La UCAM pone la ciencia al servicio de atletas de élite mundial en su Centro de Investigación en Alto Rendimiento

Los atletas Mariano García y Mohamed Katir, en la élite mundial, han iniciado la segunda parte de la temporada en el Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo (CIARD) de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) con el punto de mira en un intenso verano, con Mundial y Europeo al aire libre.

Gracias a las valoraciones y estudios que se realizan en el Centro, los técnicos obtienen datos muy valiosos para preparar al milímetro a grandes deportistas como los marchadores entrenados por José Antonio Carrillo, que recientemente fueron campeones del mundo por equipos, o el UCAM Murcia CB de la Liga Endesa.

Han coincidido en sus instalaciones Mariano García y Mohamed Katir, ambos de la Universidad Católica, junto con su entrenador Gabi Lorente, para someterse a test antropométricos y pruebas de esfuerzo antes de sus grandes citas al aire libre de este verano: el Campeonato del Mundo en Eugene (EEUU) en julio y el Campeonato de Europa en Múnich (Alemania) en agosto.

Mariano García, flamante campeón del mundo de 800 metros en pista cubierta, llega a esta fase de la temporada con ganas de seguir brillando y sorprendiendo: “No me pongo techo porque quiero alcanzar grandes éxitos, para lo que es importante el trabajo que hacemos en el CIARD, fundamental para seguir mejorando”.

Cuando todavía reluce el oro logrado en Belgrado, sabe que estará más vigilado, pero no parece que sea un factor que le afecte demasiado: “Ahora me da igual que me pongan presión, porque yo no me pongo ninguna. Sólo me preocupa llegar en las mejores condiciones a cada prueba”.

Por su parte, Mohamed Katir acaba de terminar un periodo de descanso para centrarse en la Diamond League antes de los grandes eventos del verano y parece que seguirá compitiendo en 1.500 y 5.000: “Me siento como un atleta completo. He demostrado que hasta en un 10K puedo dar lo máximo de mí. Mis rivales saben que si estoy en una carrera van a tener que emplearse al máximo para ganarme”.

Pedro Emilio Alcaraz, director del CIARD de la UCAM, hace hincapié en la importancia del trabajo multidisciplinar y a largo plazo que se viene realizando desde hace años. “Son dos excepcionales atletas y trabajar con ellos y su entrenador es un lujo para nuestro equipo. El éxito siempre depende del rendimiento del atleta en la pista, pero para nosotros es una satisfacción saber que con nuestro trabajo en el CIARD contribuimos a ello”, ha dicho.

Gabi Lorente, entrenador de ambos atletas, especifica que “estas pruebas nos permiten saber a ciencia cierta cuáles son sus umbrales y así podemos hilar fino para que sus entrenamientos sean mucho más específicos”. El técnico destaca la labor de Cristian Marín, responsable de las valoraciones fisiológicas, y de Javier Martínez, que realiza el seguimiento nutricional y las evaluaciones periódicas de composición corporal y metabolismo basal.