidad (82,3%) o apoyo y comprensión (71,8%), del informe se desprende también que aquellos adolescentes que hacen un uso problemático de Internet y tienen una posible adicción a los videojuegos presentan niveles más bajos de integración social y familiar, bienestar emocional y satisfacción con la vida.

No estar presente en redes sociales es un hecho excepcional para los estudiantes murcianos de la ESO. El 98,4% está registrado en alguna red social, y el 82,7% en tres o más redes sociales. Además, seis de cada diez tienen más de un perfil en una misma red social, que utilizan selectivamente para familia y conocidos o para grupos de iguales.

Así, seis de cada diez, un 58,9%, han contactado con desconocidos a través de Internet, chats o redes, y un 57,4% ha aceptado a desconocidos en redes sociales.

Ciberacoso

Las prácticas del ‘sexting’ y el ciberacoso son cada vez más habituales, siendo identificadas por los propios adolescentes como los principales riesgos que presenta la tecnología. Así, cuatro de cada diez de los encuestados aseguran haber recibido alguna vez mensajes de contenido erótico o sexual; uno de cada diez ha recibido --a través de redes, chats, Internet o videojuegos-- una proposición sexual por parte de un adulto, y uno de cada cuatro podría estar sufriendo ciberacoso.

“Los avances tecnológicos en materia de comunicación no cabe duda que han supuesto una enorme oportunidad para nuestra sociedad, y, por lo tanto, también para los niños, niñas y adolescentes. Pero, al mismo tiempo, todos somos conscientes de que pueden suponer también un riesgo para los más pequeños si no se hace un uso adecuado, si no somos capaces de acompañarlos y orientarlos en el uso de Internet, las redes sociales y los videojuegos, entre otros. Con este informe, UNICEF ha querido hacer no solo una radiografía del impacto de la tecnología en nuestros adolescentes, sino señalar de qué modo podemos garantizar el que sus derechos se respetan y favorecen en el entorno digital”, ha afirmado Amparo Marzal, presidenta de UNICEF Comité de Murcia.

Los videojuegos constituyen un importante canal de socialización e interacción social, a través del que los adolescentes conocen gente y hacen amigos. Para seis de cada diez es su principal canal de ocio y entretenimiento, y el 57,5% reconoce jugar a juegos no recomendados para su edad. En relación a la supervisión parental, solo dos de cada diez padres se fija en las indicaciones de clasificación por edad, como puede ser el ‘Pan European Game Information’ (PEGI), un sistema europeo de clasificación de videojuegos por edad.

Además, se estima que más de 2.500 estudiantes de la ESO en la Región han jugado en apuestas online alguna vez en su vida; el 44,9% de ellos dice que su motivación fue ganar dinero. Y, aunque un 24,3% de los encuestados asegura tener discusiones con sus padres, madres o cuidadores por la tecnología al menos una vez a la semana, el informe constata que solo al 26,4% sus padres les ponen límite o normas sobre el uso de Internet y las pantallas.

“Es una responsabilidad compartida por todos, familias, gobiernos, instituciones, empresas y sociedad en general a quienes, desde UNICEF, a la vista de los resultados del presente informe, dirigimos propuestas y recomendaciones. Y hemos elaborado específicamente una “Guía para las familias” con objeto de orientar a padres y madres sobre cómo acompañar a sus hijos en un uso saludable y constructivo de la tecnología, cuando se inician en el mundo digital”, ha remarcado Marzal.

Entre las recomendaciones que velan por salvar, proteger e impulsar a la infancia también en el entorno digital se encuentran la necesidad de que las familias cuenten con herramientas y apoyo para poder ejercer su labor educativa y de acompañamiento, así como promover la importancia del sistema educativo como ámbito clave para adquirir las pautas y herramientas necesarias para manejarse en Internet.

Asimismo, se aconseja que los adolescentes reciban la información necesaria, tanto para poder comprender los riesgos, como para poder denunciar situaciones de abuso; contar con políticas “más contundentes” de las instituciones para la protección de niños y su imagen en la red, y garantizar, por parte de la industria tecnológica, la protección de los adolescentes a través de, por ejemplo, recomendaciones claras de uso y privacidad.

La Agencia Española de Protección de Datos ha concedido, en su convocatoria de premios de diciembre 2021, a UNICEF España, la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y el Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática (CCII), el Premio a las Buenas Prácticas Educativas en Privacidad y Protección de Datos Personales para un Uso Seguro de Internet por los Menores, por la elaboración de este estudio sobre el impacto de la tecnología en los adolescentes.

Campaña #SUMAYORINFLUENCER

Con motivo de la publicación de este informe, UNICEF España lanzó #SuMayorInfluencer, una campaña de sensibilización dirigida a padres y madres de niños que acaban de entrar en el mundo de Internet o que están a punto de hacerlo, con el objetivo de proponer a las familias que acompañen a sus hijas e hijos en esa vida digital que ahora comienzan.

En el marco de esta campaña se elaboró una guía para las familias que ofrece orientaciones para ayudar a educar en la era digital, proponiendo el uso saludable, constructivo y equilibrado de la tecnología. Los interesados pueden descargar de forma gratuita este documento en la web de la campaña, ‘https://www.unicef.es/su-mayor-influencer’.